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"Валенсия" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 марта 2020, 22:00 - Месталья
Рейтинг матча:
"Валенсия"
Валенсия
До начала
00 : 00 : 00
"Аталанта"
Бергамо
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
30%
Ничья
10%
"Аталанта"
60%
П1: 2.744 Х: 3.86 П2: 2.544 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Интересные факты
  • Atalanta have won their last 3 matches (Champions League).
  • Atalanta have scored at least 2 goals in their last 3 matches (Champions League).
Личные встречи
"Валенсия"
0
Побед
1
Игр
1
Побед
"Аталанта"
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Валенсия"
Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2019/2020
06.03.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
06.03.2020 - 22:00 "Алавес" 0 - 0 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 "Валенсия" 2 - 1 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 20:30 Реал Сосьедад 3 - 0 Завершен "Валенсия" П
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Валенсия" П
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Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Лечче (Ита)(Stat) 2 - 7 Завершен "Аталанта" В
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Италии 2019/2020
15.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен "Аталанта" Н
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
"Валенсия"
30%
Ничья
10%
"Аталанта"
60%
П1: 2.744 Х: 3.86 П2: 2.544 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 19
    Родриго
    Нападающий
  • 20
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 10
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 6
    Жоффрей Кондогбиа
    Полузащитник
  • 8
    Карлос Солер
    Полузащитник
  • 18
    Васс Даниэль
  • 17
    Франсис Коклен
    Полузащитник
  • 12
    Моуктар Диакхаби
  • 14
    Хосе Луис Гайя
    Полузащитник
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 6
    Хосе Паломино
    Защитник
  • 3
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 10
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Овидиу Хацеган.
"Валенсия", стартовый состав: Силлессен - Васс, Коклен, Диакаби, Гайя - Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер - Родриго, Гамейро. Запасные: Доменек, Гедеш, Черышев, Ли Кан Ин, Собрино, Флоренци, Гильямон.
"Аталанта", стартовый состав: Спортьелло - Джимсити, Кальдара, Паломино - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич - Иличич, А. Гомес. Запасные: Росси, Тамезе, Чиборра, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Валенсия" - "Аталанта". Начало поединка - 22:00.
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Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Старт Старт 2 Гроруд Гроруд 0 Завершен 16:00 - Сегодня ХИФК ХИФК 1 Rukh Brest (Блр)(Stat) Rukh Brest (Блр)(Stat) 2 Завершен 15:15 - Сегодня Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2 Луки-Энергия Луки-Энергия 1 Завершен 14:30 - Сегодня Калуга Калуга 0 Лада СОК (Рос)(Stat) Лада СОК (Рос)(Stat) 0 Завершен 12:00 - Сегодня Бранн Бранн 1 Сотра Сотра 1

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Анонс матча "Валенсия" - "Аталанта" 10.03.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 10.03.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 19.02.2020 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - "Аталанта" можно посмотреть 10.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 06.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Валенсия" - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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