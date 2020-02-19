"Валенсия" - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Валенсия" - "Аталанта" 10.03.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 10.03.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 19.02.2020 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Альберт Селадес



Прошедший матч команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 06.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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