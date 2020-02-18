Пари Сен-Жермен - Боруссия онлайн трансляция матча

Анонс матча Пари Сен-Жермен - Боруссия 11.03.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Пари Сен-Жермен (Париж) и командой Боруссия (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 11.03.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Пари Сен-Жермен (Париж) и командой Боруссия (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Пари Сен-Жермен осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Пари Сен-Жермен в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Пари Сен-Жермен (Париж)

Год основания Пари Сен-Жермен (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды Пари Сен-Жермен был сыгран против Дижон - 29.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен.

Команда гостей

Название: Боруссия (Дортмунд)

Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909

Страна: Германия

Тренер: Люсьен Фавр



Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Боруссия - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

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