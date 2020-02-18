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Пари Сен-Жермен - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 11 марта 2020, 22:00 - Парк-де-Пренс
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
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36'
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
16' Haland Erling
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
43%
Ничья
22%
Боруссия
35%
П1: 1.845 Х: 4.58 П2: 3.9 ТБ 3.5: 19 ТМ 3.5: 1.02
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 26 of PSG's last 30 games (Champions League).
  • There have been over 2.5 goals scored in Borussia Dortmund's last 4 games (Champions League).
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Боруссия
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Дижон В
Чемпионат Франции 2019/2020
23.02.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 3 Завершен Бордо В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2019/2020
15.02.2020 - 18:45 Амьен 4 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2019/2020
09.02.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Лион В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Боруссия 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Фрайбург В
Чемпионат Германии 2019/2020
22.02.2020 - 17:30 Вердер 0 - 2 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Боруссия 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Германии 2019/2020
14.02.2020 - 22:45 Боруссия 4 - 0 Завершен Айнтрахт В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
43%
Ничья
22%
Боруссия
35%
П1: 1.845 Х: 4.58 П2: 3.9 ТБ 3.5: 19 ТМ 3.5: 1.02
Главные события
16'
Haland Erling
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 9
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 23
    Торган Азар
  • 17
    Haland Erling
    16
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэль Геррейро
    Защитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 27
    Джан Эмре
  • 5
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 2
    Дан-Аксель Загаду
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
Запасные игроки
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
  • 35
    Нианзу Куасси
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 18
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 10
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 32
    Reyna G. (C
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 29
    Марсель Шмельцер
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
36'
Санчо нанес прямой удар со штрафного! Навас забирает мяч в руки.
34'
Санчо заработал штрафной для своей команды. Джейдон готовится пробивать.
31'
Хозяева держат мяч под контролем. "Боруссия" ждет ошибки соперника.
28'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Неймар принял подачу партнера с углового и пробил головой! Мяч в сетке! 1:0!
25'
Опасный момент
Атака хозяев 2 в 3! Ди Мария отдал на Кавани! КАВАНИ! Эдинсон пробил в дальний угол! Бюрки "отстегнул" ногу и спас ворота "шмелей"! Сейв!
24'
Ди Мария пал в чудой штрафной. Нет пенальти! Играем дальше.
23'
Опасный момент
Обостряющая передача на Холанда! Эрлинг не смог принять пас партнера. Кимпембе опередил соперника в подкате!
21'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу "Боруссии".
18'
Опасный момент
Санчо нанес удар с лета! Мимо створа летит сфера!
16'
Желтая карточка
Холанд получил желтую карточку за фол против Паредеса.
15'
Атака "ПСЖ"! Неймар пытался обострить на фланге, но замешкался. Бюрки вышел из ворот и забрал мяч в руки.
13'
Инфо
Владение мячом - 74%/26% в пользу "ПСЖ".
11'
Неймар исполнил длинный перевод на Кавани. Эдинсон не смог принять передачу бразильца.
9'
Неймар получает помощь медиков. Пауза в игре.
7'
Бернат навесил с левого фланга. Подача не дошла до адресата.
5'
Идет борьба в середине поля. Моментов не наблюдается.
3'
Паредес сфолил против Джана. Свободный для "Боруссии".
2'
Парижане контролируют мяч. Гости активно прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Энтони Тейлор.
"Пари Сен-Жермен", стартовый состав: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат — Ди Мария, Паредес, Гуйе, Неймар — Сарабия, Кавани. Запасные: Рико, Мбаппе, Икарди, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Куасси.
"Боруссия", стартовый состав: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар. Запасные: Хитц, Дауд, Гетце, Аканджи, Брандт, Шмельцер, Рейна.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" - "Боруссия Д.". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(4)
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fanat555
11.03.2020 в 22:35
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0
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fanat555
11.03.2020 в 22:26
Кто смотрит матч? Как игра?
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0
0
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fanat555
11.03.2020 в 22:18
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0
0
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fanat555
11.03.2020 в 22:02
РАЗ ДВА ТРИ БОРУССИЯ ДАВИ!!!
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Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Динамо Динамо 1 ФК Александрия ФК Александрия 0 Завершен 19:15 - Сегодня Боруссия Боруссия 2 Кёльн Кёльн 0 Завершен 18:00 - Сегодня Альянс Альянс 2 ФК Мариуполь ФК Мариуполь 4 Завершен 17:00 - Сегодня Ювентус (19) Ювентус (19) 0 Реал Мадрид (19) Реал Мадрид (19) 0 Завершен 16:00 - Сегодня Фортуна Аалесунд (жен) Фортуна Аалесунд (жен) 1 Ранхеим Ранхеим 3

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Анонс матча Пари Сен-Жермен - Боруссия 11.03.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Пари Сен-Жермен (Париж) и командой Боруссия (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 11.03.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Пари Сен-Жермен (Париж) и командой Боруссия (Дортмунд):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Боруссия, тогда как команда Пари Сен-Жермен осталась с поражением. Столкновение Боруссия и Пари Сен-Жермен в предыдущем футбольном матче 18.02.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Пари Сен-Жермен - Боруссия можно посмотреть 11.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Пари Сен-Жермен - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Пари Сен-Жермен (Париж)
Год основания Пари Сен-Жермен (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Пари Сен-Жермен был сыгран против Дижон - 29.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен.

Команда гостей

Название: Боруссия (Дортмунд)
Год основания Боруссия (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Боруссия - 07.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Следите за результатами матча Пари Сен-Жермен - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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