  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

"Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 июня 2020, 22:15
Рейтинг матча:
"Тоттенхэм"
Лондон
1 - 0
Обновить
41'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
28' Бергвейн Стивен
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
35%
Ничья
10%
Манчестер Юнайтед
55%
Личные встречи
"Тоттенхэм"
6
Побед
17
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
13.01.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018/2019
27.08.2018 - 22:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершен "Тоттенхэм"
Кубок Англии 2017/2018
21.04.2018 - 19:15 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Лига Чемпионов 2019/2020
10.03.2020 - 22:00 "РБ Лейпциг" 3 - 0 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 "Бернли" 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 "Бернли" 1 - 1 Завершен "Тоттенхэм" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 "Тоттенхэм" 2 - 3 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 14:30 Челси 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм" П
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 ЛАСК 0 - 5 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Манчестер Юнайтед 5 - 0 Завершен Брюгге В
Показать больше
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
"Тоттенхэм"
35%
Ничья
10%
Манчестер Юнайтед
55%
Главные события
ГООЛ! Бергвейн Стивен
28'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 10
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 7
    Сон Хин Мин
    Нападающий
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 23
    Бергвейн Стивен
    28
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 8
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 6
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 28
    Ndombele T.
  • 19
    Райан Сесеньон
    Защитник
  • 30
    Фернандес Ж.
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 22
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 29
    Оливер Скипп
  • 26
    Масон Гринвуд
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 25
    Одион Игало
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
33'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:2 в пользу "МЮ".
31'
Опасный момент
Бергвейн навесил с правого фланга! Сон пробил головой в дальний угол! Де Хеа!
28'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Орье отдал на Бергвейна. Стивен прошел двоих защитников гостей и пробил! Де Хеа не спас! 1:0!
26'
Защитники гостей перепасовываются между собой. Тоттенхэм ждет ошибки соперника!
24'
Пауза на водопой.
22'
Опасный момент
Рашфорд мощно пробил низом! Льорис успел среагировать! Сейв!
19'
Инфо
Фернандеш навесил с углового. Защитник хозяев вынес сферу подальше от своих владений
17'
Инфо
Владение мячом - 63%/37% в пользу "МЮ".
14'
Сон Хын Мин решился на удар. Слишком слабо. Без проблем для Де Хеа.
12'
Мактоминей сорвал атаку "шпор". Без желтой карточки.
9'
"Юнайтед" владеет мячом, но продвижения вперед нет никакого. Много поперечных передач.
7'
Мяч находится в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
5'
Орье прострелил с правого полуфланга. Мяч попал в игрока гостей и ушел за лицевую. Угловой.
3'
Офсайд
Арбитр зафиксировал офсайд у Рашфорда.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Джонатан Мосс.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Сон, Ламела, Бергвейн — Кейн. Запасные: Гаццанига, Алдервейрелд, Вертонген, Ло Чельсо, Сессеньон, Ндомбеле, Жедсон Фернандеш, Скипп, Уайт.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Джеймс, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль. Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Погба, Мата, Лингард, Матич, Игало, Гринвуд.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". начало поединка - 22:15.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Анкарагюджю Анкарагюджю 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 0 Завершен 20:45 - Сегодня Сочи Сочи 10 Ростов Ростов 1 Завершен 20:45 - Сегодня Витория Витория 1 Морейренсе Морейренсе 1 Завершен 20:30 - Сегодня НК Крижевци НК Крижевци 2 Бьеловар Бьеловар 2 Завершен 20:30 - Сегодня Мальорка Мальорка 1 "Леганес" 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед 19.06.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 19.06.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Манчестер Юнайтед (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Манчестер Юнайтед, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение Манчестер Юнайтед и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 04.12.2019 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед можно посмотреть 19.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 10.03.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды Манчестер Юнайтед был сыгран против ЛАСК - 12.03.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Манчестер Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.