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Реал - Кадис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 октября 2020, 19:30 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Сантьяго Латре (Испания)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
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64'
Кадис
Кадис
Ход матча
16' Lozano Colon Anthony Ruben 34' Серхио Рамос
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
27%
Кадис
36%
П1: 1.245 Х: 6.9 П2: 15 ТБ 2: 1.01 ТМ 2: 15
Интересные факты
  • Real Madrid have won 13 of their last 15 matches (LaLiga).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in 5 of their last 6 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have won their last 3 matches against Cadiz in all competitions.
  • Real Madrid have seen over 2.5 goals in their last 3 matches against Cadiz in all competitions.
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in their last 3 matches against Cadiz in all competitions.
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Реал Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 13:00 Реал 6 - 0 Завершен Хетафе В
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Последние матчи - Кадис
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 19:15 Кадис 1 - 1 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 19:45 Атлетик 0 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 19:15 Кадис 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 16:45 Уэска 0 - 2 Завершен Кадис В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.09.2020 - 22:00 Кадис 0 - 0 Завершен "Атлетико" Н
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Новости команд
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
36%
Ничья
27%
Кадис
36%
П1: 1.245 Х: 6.9 П2: 15 ТБ 2: 1.01 ТМ 2: 15
Главные события
Серхио Рамос
34'
16'
Lozano Colon Anthony Ruben ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 6
    Начо Фернандес
    Полузащитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
    34
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Фали
  • 16
    Кала
    Защитник
  • 22
    Альфонсо Эспино
  • 6
    Хосе Мари
    Полузащитник
  • 2
    Йонссон
  • 8
    Алекс Фернандес
    Полузащитник
  • 10
    Альваро Негредо
    Нападающий
  • 9
    Lozano Colon Anthony Ruben
    16
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
57'
Моментов нет. "Кадис" с мячом.
55'
Опасный момент
Заброс на Винисиуса! Ледесма вышел из ворот и перехватил подачу.
53'
Офсайд
Начо в положении вне игры.
51'
Инфо
Владение мячом - 74%/26% в пользу "Реала".
48'
Офсайд
Винисиус в офсайде.
46'
Замена
Замена у "Кадиса". Малбашич сменил Лосано.
46'
Замена
Четверная замена у "Реала". Асенсио сменил Васкеса. Милитао сменил Рамоса. Вальверде сменил Модрича. Каземиро сменил Иско.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Опасный момент
Куртуа ошибается! Лосано мог забить, но не смог подработать мяч.
41'
Опасный момент
Винисиус пробил через себя! Модрич зацепил мяч, но не попал в ворота!
39'
Опасный момент
Варан пробил головой! Мимо створа.
38'
Неудачно вышел из ворот Ледесма! Варан поборолся за мяч, но далее без обострения.
36'
Начо вынес мяч за лицевую после мягкой подачи соперника со штрафного. Угловой для "Кадиса".
34'
Желтая карточка
Лосано фолил против Рамоса, но желтую получил Серхио.
34'
Безобразный удар Крооса. Можно было продолжать атаку, но Тони пальнул по воробьям.
31'
Опасный момент
Лосано убежал в отрыв и пробил! Куртуа спас.
31'
Нет точной завершающей передачи у "Реала". Хозяева атакуют большими силами, но толку никакого.
30'
Васкес подошел к Зидану. Наставник хозяев подсказывает Лукасу тактические моменты.
29'
Рамос и Лосано лежат на газоне после стыка.
28'
17 потерь у хозяев на эту минуту. Большое количество брака у мадридцев.
26'
Передача Винисиуаса во второй темп не прошла. Мяч перехвачен.
25'
Кошмарная передача Иско на Марсело. Мяч пришел прямо в ноги сопернику.
24'
Опасный момент
Низом пробил Модрич! Удар заблокирован!
23'
Сильная передача Модрича на Иско. Мяч не дошел до адресата.
20'
Офсайд
Забивает Васкес из явного офсайда.
18'
"Реал" старается высоко прессинговать, но особого успеха от этого нет. Есть проблемы. Защитники не успевают вернуться к своим воротам.
16'
Гоооол!!!
Отвратительно сыграли мадридцы в обороне. Негредо головой сделал скидку на Лосано. Энтони переиграл Куртуа. 0:1! Пора "Реалу" проснуться!
15'
Опасный момент
Куртуа! Тибо спасает ворота после плотного удара Кала!
14'
Опасный момент
Негредо пробил головой после подачи партнера с правого фланга. Мимо цели!
13'
Лосано прорывался по правому флангу и упустил сферу за боковую в простейшей ситуации.
11'
Опасный момент
Васкес! Лукас нанес удар со средней дистанции! Мяч летит выше створа!
9'
Опасный момент
Лосано нанес неплохой удар. Куртуа на месте.
7'
"Кадис" не стесняется атаковать. "Реал" отошел на свою половину.
5'
"Сливочные" держат мяч под контролем в центре поля. Моментов не наблюдается.
2'
Опасный момент
Опасно у ворот "Реала"! Негредо классно пробил, но Рамос! Серхио вынес сферу с линии ворот!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Сантьяго Хайме Латре.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Марсело, Варан, Рамос, Начо - Иско, Кроос, Модрич - Винисиус, Бензема, Васкес. Запасные: Лунин, Милитао, Менди, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Йович, Родриго, Каньисарес.
"Кадис", стартовый состав: Ледесма - Акапо, Кала, Хименес, Эспино - Алекс Фернандес, Мари, Йонссон, Санчес - Негредо, Лосано. Запасные: Хиль, Алкала, Алехо, Аугусто Фернандес, Гарридо, Искиердо, Помбо, Хименес, Малбашич, Нано, Переа.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура Ла Лиги: "Реал" - "Кадис". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Реал - Кадис 17.10.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Кадис можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Кадис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Кадис был сыгран против Гранада - 04.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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