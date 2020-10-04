Реал - Кадис онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Кадис (Кадис) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Леванте - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.
Название: Кадис (Кадис)
Страна: Испания
Предыдущий матч команды Кадис был сыгран против Гранада - 04.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
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