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"Барселона" - Ференцварош онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2020, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Сандро Шаэрер (Швейцария)
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
3 - 0
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61'
Ференцварош
Будапешт
Ход матча
27' Лионель Месси 32' Аисса Лаидоуни 42' Анссумане Фати 44' Эльдар Кивич
53' Филиппе Коутиньо
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
41%
Ничья
34%
Ференцварош
25%
П1: 1.15 Х: 9.5 П2: 21 ТБ 3: 8.2 ТМ 3: 1.08
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 "Барселона" 4 - 0 Завершен Вильярреал В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Жирона В
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Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 21:45 Ференцварош 0 - 0 Завершен Мольде Н
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Мольде 3 - 3 Завершен Ференцварош Н
Лига Чемпионов 2019/2020
16.09.2020 - 20:30 Ференцварош 2 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.08.2020 - 21:30 Селтик 1 - 2 Завершен Ференцварош В
Лига Чемпионов 2019/2020
19.08.2020 - 20:15 Ференцварош 2 - 0 Завершен Юргорден В
Показать больше
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
41%
Ничья
34%
Ференцварош
25%
П1: 1.15 Х: 9.5 П2: 21 ТБ 3: 8.2 ТМ 3: 1.08
Главные события
ГООЛ! Филиппе Коутиньо
53'
44'
Эльдар Кивич
ГООЛ! Анссумане Фати
42'
32'
Аисса Лаидоуни
ГООЛ! Лионель Месси
27'
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Fati A.
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 0
    Серджино Дест
  • 0
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 0
    Херард Пике
    Защитник
  • 0
    Ферри де Йонг
  • 0
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
    53
  • 0
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 0
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 0
    Лионель Месси
    Нападающий
    27
  • 0
    Франциско Тринсао
  • 0
    Анссумане Фати
    42
  • 0
    Нето
    Вратарь
  • 10
    Nguen Tokmac
  • 18
    Давид Сигер
  • 17
    Эльдар Кивич
    44
  • 15
    Kovacevic Adnan
  • 0
    Эндре Ботка
    Защитник
  • 0
    Аисса Лаидоуни
    32
  • 0
    Миха Блазич
  • 0
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 0
    Исаэл
    Полузащитник
  • 0
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 0
    Дибус Денеш
Запасные игроки
  • 28
    Mingueza Оскар
  • 12
    Пуиг Ricard
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 36
    Арнау Тенас
  • 26
    Инаки Пена
  • 16
    Педро Родригес Ледесма
  • 4
    Araujo Роналд
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 5
    Амос Квази Фримпонг
  • 26
    Heister Marcel
  • 8
    Ловренчич Гергё
  • 61
    Banki Мартон
  • 7
    Сомали
  • 22
    Роко Батурина
  • 20
    Мак Р.
  • 70
    Боли Franck
  • 1
    Богдан Адам
  • 33
    Лаша Двали
    Защитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Сергей Ребров
Трансляция
60'
Исаэль пробил издали - сильно и неточно, но хоть что-то для Ферни
59'
Пробивал со штрафного Месси и попал в стенку
58'
Месси совершил рейд к штрафной, его сбили недалеко от ворот, обошлось без пенальти
55'
Команда Реброва старается перехватить инициативу, хотя мало что получается у гостей
53'
Гоооол!!!
Филиппе Коутиньо ("Барселона") забивает гол. Раскатали оборону Ференцвароша хозяева, Месси и Фати не смогли пробить, мяч попал к Коутиньо, который и отправил мяч в ближний угол - 3:0.
51'
Еще один удар Франциско Тринсао, в этот раз в руки голкиперу
49'
Франциско Тринсао пробивал после отскока, не поймал он мяч на ногу
47'
Барселона продолжает атаковать и полностью контролирует игру
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Желтая карточка
Эльдар Чивич (Ференцварош) играет слишком грубо
42'
Гоооол!!!
Оборона проспала, прошел заброс в штрафную на Анссумане Фати, который в касание переправил мяч в сетку. Барселона делает себе хороший гандикап - 2:0
39'
Зубков пробивал в темпе, на скорости, поэтому не получилось у него - мимо цели
37'
Офсайд
В перекладину попал Месси, правда, он был во вне игры
36'
Опасный момент
Денеш Дибус снова спасает команду Реброва, в упор пробивал Фати, чудом голкипер взял этот мяч
35'
Месси на скорости врывался в штрафную, но мяч успели выбить
32'
Желтая карточка
Аисса Лаидоуни (Ференцварош) сыграл грубо - это желтая карточка
30'
Опасный момент
Фати мог забить второй за Барселону, в левый нижний угол целился он, но Денеш Дибус среагировал
28'
Гоооол!!!
Лионель Месси ("Барселона") гол с пенальти забивает, голкипер играл по мячу, но не достал его - 1:0.
27'
Опасный момент
Месси сбивают гости, Ковачич сыграл невнимательно в своей штрафной - пенальти
26'
Зубков перемудрил, потерял мяч и едва не привез опасную контратаку
25'
Потеряв мяч, каталонцы сразу вступают в высокий прессинг и стараются забрать мяч в штрафной Ференцвароша
22'
Барса не может выйти на ударную позицию, гости все перекрыли у своих ворот
20'
Опасный момент
Вот так момент! В каркас ворот пробил Исаэль, каталонцам везет, что крестовина приняла пушечный удар на себя
17'
Опасный момент
И еще один удар Месси, все опаснее и сильнее, но не хватает точности
16'
Барселона больше контролирует мяч, перепасовывается перед штрафной, а Ференцварош отвечает контратаками, хоть и не опасными
13'
Еще один хороший удар Месси и снова неточно
12'
Офсайд
Токмак Нгуен забивает за Ференцварош, но арбитры видят вне игры
10'
Ленгле попытался пробить головой после подачи с углового - точности не хватает
8'
Серджино Дест отдает опасный пас в штрафную, чтобы создать идеальную позицию для удара, но защитник выбивает мяч
5'
Месси со штрафного пробил в ближний угол, голкипер забрал мяч
3'
Средний темп в дебюте, команды присматриваются к полю и друг к другу
Свисток
Матч начался
Ференцварош: 90. Дибуш, 15. Ковачевич Ад., 17. Чивич, 21. Ботка, 93. Лаидуни, 25. Блажич Ми., 14. Харатин, 18. Шигер, 88. Исаэл, 10. Нгуен Т., 11. Зубков Запасные: 1. Богдан А., 61. Банки, 5. Фримпонг А., 33. Двали, 26. Хайстер, 7. Сомалиа, 8. Ловренчич, 22. Батурина, 70. Боли Ф., 20. Мак Барселона: 13. Нето, 2. Дест С., 15. Лангле, 3. Пике, 21. де Йонг Ф., 14. Коутиньо, 20. Роберто С., 8. Пьянич, 10. Месси, 17. Тринкан, 22. Фати Запасные: 26. Пенья, 36. Тенас, 4. Араухо, 24. Хуниор Фирпо, 28. Мингеса, 5. Бускетс, 6. Аленья, 12. Рики Пуйдж, 9. Брейтуэйт, 11. Дембеле, 16. Педри
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов Барселона - Ференцварош.
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Анонс матча "Барселона" - Ференцварош 20.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Ференцварош (Будапешт) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 20.10.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Сергей Ребров разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Ференцварош можно посмотреть 20.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Ференцварош, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Хетафе.

Команда гостей

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Предыдущий матч команды Ференцварош был сыгран против Мольде - 29.09.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.

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