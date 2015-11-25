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Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 октября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Реал
39%
Ничья
22%
Шахтер
39%
Личные встречи
Реал
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2015/2016
25.11.2015 - 21:45 Шахтер 3 - 4 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2015/2016
15.09.2015 - 21:45 Реал 4 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
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Новости команд
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Реал
39%
Ничья
22%
Шахтер
39%
Составы команд
1
Тибо Куртуа
81
Анатолий Трубин
Стартовый состав
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 25
    Родриго
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Менди Ф.
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 26
    Диего Алтюбе Суарез
  • 13
    Lunin Андрей
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус, Иско.
"Реал", стартовый состав: Куртуа — Менди, Варан, Милитао, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Родриго, Йович, Асенсио.
Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник, Гончарук.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Реал" - "Шахтер". Начало поединка - 19:55.
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Комментарии(1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.10.2020 в 19:31
состав Шахтёра не ахти...
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Анонс матча Реал - Шахтер 21.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.

Дата проведения матча: 21.10.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 25.11.2015 закончилось со следующими результатом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Шахтер можно посмотреть 21.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Кадис.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 17.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Реал - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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