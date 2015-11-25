Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Шахтер 21.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.

Дата проведения матча: 21.10.2020

Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 25.11.2015 закончилось со следующими результатом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Кадис.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 17.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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