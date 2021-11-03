Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Шахтер 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 03.11.2021

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Десна - 30.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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