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Реал - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 19:45 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
-
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
21%
Шахтер
50%
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 8.00
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
Интересные факты
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 1.59 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Шахтер Донецк - 1.2.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 43%.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 3, команда Шахтер Донецк выиграла 2, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 3 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 43% матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 5 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Шахтер Донецк - 4.6.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 4 играх.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Во время последних 5 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 3 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-8 в пользу команды Реал Мадрид
Прогноз на матч
Личные встречи
Реал
3
Побед
5
Игр
2
Побед
Шахтер
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
01.12.2020 - 19:55 Шахтер 2 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер
Лига Чемпионов 2015/2016
25.11.2015 - 21:45 Шахтер 3 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Десна В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал П
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря В
Показать больше
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Реал
29%
Ничья
21%
Шахтер
50%
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 8.00
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
П1: 1.45 Х: 3.83 П2: 10.10
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
2
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
17
Лукас Васкес
81
Анатолий Трубин
2
Додо
5
Марлон
22
Николай Матвиенко
31
Исмаили
14
Тете
7
Майкон
6
Тарас Степаненко
21
Алан Патрик
20
Мудрик, Михаил
99
Фернандо дос Сантос Педро
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
Запасные игроки
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 3
    Vitao
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 45
    Даниил Сикан
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Роберто Де Дзерби
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Переходим к стартовым составам:
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.
Инфо
Шахтер в третий раз приехал в Мадрид – в 2015-м «горняки» проиграли со счетом 0:4, а в прошлом году под руководством Луиша Каштру сенсационно обыграли Реал в результативном матче (3:2).
Инфо
Турнирная таблица в группе D перед вторым кругом выглядит так: Шериф – 6, Реал – 6, Интер – 4, Шахтер – 1.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию главного матча дня в Лиге Чемпионов – в 19:45 по киевскому времени на Сантьяго Бернабеу Шахтер сыграет с мадридским Реалом!
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Анонс матча Реал - Шахтер 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Реал в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Шахтер можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Десна - 30.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Реал - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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