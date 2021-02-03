Шахтер - Слован онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Слован 03.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Слован (Братислава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.02.2021

Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Слован (Братислава)

Страна: Словакия



Предыдущий поединок команды Слован был сыгран против КуПС - 17.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

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