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Шахтер - Слован онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 03 февраля 2021, 16:00
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
42'
Слован
Братислава
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
15%
Слован
15%
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 10:05 Шахтер 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
31.01.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Црвена Звезда Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
26.01.2021 - 10:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Силекс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Шахтер 2 - 2 Завершен Лудогорец Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
21.01.2021 - 16:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Лех Н
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Последние матчи - Слован
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 18:30 КуПС 0 - 0 Завершен Слован Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 18:15 КуПС 2 - 1 Завершен Слован П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.08.2020 - 17:45 Слован 1 - 1 Завершен Фастав Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.08.2020 - 15:00 Пушкаш Академия 0 - 0 Завершен Слован Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.07.2020 - 18:30 Слован 3 - 4 Завершен Словацко П
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
69%
Ничья
15%
Слован
15%
Трансляция
28'
Офсайд
Вайсс в офсайде.
24'
Опасный момент
Стрелец пробил в касаниие после паса Вайсса! Трубин в полном порядке! Какой сейв!
22'
Опасный момент
Удар Майкона с 27 метров! Очень сильно, очень топорно и очень мимо.
20'
Опасный момент
Корниенко головой скинул на Патрика! Не очень удачный удар от Алана.
16'
Патрик нанес удар, но Ружински даже не испугался.
13'
Опасный момент
Соломон пробил после передачи Корниенко! Мимо створа!
10'
"Шахтер" владеет мячом, но не может превратить владение в моменты.
7'
Медленно двигает мяч по полю "Шахтер". Есть проблемы с контролем у хозяев.
4'
Опасный момент
Трубин вступил в игру после подачи соперника со штрафного! Сейв!
2'
"Шахтер" держит мяч в центре поля. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
"Шахтер", стартовый состав: Трубин - Корниенко, Бондарь, Кривцов, Болбат - Майкон - Соломон, Патрик, Марлос, Тете - Дентиньо. Запасные: Гриценко, Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча "Шахтер" - "Слован". Начало поединка - 16:00.
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Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Слован 03.02.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Слован (Братислава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021.

Дата проведения матча: 03.02.2021
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Слован можно посмотреть 03.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Слован, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Мариуполь - 03.02.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Слован (Братислава)
Страна: Словакия

Предыдущий поединок команды Слован был сыгран против КуПС - 17.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Слован онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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