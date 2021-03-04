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Ливерпуль - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 марта 2021, 22:15 - Энфилд
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 1
Обновить
53'
Челси
Лондон
Ход матча
42' Маунт, Мейсон
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
24%
Ничья
29%
Челси
47%
П1: 2.12 Х: 3.59 П2: 3.55
П1: 2.15 Х: 3.50 П2: 3.25
П1: 2.12 Х: 3.59 П2: 3.55
П1: 2.34 Х: 3.30 П2: 3.33
П1: 2.25 Х: 3.40 П2: 3.20
Интересные факты
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 17 голами. Тэмми Абрахам забил 6 раз за Челси
  • Фабиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Ливерпуль. Н`Голо Канте получил 6 в Челси.
  • Челси не проигрывает в последних 10 играх.
  • Ливерпуль сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Ливерпуль имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иЧелси, когда Ливерпуль играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Челси 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 34% матчей, Челси выигрывает в 50% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Челси выигрывает в 50%.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Челси выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 2.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 2.04 гола, играя дома, а Челси забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Челси - 3.8.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Челси - 1.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Челси (5-3 дома и 2-1 на выезде)
  • За последние 34 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 16 раз, 10 сыграла в ничью и 8 победы команды Челси. Разница голов 54-38 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 4 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 3 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 77 встреч, команда Ливерпуль выиграла 27 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-91 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 29% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
8
Побед
25
Игр
7
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 22:15 Ливерпуль 5 - 3 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 21:15 Шеффилд Юнайтед 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 Ливерпуль 0 - 2 Завершен Эвертон П
Лига Чемпионов 2020/2021
16.02.2021 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 14:30 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 Ливерпуль 1 - 4 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2020/2021
23.02.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
15.02.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Кубок Англии 2020/2021
11.02.2021 - 22:00 Барнсли 0 - 1 Завершен Челси В
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Новости команд
С прицелом на ТОП-4. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 29-го тура АПЛ 04.03.2021 в 21:46 С прицелом на ТОП-4. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 29-го тура АПЛ UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "красными" и "синими" в рамках чемпионата Англии
Ливерпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура АПЛ 04.03.2021 в 21:45 Ливерпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 29-го тура АПЛ Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
24%
Ничья
29%
Челси
47%
П1: 2.12 Х: 3.59 П2: 3.55
П1: 2.15 Х: 3.50 П2: 3.25
П1: 2.12 Х: 3.59 П2: 3.55
П1: 2.34 Х: 3.30 П2: 3.33
П1: 2.25 Х: 3.40 П2: 3.20
Главные события
42'
Маунт, Мейсон ГООЛ!
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
19
Озан Кабак
3
Фабиньо
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
5
Вейналдум, Джорджиньо
6
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
4
Андреас Кристенсен
16
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
7
Канте, Н`Голо
8
Жоржиньо
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
22
Хаким Зийех
19
Маунт, Мейсон
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 5
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 19
    Озан Кабак
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    42
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Диого Жота
  • 23
    Шакири Джердан
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Томас Тухель
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
8
Штрафные
5
Офсайды
3
5
Фолы
5
2
Удары мимо
4
Удары в створ
3
1
Угловые
1
2
Сейвы
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
49'
Мяч попал в руку Канте. Арбитр не стал указывать на "точку".
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Гоооол!!!
Маунт на рывке убежал от Фабиньо и пробил в дальний после смещения в центр! 0:1!
38'
Опасный момент
Зиеш пробил! Кабак принял этот удар на себя.
37'
Опасный момент
Удар Маунта в два касания! Выше ворот!
36'
Инфо
Мане сфолил на Кристенсене. Свободный для "Челси".
33'
Есть проблемы у хозяев с прохождением опорной зоны "Челси". "Синие" грамотно обороняются.
30'
Инфо
Статистика ударов - 3:1 в пользу "Челси".
28'
Опасный момент
Классная передача на ход Мане, но Садио запутался в собственных ногах! Момент упущен!
25'
Офсайд
Нет гола! Вернер был в офсайде.
24'
Опасный момент
Вернер выбежал на ударную позицию после передачи из глубины. Алиссон вышел из ворот, но не смог помешать Тимо! Аткинсон остановил игру. Смотрим VAR!
21'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Челси".
19'
Опасный момент
Прострел Чилуэлла на Вернера! Перехват от Фабиньо.
16'
Опасный момент
Легкий удар Вернера в упор! Алиссон в полном порядке!
15'
Маунт не смог пройти опорную зону "Ливерпуля". мяч перехвачен.
14'
Много мелких фолов в эти минуты. Мяч держится в середине поля.
12'
Опасный момент
Чилуэлл! Какая классная верховая передача в полукруг штрафной! Вернер принял мяч и сразу пробил! Мимо цели!
10'
Мане опередил Кристенсена, но Рюдигер успел подстраховать партнера по обороне.
8'
Опасный момент
Робертсон нанес удар после своего рывка! Мимо створа летит мяч! Никто не мешал игроку хозяев пробить!
6'
Кабак не позволил Маунту добраться до мяча. "Ливерпуль" начал свою контратаку.
4'
"Ливерпуль" владеет мячом. Почти без прессинга со стороны "Челси".
2'
Офсайд
Вернер в положении вне игры.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мартин Аткинсон.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон - Тьяго, Вейналдум, Джонс - Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Жота, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Шакири.
"Челси", стартовый состав: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл - Зиеш, Маунт - Вернер. Запасные: Кепа, Алонсо, Жиру, Зума, Ковачич, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одои, Эмерсон.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: "Ливерпуль" - "Челси". Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Челси 04.03.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 04.03.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси можно посмотреть 04.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 28.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 28.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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