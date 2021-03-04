Ливерпуль - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Энфилд.
Дата проведения матча: 04.03.2021
Время начала матча: 22:15
История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 20.09.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 28.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 28.02.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
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