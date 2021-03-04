С прицелом на ТОП-4. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 29-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

4 марта. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Обе команды отсутствуют в первой четверке турнирной таблицы после 26 сыгранных матчей чемпионата Англии, но, естественно, стремятся туда вернуться. Если сбитый темп "Ливерпуля" связан с закономерным истощением ресурсов после нескольких феноменальных кампаний подряд, то "Челси" столкнулся с пертурбациями на тренерском мостике и адаптацией новичков по ходу сезона. Отметим, что перед очной встречей мерсисайдцы находятся на 6-й строчке рейтинга (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений и 43 балла в активе), а "пенсионеры" – на 5-й (тоже 12 викторий, 8 паритетов и 6 проигрышей, у лондонцев на 1 пункт больше).

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Будь у представителей "Ливерпуля" возможность заранее вычеркнуть январь и февраль 2020-го, то они бы ее точно не упустили. Во время кризиса команду начали догонять даже личные утраты – из жизни ушли мать Клоппа и отец Алиссона. Без сомнения, подобные трагедии ощутимо бьют по психологии.

В Лиге чемпионов у "красных" вопросов не возникло, в первом поединке 1/8 с "РБ Лейпциг" англичане оформили неплохой гандикап на ответный матч (0:2). Тем не менее, на локальной арене у них творится сущая вакханалия. В третьем раунде Кубка Англии подопечные Клоппа одолели "Астон Виллу", а уже в четвертом вылетели от "Манчестер Юнайтед" (3:2). Дальше – больше, давайте вспомним о неудачах "Ливерпуля" в чемпионате, "Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону" (1:0), "Бернли" (0:1), "Брайтону" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Лестеру" (3:1) и "Эвертону" (0:2), поставив крест на чемпионстве. В таких условиях ничья с "МЮ" (0:0), который сушит где надо и где не надо, а также победы над "Тоттенхэм" (1:3), "Вест Хэмом" (1:3) и "Шеффилдом" (0:2) – не выглядят убедительно. Откровенно говоря, "Ливерпуль" рискует не попасть в зону Лиги чемпионов по итогам розыгрыша-2020/21. По крайней мере, на данный момент там находятся более достойные коллективы.

Болельщики "Челси", наверное, предпочли бы стереть из памяти только январь – как бы плохо не выступала любимая команда, с этим смириться реально, но наблюдать за увольнением легенды всегда крайне неприятно. Действительно, банду Лэмпарда прилично штормило, терпение Абрамовича логично лопнуло на фоне невыразительной игры. Пришедший на смену Фрэнку Тухель качественно встряхнул команду, лондонцы при нем еще даже не проигрывали (6 побед, 3 ничьих).

Впрочем, некоторые фанаты откровенно критикуют немца за то, что тотальный контроль мяча у него выступает, скорее, методом обороны, а не опцией для качественного завершения атак. При новом менеджере "синие" пропустили всего дважды в девяти матчах, забил коллектив Томаса 9 голов. Да, над реализацией и созданием моментов как таковых тренеру обязательно стоит поработать, Абрахам и Вернер все еще транжирят их пачками, но не стоит недооценивать фактор надежности "пенсионеров" в обороне. Тухель наладил высокий прессинг, вернул в состав опытных исполнителей, впрямь начал строительство с защиты и даже имеет шанс выйти в четвертьфинал ЛЧ вместе со своей новой командой – мадридский "Атлетико" уступил "Челси" на нейтральном "домашнем" поле в первом поединке (0:1).

Про недоступность Матипа, Ван Дейка и Гомеса напоминать лишний раз и не стоит. Теперь компанию защитникам составит капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Клопп рассчитывает на Алиссона, Фабиньо, Жоту, Кейта и Милнера – все перечисленные исполнители вернулись к тренировкам.

Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане

Каллум Хадсон-Одои залечил повреждение, а вот Тьяго Силва и Тэмми Абрахам свои нет. Бразильский защитник не смог завершить занятие, английский форвард испытывает дискомфорт в лодыжке.

Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо – Вернер, Маунт – Жиру

Прогноз. 1:1. Хотелось бы верить, что данный топ-матч не выйдет таким же закрытым, как встреча "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в минувший уик-энд (0:0). Обеим командам нужно побеждать, чтобы улучшать свои шансы на гимн Лиги чемпионов в следующем сезоне. К тому же, хозяева на "Энфилде" точно осторожничать не будут, но здесь и загвоздка: даже мотивированный "Ливерпуль" в текущем состоянии запросто может и не обыграть соперника, который набрал приличный ход и более-менее определился с идеологией. Тем более, последние свои 4 матча в домашних стенах "красные" и вовсе проиграли.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.