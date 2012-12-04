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Манчестер Сити - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 06 апреля 2021, 22:00 - Этихад . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
13'
Боруссия
Дортмунд
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
54%
Ничья
23%
Боруссия
23%
П1: 1.32 Х: 6.17 П2: 8.64
П1: 1.33 Х: 5.50 П2: 7.50
П1: 1.32 Х: 6.17 П2: 8.64
П1: 1.42 Х: 5.26 П2: 7.37
П1: 1.32 Х: 5.50 П2: 9.00
Интересные факты
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Манчестер Сити не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 57% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 1, команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Сити забивает 0.6 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивает 2.63 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд - 2.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд - 0.6.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 37 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, Манчестер Сити выиграла 0 раз. также было 2 ничей, и Боруссия Дортмунд выиграла 3 раза.
Личные встречи
Манчестер Сити
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Боруссия
Лига Чемпионов 2012/2013
04.12.2012 - 21:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2012/2013
03.10.2012 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Боруссия
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
16.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Чемпионат Германии 2020/2021
20.03.2021 - 16:30 Кёльн 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Герта В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.03.2021 - 22:00 Боруссия 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 19:30 Бавария 4 - 2 Завершен Боруссия П
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Новости команд
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
54%
Ничья
23%
Боруссия
23%
П1: 1.32 Х: 6.17 П2: 8.64
П1: 1.33 Х: 5.50 П2: 7.50
П1: 1.32 Х: 6.17 П2: 8.64
П1: 1.42 Х: 5.26 П2: 7.37
П1: 1.32 Х: 5.50 П2: 9.00
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
47
Филип Фоден
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
20
Силва, Бернардо
35
Марвин Хитц
2
Морей, Матьё
16
Мануэль Аканджи
15
Матс Хуммельс
13
Рафаэл Геррейру
23
Bellingham, Jude
23
Эмре Джан
8
Махмуд Дауд
36
Knauff, Ansgar
23
Халанд, Эрлинг
11
Марко Ройс
Стартовый состав
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 23
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 23
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 8
    Махмуд Дауд
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
Запасные игроки
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 85
    Trafford, James
    Вратарь
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 20
    Reinier
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 40
    Drljaca, Stefan
    Вратарь
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 32
    Джованни Рейна
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Эдин Терцис
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
1
Штрафные
1
1
Фолы
1
Удары в створ
1
Удары мимо
1
2
Угловые
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
11'
Уголовой
Повторная подача Кевина ознаменовалась фолом от Диаша в верховой борьбе.
10'
Уголовой
Угловой в правом фланге заработал Сити, но Джан снял подачу де Брюйне на ближней штанге.
7'
Опасный момент
Беллингем качнул в левом фланге чужой штрафной Уокера, после чего пробивал в дальний, но Эдерсон парировал!
6'
Кнауфф не смог навязать дриблинг в правом фланге атаки в борьбе против Канселу.
5'
Поменялись владением команды. Боруссия старается грузить сразу вперед.
3'
Особого обострения не наблюдается. Команды компактны и опасаются открыть зоны.
2'
Сити спокойно себя ведет с мячом в ногах у центра поля.
1'
Боруссия забрала мяч для своей первой атаки, но ошиблась с длинным пасом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бюрки, Дрляча, Дилейни, Азар, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна.
Боруссия Д: Хитц — Морей, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Беллингем, Джан, Дауд — Кнауфф, Холанд, Ройс.
Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Габриэль Жезус, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Гюндоган — Марез, де Брюйне, Фоден — Силва.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Овидиу Хацеган (Арад, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и дортмундская Боруссия Д.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Боруссия" 06.04.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 06.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Боруссия" (Дортмунд):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 04.12.2012 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Боруссия" можно посмотреть 06.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Боруссия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Айнтрахт.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Боруссия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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