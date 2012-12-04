Манчестер Сити - Боруссия онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Боруссия" (Дортмунд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 06.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Боруссия" (Дортмунд):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 04.12.2012 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Эдин Терцис разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 03.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Айнтрахт - 03.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Айнтрахт.
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