Манчестер Сити - Боруссия онлайн трансляция матча

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Манчестер Сити не пропускает в 4 матчах подряд.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 57% матчей, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Боруссия Дортмунд выигрывает в 32%.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Дортмунд's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Сити (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 1, команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 1 гол(а).

Манчестер Сити забивает 0.6 гола за матч против команды Боруссия Дортмунд, а Боруссия Дортмунд забивает 1.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Манчестер Сити забивает 2.63 гола, играя дома, а Боруссия Дортмунд забивает 2.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд - 2.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд - 0.6.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 37 матчах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.