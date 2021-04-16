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Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 17 апреля 2021, 19:30 - Уэмбли
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
26'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
40%
Манчестер Сити
30%
П1: 4.18 Х: 2.98 П2: 2.19
П1: 4.20 Х: 3.40 П2: 1.85
П1: 4.18 Х: 2.98 П2: 2.19
П1: 4.42 Х: 3.08 П2: 2.08
П1: 4.60 Х: 3.45 П2: 1.88
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
25
Игр
12
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 18:30 Челси 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:30 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 1 Завершен Порту П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 14:30 Челси 2 - 5 Завершен Вест Бромвич Альбион П
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челси 2 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
30%
Ничья
40%
Манчестер Сити
30%
П1: 4.18 Х: 2.98 П2: 2.19
П1: 4.20 Х: 3.40 П2: 1.85
П1: 4.18 Х: 2.98 П2: 2.19
П1: 4.42 Х: 3.08 П2: 2.08
П1: 4.60 Х: 3.45 П2: 1.88
Составы команд
1
Кепа Аррисабалага
16
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
28
Сесар Аспиликуэта
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
5
Жоржиньо
13
Канте, Н`Голо
24
Джеймс Моррисон
22
Хаким Зийех
19
Маунт, Мейсон
11
Тимо Вернер
13
Закари Стеффен
27
Жоао Кансело
14
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
22
Бенжамин Менди
25
Фернандиньо
16
Родри
21
Ферран Торрес
17
Де Брeйне, Кевин
10
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
3
Штрафные
1
Фолы
3
1
Угловые
1
Офсайды
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
19'
Опасный момент
Чилуэлл на дальней штанге замыкал подачу с правого фланга! Рядом со штангой.
16'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Челси".
12'
Фол Зиеша на Менди. Свободный для "Сити".
9'
"Челси" очень активен в эти минуты. Почти без прессинга со стороны "Сити".
7'
Офсайд
Классная передача Вернера на Зиеша. Хаким забивает, но это офсайд. 0:0.
5'
Владеет мячом "Челси". "Сити" ждет ошибки соперника.
3'
Рюдигер хорошо отработал в обороне. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Челси", стартовый состав: Кепа - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Чилуэлл, Жоржиньо, Кантэ, Джеймс - Зиеш, Маунт - Вернер.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Стеффен - Менди, Диаш, Лапорт, Канселу - Фернандиньо, Родри - Торрес, Де Брюйне, Стерлинг - Жезус.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии: "Челси" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Челси - "Манчестер Сити" 17.04.2021, Кубок Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Манчестер Сити" можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Порту - 13.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Боруссия" - 14.04.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Челси - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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