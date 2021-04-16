Челси - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Манчестер Сити" 17.04.2021, Кубок Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 17.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Порту - 13.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Боруссия" - 14.04.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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