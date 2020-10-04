Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 9-6-0

Гарри Кейн лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 19 голами. Бруно Фернандес забил 16 раз за Манчестер Юнайтед

Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (11 передач)

Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (6) в Тоттенхэм Хотспур. Харри Магуайр получил 8 в Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм Хотспур выиграл 5 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Юнайтед, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.

В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 5 гол(а).

Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.23 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 3.2.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 2.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

За последние 27 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 13 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 40-32 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Игры прошлого года: 1-1 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 2-1 (Манчестер Юнайтед дома).

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 61 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-58 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 22% голов между минутами 0-15?