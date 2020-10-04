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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 апреля 2021, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 0
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26'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
18' Мактоминей, Скотт
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
45%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
27%
П1: 2.87 Х: 3.88 П2: 2.35
П1: 2.80 Х: 3.40 П2: 2.50
П1: 2.87 Х: 3.88 П2: 2.35
П1: 2.89 Х: 3.26 П2: 2.64
П1: 2.75 Х: 3.40 П2: 2.60
Интересные факты
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 9-6-0
  • Гарри Кейн лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 19 голами. Бруно Фернандес забил 16 раз за Манчестер Юнайтед
  • Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Бруно Фернандес лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (11 передач)
  • Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (6) в Тоттенхэм Хотспур. Харри Магуайр получил 8 в Манчестер Юнайтед.
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Юнайтед, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 53% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 5 гол(а).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.23 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 3.2.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 27 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 13 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 40-32 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 2-1 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 101-58 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 22% голов между минутами 0-15?
  • В Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Тоттенхэм
7
Побед
19
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 6 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021
19.06.2020 - 22:15 Тоттенхэм 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2018
13.01.2019 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 21:30 Астон Вилла 0 - 2 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Динамо 3 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 18:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 22:00 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Лестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Милан 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Милан Н
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Новости команд
Главные события
18'
Мактоминей, Скотт
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
45%
Ничья
27%
Манчестер Юнайтед
27%
П1: 2.87 Х: 3.88 П2: 2.35
П1: 2.80 Х: 3.40 П2: 2.50
П1: 2.87 Х: 3.88 П2: 2.35
П1: 2.89 Х: 3.26 П2: 2.64
П1: 2.75 Х: 3.40 П2: 2.60
Составы команд
1
Уго Льорис
3
Регилон, Серхио
17
Эрик Дайер
14
Джо Родон
24
Серж Орье
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
28
Ндомбеле Альваро, Танги
7
Сон Хын-Мин
27
Лукас Моура
20
Ло Сельсо, Джовани
10
0Гарри Кейн
26
Дин Хендерсон
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Виктор Нильссон-Линделёф
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
11
Рэшфорд, Маркус
21
Эдинсон Кавани
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
    18
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 45
    Винисиус Карлос
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
6
Штрафные
5
3
Угловые
1
4
Фолы
5
2
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
18'
Желтая карточка
Мактоминей получил желтую за фол на Ндомбеле.
17'
Опасный момент
Погба выиграл борьбу за мяч и скинул на Кавани. Эдинсон продлил на Рашфорда. Маркус пробил, но удар заблокировал защитник. Угловой.
14'
Орье подключился к атаке по правому флангу, но не смог обострить после передачи партнера на ход.
11'
Тоттенхэм держит мяч на своей половине. "МЮ" прессингует соперника.
8'
Фол Погба против Орье. Без желтой карточки.
6'
Фол Сона в центре поля. Свободный для гостей.
5'
"Юнайтед" держит мяч под контролем. Моментов нет.
3'
Опасный момент
Удар Сона с 15-ти метров! Кореец послал мяч выше ворот.
2'
Опасный момент
Удар Моуры с правого фланга! Шоу заблокировал этот выстрел. Мяч ушел на угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Ндомбеле, Хойбьерг — Ло Чельсо, Моура, Сон — Кейн. Запасные: Харт, Альдервейрельд, Танганга, Уинкс, Ламела, Сиссоко, Алли, Бэйл, Доэрти, Винисиус.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Погба, Фернандеш, Рашфорд — Кавани. Запасные: де Хеа, Теллес, Уильямс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Гринвуд, Диалло.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура: "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 11.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 11.04.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 04.10.2020 закончилось с таким счетом: 1:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 11.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Ньюкасл - 04.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Гранада - 08.04.2021, в рамках турнира Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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