Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 08.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.05.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 04.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Реал - 05.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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