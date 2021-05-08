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Манчестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 мая 2021, 19:30 - Этихад
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 1
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69'
Челси
Лондон
Ход матча
12' Рахим Стерлинг 44' Рахим Стерлинг 45' Андреас Кристенсен Вышел: Курт Зума
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
43%
Ничья
21%
Челси
36%
П1: 1.50 Х: 3.28 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 4.75 П2: 17.00
П1: 1.50 Х: 3.28 П2: 11.50
П1: 2.91 Х: 2.13 П2: 4.61
П1: 2.11 Х: 3.25 П2: 3.90
Интересные факты
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Челси в последних 3 встречах.
  • Кевин Де Брeйне отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 10 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (7 передач)
  • Фернандиньо получил больше всего желтых карточек (5) в Манчестер Сити. Н`Голо Канте получил 7 в Челси.
  • Челси не проигрывает в последних 6 играх.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иЧелси, когда Манчестер Сити играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Челси 0-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 54% матчей, Челси выигрывает в 52% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Челси выигрывает в 52%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Челси выиграла 2, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Сити забивает 1.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити забивает 2.5 гола, играя дома, а Челси забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Челси - 2.2.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Челси - 1.4.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 23 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 2 сыграла в ничью и 11 победы команды Челси. Разница голов 29-26 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Последняя гостевая победа Челси над Манчестер Сити была в 2016
  • Игры прошлого года: 2-1 (Манчестер Сити дома) и 2-1 (Челси дома).
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 19 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-64 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
12
Побед
26
Игр
9
Побед
Челси
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 18:30 Челси 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
23.11.2019 - 19:30 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Главные события
45'
Андреас Кристенсен
Вышел: Курт Зума
ГООЛ! Рахим Стерлинг
44'
Рахим Стерлинг
12'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
43%
Ничья
21%
Челси
36%
П1: 1.50 Х: 3.28 П2: 11.50
П1: 1.29 Х: 4.75 П2: 17.00
П1: 1.50 Х: 3.28 П2: 11.50
П1: 2.91 Х: 2.13 П2: 4.61
П1: 2.11 Х: 3.25 П2: 3.90
Составы команд
31
Эдерсон
22
Бенжамин Менди
14
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
27
Жоао Кансело
10
Рахим Стерлинг
16
Родри
6
Натан Аке
21
Ферран Торрес
10
Серхио Агуэро
9
Жезус, Габриэль
16
Менди, Эдуардо
28
Сесар Аспиликуэта
6
Андреас Кристенсен
16
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
13
Канте, Н`Голо
23
Gilmour, Billy
3
Маркос Алонсо
10
Кристиан Пулишич
22
Хаким Зийех
11
Тимо Вернер
Стартовый состав
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    44 12
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Андреас Кристенсен
    45
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 57
    Livramento, Valentino
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Томас Тухель
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
11
Штрафные
8
8
Фолы
8
5
Удары мимо
7
3
Блокировано ударов
2
1
ЖК
4
Угловые
Офсайды
3
4
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
Инфо
Хаким Зиеш забил Ман Сити во втором матче подряд. В середине апреля именно его гол позволил Челси выйти в финал Кубка Англии.
Инфо
При таком раскладе чемпионство Ман Сити откладывается до следующего матча. А Челси в виртуальной турнирной таблице до одного очка сокращает отставание от Лестера.
64'
Гоооол!!!
Зиеш! 1:1. Марокканец левой мощно вогнал мяч в нижний угол ворот Эдерсона. Закономерно – во втором тайме Челси действует с позиии силы.
61'
Пулишич впервые напомнил о своем существовании – американец с линии штрафной ударил намного выше ворот.
58'
Первым номером играет Челси после перерыва. Но найти слабые места в защите Ман Сити подопечным Томаса Тухеля пока не удается.
53'
Агуэро с дальней дистанции прикатил мяч руки Менди. Челси ответил симметрично – Эдерсон легко справился с ударом Зиеша.
50'
Вернер стрелял с острого угла – и снова неточно.
Инфо
Футболисты Ман Сити во втором сезоне кряду не забивают как минимум четыре пенальти. В АПЛ таким отличался только один клуб – Тоттенхэм (1993-1995).
Инфо
Рахим Стерлинг в 4-м сезоне подряд забил в АПЛ как минимум 10 голов. В истории Ман Сити только у Серхио Агуэро больше аналогичных сезонов (9).
46'
Свисток
Матч возобновился! Ман Сити в 45 минутах от чемпионства.
Вплоть до 44-й минуты мы наблюдали скучнейшее зрелище, как вдруг в концовке первого тайма Ман Сити не только открыл счет, но и мог забивать второй, если бы Серхио Агуэро не облажался при исполнении пенальти. У Челси за весь первый тайм был только неплохой обводящий удар Хакима Зиеша.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен! Ураганная концовка, ничего не скажешь.
45+2'
Незабитый пенальти
Агуэро! Какой же пижон Серхио! В стиле Антонина Паненки аргентинец пробил, вот только Менди не стал заранее заваливаться в угол и спокойно забрал мяч в руки.
45+1'
Опасный момент
Пенальти в ворота Челси! Гилмор в своей штрафной заплел ноги Жезусу.
45+1'
Кристенсон получил травму в тот момент, когда его обкрадывал Жезус. Датчанина заменит Зума.
45'
Инфо
Еще минуту команды сыграют в первом тайме.
45'
Гоооол!!!
Стерлинг открывает счет в матче! Кристенсен провалился возле своей штрафной, чем Ман Сити мгновенно воспользовался. Мог забивать и Агуэро, но аргентинец как-то неуклюже принял мяч и уступил одноклубнику право поразить пустые ворота.
43'
Эдерсон в прыжке нейтрализовал дальний удар Зиеша. Уже хоть что-то...
41'
Один удар в створ ворот за тайм – это явно не то, чего мы ждем от двух лучших команд Европы.
35'
А вот и первый удар в створ ворот! Менди намертво зафиксировал мяч после дальнего удара Стерлинга.
34'
Вернер в стиле Анри с угла штрафной крутил мяч в дальнюю «шестерку», но он всего лишь Вернер, а не Анри. В общем, удар у немца откровенно не получился.
31'
Мяч после удара Вернера оказался в воротах Ман Сити, однако немец наносил голевой удар из очевидного офсайда.
24'
Оборона Челси успешно ликвидировала серию угловых от Ман Сити. Пока без качественных моментов проходит матч.
18'
Опасно сейчас было в штрафной Челси после подачи углового. То ли Аке, то ли Лапорт подставлял голову под подачу, однако мяч ушел выше рамки.
16'
Первое обострение от Челси – Джеймс с правого фланга простреливал в штрафную Сити, вот только первым на мяче был Эдерсон.
13'
Желтая карточка
Стерлинг попал под прессинг Канте и потерял мяч на своей половине поля – спасая свою ошибку, Рахим грубо в подкате срубил Вернера.
8'
Менди плотно стрелял с дальней дистанции – мяч прошел в метре от створа ворот Челси.
4'
Торрес на скорости ворвался в штрафную Челси, однако сил на акцентированный удар у испанца не хватило – мяч улетел куда-то вверх на трибуны.
1'
Свисток
Матч начался! Станет ли Александр Зинченко сегодня трехкратным чемпионом АПЛ?
Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Аке, Диаш, Лапорт – Торрес, Канселу, Родри, Менди, Стерлинг – Агуэро, Жезус.
Челси: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Канте, Алонсо, Гилмур, Зиеш, Джеймс – Вернер, Пулишич.
UА-Футбол приветствует всех фанатов футбола на главном матче уик-энда в чемпионате Англии. Манчестер Сити vs Челси – это не просто репетиция грядущего финала Лиги Чемпионов, а и шанс для Горожан собственными усилиями оформить чемпионство. Стартовый свисток на Этихаде прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Челси 08.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 04.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Реал - 05.05.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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