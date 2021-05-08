Боруссия - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.
Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 16:30
История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр
Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Хольштайн - 01.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "Боруссия".
Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вердер - 30.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
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