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Боруссия - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 08 мая 2021, 16:30 - Сигнал Идуна Парк . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
2 - 1
Обновить
78'
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ход матча
7' Марко Ройс
46' Марвин Хитц Вышел: Роман Бюрки 51' Джейдон Санчо 59' Махмуд Дауд Вышел: Делай, Томас 63' Лукас Клостерманн 64' Эмиль Форсберг Вышел: Клюйверт, Юстин 64' Бенджамин Хенрихс Вышел: Мукьеле, Норди 72' Торган Азар Вышел: Юлиан Брандт
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
РБ Лейпциг
33%
П1: 1.33 Х: 4.87 П2: 13.40
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 2.88
П1: 1.33 Х: 4.87 П2: 13.40
П1: 1.33 Х: 4.81 П2: 13.90
П1: 1.05 Х: 14.00 П2: 34.00
Интересные факты
  • Джейдон Санчо отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 11 передачами. Даниэль Ольмо лучший распасовщик РБ Лейпциг (9 передач)
  • Боруссия Дортмунд выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 36% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 39% матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 36% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 39%.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.
  • Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, команда РБ Лейпциг выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.
  • В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 2 гол(а).
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.6 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 1 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.97 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг - 3.6.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг - 1.6.
  • Боруссия Дортмунд выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.
  • Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 44 матчах.
  • Игры прошлого года: 3-3 (Боруссия Дортмунд дома) и 0-2 (РБ Лейпциг дома).
  • Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • РБ Лейпциг не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 9 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-10 в пользу команды Боруссия Дортмунд
  • Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что РБ Лейпциг забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Боруссия
4
Побед
8
Игр
2
Побед
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 3 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
17.12.2019 - 21:15 Боруссия 3 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2018
19.01.2019 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2020/2021
18.04.2021 - 16:30 Боруссия 4 - 1 Завершен Вердер В
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Последние матчи - РБ Лейпциг
Кубок Германии 2022
30.04.2021 - 21:30 Вердер 1 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 19:30 Кёльн 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2020/2021
16.04.2021 - 21:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Хоффенхайм Н
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Вердер 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Торган Азар
Вышел: Юлиан Брандт
72'
64'
Эмиль Форсберг
Вышел: Клюйверт, Юстин
64'
Бенджамин Хенрихс
Вышел: Мукьеле, Норди
63'
Лукас Клостерманн ГООЛ!
Махмуд Дауд
Вышел: Делай, Томас
59'
ГООЛ! Джейдон Санчо
51'
Марвин Хитц
Вышел: Роман Бюрки
46'
ГООЛ! Марко Ройс
7'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
33%
РБ Лейпциг
33%
П1: 1.33 Х: 4.87 П2: 13.40
П1: 1.04 Х: 13.00 П2: 2.88
П1: 1.33 Х: 4.87 П2: 13.40
П1: 1.33 Х: 4.81 П2: 13.90
П1: 1.05 Х: 14.00 П2: 34.00
Составы команд
35
Марвин Хитц
13
Рафаэл Геррейру
15
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
26
Лукаш Пищек
8
Махмуд Дауд
23
Эмре Джан
7
Джейдон Санчо
11
Марко Ройс
32
Джованни Рейна
10
Торган Азар
1
Петер Гулачи
16
Лукас Клостерманн
5
Упамекано, Дайот
6
Уилли Орбан
39
Бенджамин Хенрихс
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
44
Кевин Кампль
9
Забитцер Марсель
3
Анджелино
11
Хи-Чан, Хванг
10
Эмиль Форсберг
Стартовый состав
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
    72
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
    51
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    7
  • 32
    Джованни Рейна
  • 8
    Махмуд Дауд
    59
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
    46
  • 11
    Хи-Чан, Хванг
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
    64
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
    64
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
    63
  • 5
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 8
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 33
    Мартинес Хосеп
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 19
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 21
    Клюйверт, Юстин
    Нападающий
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 23
    Марсель Халстенберг
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
Тренеры
  • Эдин Терцис
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
11
Штрафные
12
8
Фолы
10
3
Удары в створ
4
10
Удары мимо
7
4
Блокировано ударов
3
6
Угловые
7
4
Сейвы
4
Офсайды
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
67'
Статистика ударов - 11:10 в пользу "Дортмунда".
64'
Замена
Мукиэле сменил Хенрикса. Клюйверт сменил Форсберга.
63'
Гоооол!!!
Форсберг навесил с углового. Клостерманн головой отправил мяч в сетку! 2:1! Лейпциг в игре.
60'
Замена
Дилейни сменил Дауда.
58'
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Лейпцига".
55'
Дауд сфолил против Анхелиньо. Без желтой карточки.
53'
Офсайд
Хван в офсайде.
51'
Гоооол!!!
Передача Геррейру на левый фланг! Санчо принял мяч и пробил в дальний! 2:0!
47'
Опасный момент
Забитцер пробил с передачи Ольмо! Бюрки среагировал! Сейв!
46'
Замена
Бюрки сменил Хитца.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
"Боруссия" в первом тайме имела 3 опасных момента. Ройс смог отличиться на 7-й минуте, после провала левого фланга обороны "Лейпцига". Гости почти не атаковали. Лейпциг мог забивать после выхода Хвана, но Хитц спас.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Хитц получает помощь медиков. Пауза в игре.
38'
"Боруссия" с мячом. Моментов не наблюдается.
35'
Опасный момент
Ольмо закручивал издали, но Хитц забрал мяч в руки.
32'
Опасный момент
Удар Азара низом в ближний с правого фланга! Гулачи в полном порядке!
29'
Опасный момент
Геррейру навесил со штрафного! Удар Хуммельса головой! Гулачи на месте!
26'
Аканджи отдал в обострение, но партнеры не поддержали игрока.
23'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу хозяев.
21'
Рейна отдал на Азара, но Торган не смог принять мяч. Слишком слабый пас.
19'
Хенрикс навесил с правого фланга. Санчо вынес за лицевую. Угловой.
17'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Боруссии".
15'
Анхелиньо навесил с левого фланга. Мяч не дошел до адресата.
12'
Дортмунд с мячом. Моментов нет.
9'
Упамекано сфолил против Азара. Свободный для хозяев.
7'
Гоооол!!!
Азар принял мяч от Пищека и пяткой катнул на Ройса. Марко сместился в центр и пробил с 7-ми метров! 1:0!
4'
Опасный момент
Забитцер отдал на ход Хвану! Хи Чан не смог пробить Хитца. Сейв!
3'
"Лейпциг" владеет мячом. "Боруссия" активно прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Боруссия", стартовый состав: Хитц — Пищек, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Дауд — Рейна, Ройс, Санчо — Азар. Запасные: Бюрки, Дилейни, Шульц, Брандт, Рейнир, Менье, Тиггес, Пасслак, Кнауф.
"РБ Лейпциг", стартовый состав: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Орбан — Кампль — Хенрикс, Ольмо, Забитцер, Анхелиньо — Хван, Форсберг. Запасные: Мартинес, Конате, Айдара, Поульсен, Серлот, Клюйверт, Мукиэле, Хальстенберг, Лаймер.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура: "Боруссия Д." - "РБ Лейпциг". Начало поединка - 16:30.
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Анонс матча "Боруссия" - "РБ Лейпциг" 08.05.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 16:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Боруссия", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший поединок команды "Боруссия" был сыгран против Хольштайн - 01.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Прошедший поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вердер - 30.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча "Боруссия" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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