Боруссия - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Джейдон Санчо отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 11 передачами. Даниэль Ольмо лучший распасовщик РБ Лейпциг (9 передач)

Боруссия Дортмунд выиграл 3 домашних матчей подряд.

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Боруссия Дортмунд не пропускает в 3 матчах подряд.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 36% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 39% матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 36% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 39%.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.

Недавнее выступление команды Боруссия Дортмунд в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.

Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Боруссия Дортмунд.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 4, команда РБ Лейпциг выиграла 0, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Боруссия Дортмунд.

В их последнюю встречу команда Боруссия Дортмунд победила в 2 гол(а).

Боруссия Дортмунд забивает 2.6 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 1 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Боруссия Дортмунд забивает 1.97 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг - 3.6.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг - 1.6.

Боруссия Дортмунд выиграл последние 4 матчи в Бундеслига.

Боруссия Дортмунд забивал хотя бы раз в последних 44 матчах.

Игры прошлого года: 3-3 (Боруссия Дортмунд дома) и 0-2 (РБ Лейпциг дома).

Боруссия Дортмунд не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

РБ Лейпциг не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 9 встреч, команда Боруссия Дортмунд выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-10 в пользу команды Боруссия Дортмунд

Вы знали, что Боруссия Дортмунд забил 27% голов между минутами 76-90?