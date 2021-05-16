Атлетико - Осасуна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал Сосьедад - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Кадис - 11.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Осасуна.
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