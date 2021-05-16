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Атлетико - Осасуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 мая 2021, 19:30 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 0
Обновить
56'
Осасуна
Памплона
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
38%
Ничья
38%
Осасуна
25%
П1: 1.23 Х: 5.56 П2: 23.00
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 19.00
П1: 1.23 Х: 5.56 П2: 23.00
П1: 1.36 Х: 4.13 П2: 18.90
П1: 1.22 Х: 6.50 П2: 16.50
Интересные факты
  • Осасуна без побед над Атлетико Мадрид в последних 5 играх.
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Осасуна в последних 7 встречах.
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 14-3-1
  • Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 19 голами. Антэ Будимир забил 10 раз за Осасуна
  • Маркос Льоренте отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 8 передачами. Рубен Гарсиа лучший распасовщик Осасуна (4 передач)
  • Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (13) в Атлетико Мадрид. Ойер получил 10 в Осасуна.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иОсасуна, когда Атлетико Мадрид играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Осасуна 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Осасуна выигрывает в 31% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Осасуна выигрывает в 31%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 5, команда Осасуна выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Атлетико Мадрид забивает 3.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Атлетико Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.13 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Осасуна - 3.4.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Осасуна - 1.
  • В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Осасуна (2-0 дома и 5-0 на выезде)
  • Осасуна пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 17 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 27-12 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Осасуна над Атлетико Мадрид была в 2009
  • Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Осасуна не забивает в 8 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 35 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-33 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Осасуна забил 28% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 5 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
9
Побед
10
Игр
1
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2021
17.06.2020 - 23:00 Осасуна 0 - 5 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
14.12.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2016/2017
15.04.2017 - 19:30 Атлетико 3 - 0 Завершен Осасуна
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Уэска В
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Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 20:00 Осасуна 3 - 2 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 2 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Сельта 2 - 1 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Осасуна 3 - 1 Завершен Валенсия В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
38%
Ничья
38%
Осасуна
25%
П1: 1.23 Х: 5.56 П2: 23.00
П1: 1.25 Х: 4.33 П2: 19.00
П1: 1.23 Х: 5.56 П2: 23.00
П1: 1.36 Х: 4.13 П2: 18.90
П1: 1.22 Х: 6.50 П2: 16.50
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
18
Фелипе
15
Стефан Савич
23
Киран Триппьер
21
Янник Феррейра Карраско
8
Сауль Ньигес
8
Коке
22
Маркос Льоренте
9
Луис Суарес
10
Анхель Корреа
1
Серхио Эррера
15
Хонас Рамальо
4
Гарсиа, Унаи
5
Давид Гарсия
3
Хуан Круз Альваро Армада
11
Энрике Барха
27
Монкайола, Йон
8
Брасанак, Дарко
7
Джонатан Родригез, Мелендез
14
Гарсиа, Рубен
17
Будимир, Антэ
Стартовый состав
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
  • 11
    Энрике Барха
    Нападающий
  • 27
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 8
    Брасанак, Дарко
    Полузащитник
  • 7
    Джонатан Родригез, Мелендез
    Полузащитник
  • 15
    Хонас Рамальо
    Защитник
  • 4
    Гарсиа, Унаи
    Защитник
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
Запасные игроки
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 24
    Торро Марсет, Лукас
    Полузащитник
  • 21
    Перез, Иньиго
    Полузащитник
  • 19
    Гальего, Энрик
    Нападающий
  • 12
    Факундо Ронкалья
    Защитник
  • 10
    Роберто Торрес
    Полузащитник
  • 9
    Эсекьель Авила
  • 14
    Ойер Оласабаль
    Вратарь
  • 25
    Хуан Мануэль Перес
    Вратарь
  • 39
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Ягоба Аррасате
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
5
Удары в створ
2
Штрафные
5
5
Угловые
3
Офсайды
10
Удары мимо
3
Сейвы
5
2
Фолы
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
51'
Савич и Будимир приходят в себя после единоборства. Пауза в игре.
49'
Облак среагировал на подачу соперника в штрафную. Легкая задача для кипера хозяев.
48'
Спокойное владение от Атлетико. Команда Симеоне никуда не спешит.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Много стараний и атак Атлетико в первом тайме. Суарес имел 5 моментов, но ни один из них голом не закончился. Корреа и Карраско тоже могли открывать счет, но и тут оборона соперника была сильней. Эррера совершил несколько сейвов - удары матрасников позволили киперу Осасуны блистать.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Суарес потолкался в чужой штрафной и угловой заработал.
39'
Уголовой
Очередная простая подача от Атлетико. Эррера забрал мяч в руки после навеса соперника с углового.
38'
Много борьбы в центре поля. Осасуна владеет мячом.
34'
Повреждение у Сауля. За поясницу держится игрок.
33'
Осасуна упорно обороняется. Игроки Симеоне продолжают искать свободные зоны в обороне гостей.
30'
Инфо
Перерыв на водопой.
27'
Опасный момент
Корреа принял скидку из глубины! Можно забивать! Удар! Эррера отбил перед собой!
24'
Инфо
По владению впереди Атлетико - 73%/27%.
21'
Опасный момент
Как не забивает тут Суарес! Луис выдержал паузу и пробил с линии вратарской! Штанга!
20'
Нет прессинга от Атлетико. Осасуна владеет мячом, но в атаку не спешит.
18'
Опасный момент
Пропижонил Суарес! Луис пяткой пробил с 5-ти метров - нет гола! Эррера контролировал ситуацию.
15'
Опасный момент
Суарес! Хочет забить Луис! Удар был в дальний угол, но нога Эрреры спасла гостей.
11'
Опасный момент
Еще один момент у Суареса! Луис почти в упор пробил - Эррера снова отбил. Офсайд у Суареса арбитр фиксирует.
10'
Опасный момент
Суарес на скорости ворвался в чужую штрафную, но пробил очень слабо. Эррера спас.
6'
Опасный момент
Карраско принял мяч в чужой штрафной и сразу пробил в дальний! Мимо! Слишком сильный удар.
4'
Офсайд
Суарес забежал в офсайд.
3'
Суарес оказался на газоне после единоборства с соперником. Луис недоволен - нет фола.
2'
Заброс из глубины на Корреа! Быстро гости перехватили мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Атлетико, стартовый состав: Облак - Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер - Сауль, Коке, Льоренте - Корреа, Суарес, Карраско.
Осасуна, стартовый состав: Эррера - Рамальо, У.Гарсия, Д. Гарсия, Круз - Барха, Брашанац, Монкайола, Хони - Р. Гарсия - Будимир.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура: Атлетико - Осасуна. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча "Атлетико" - Осасуна 16.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Осасуна и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 31.10.2020 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - Осасуна можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал Сосьедад - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий матч команды Осасуна был сыгран против Кадис - 11.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Осасуна.

Следите за результатами матча "Атлетико" - Осасуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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