Атлетико - Осасуна онлайн трансляция матча

Осасуна без побед над Атлетико Мадрид в последних 5 играх.

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Осасуна в последних 7 встречах.

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 14-3-1

Луис Суарес лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 19 голами. Антэ Будимир забил 10 раз за Осасуна

Маркос Льоренте отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 8 передачами. Рубен Гарсиа лучший распасовщик Осасуна (4 передач)

Стефан Савич получил больше всего желтых карточек (13) в Атлетико Мадрид. Ойер получил 10 в Осасуна.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Атлетико Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иОсасуна, когда Атлетико Мадрид играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Осасуна 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Осасуна выигрывает в 31% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Осасуна выигрывает в 31%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.

Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 5, команда Осасуна выиграла 0, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).

Атлетико Мадрид забивает 3.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.2 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Атлетико Мадрид забивает 1.89 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.13 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Осасуна - 3.4.

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Осасуна - 1.

В прошлом сезоне Атлетико Мадрид выиграл обе игры против Осасуна (2-0 дома и 5-0 на выезде)

Осасуна пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 17 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Осасуна. Разница голов 27-12 в пользу команды Атлетико Мадрид.

Последняя гостевая победа Осасуна над Атлетико Мадрид была в 2009

Атлетико Мадрид не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Осасуна не забивает в 8 из их 18 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 35 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 49-33 в пользу команды Атлетико Мадрид

Вы знали, что Осасуна забил 28% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 76-90?