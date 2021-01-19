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Челси - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 15 мая 2021, 19:15
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Лестер Сити
Лестер
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
43%
Ничья
29%
Лестер Сити
29%
Личные встречи
Челси
7
Побед
15
Игр
3
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 18:30 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 16:00 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
18.08.2019 - 18:15 Челси 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
12.05.2021 - 22:15 Челси 0 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челси 2 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
43%
Ничья
29%
Лестер Сити
29%
Трансляция
Сьогоднішній матч на "Вемблі" в Лондоні пройде за присутності вболівальників.
Свисток
Головний арбітр: Майкл Олівер.
"Челсі": Кепа - Аспілікуета, Сілва, Рюдігер - Джеймс, Канте, Жоржинью, Алонсо - Зієх, Маунт - Вернер.
"Лестер": Шмейхель - Фофана, Еванс, Союнчу - Кастань, Тілеманс, Ндіді, Томас - Перес - Іхеаначо, Варді.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо всіх любителів англійського футболу! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Кубка Англії у якому зійдуться "Челсі" та "Лестер".
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Анонс матча Челси - Лестер Сити 15.05.2021, Кубок Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2022.

Дата проведения матча: 15.05.2021
Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 19.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Лестер Сити можно посмотреть 15.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Арсенал - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Челси - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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