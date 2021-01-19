Челси - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Лестер Сити 15.05.2021, Кубок Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2022.

Дата проведения матча: 15.05.2021

Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лестер Сити, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Челси в предыдущем футбольном матче 19.01.2021 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Арсенал - 12.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 11.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

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