Челси - Лестер. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка Англии на 15.05.21

Финал Кубка Англии

15 мая 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” 19:15 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Более двадцати тысяч болельщиков смогут посетить в субботу “Уэмбли”, чтобы посмотреть финал Кубка Англии между “Челси” и “Лестером”. “Лисы” будут играть в финале старейшего клубного турнира впервые с 1969 года и всего в пятый раз. “Лестер” никогда ранее не выигрывал КА. “Челси” восемь раз поднимал над головой этот трофей (третий показатель в Англии после “Арсенала” и “Манчестер Юнайтед”), а в последний раз был в финале в прошлом году, уступив “Арсеналу”.

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Челси

Посреди недели “Челси” проиграл в домашнем матче АПЛ “Арсеналу”, одному из своих самых принципиальных соперников. Единственный гол “канониры” забили после ошибки Зума и Жоржиньо у своих ворот. У “Челси” было несколько хороших моментов, свои шансы не использовал Маунт, дважды “Арсенал” был спасен каркасом ворот. Но в целом “Челси” сыграл ниже ожиданий. Томас Тухель взял на себя вину за поражение, сказав, что он ошибся с составом и планом на игру, слишком увлекшись подготовкой к финалу. Тухель сообщил, что Кепа сохранит место в старте, также с первых минут выйдет на поле Канте, не игравший против “Арсенала”. Восстановился после повреждения Ковачич. В составе “Челси” нет травмированных.

Лестер

После того как “Лестер” не смог выиграть (1:1) у “Саутгемптона”, игравшего 80 минут вдесятером, а затем проиграл в домашнем матче “НЬюкаслу” (2:4, 0:4 по ходу игры) на командой Брендана Роджерса нависла тень прошлого сезона, когда “лисы” выпали из первой четверки в последних турах. В каком-то смысле “Лестеру” повезло, что Сульшеру пришлось выпускать на матч АПЛ во вторник второй состав, и “лисы” выиграли у "Манчестер Юнайтед" 2:1, все равно показав не лучшую игру. В “Лестере” надеются, что к кубковому финалу восстановиться лидер защиты Джонни Эванс, который получил травму на разминке перед игрой с “Ньюкаслом”. По-прежнему травмированы Джастин, Барнс, Ундер и Морган.

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Your 2020-21 #EmiratesFACup winners will be walking away tomorrow with a brand new design, crafted by @ThomasLyte ???? pic.twitter.com/TYaf3xMtd8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2021

Статистика команд, цифры и факты

Впервые с 2007 года в финале Кубка Англии встретятся две команды из топ-4 АПЛ.

Во вторник 18 мая “Челси” и “Лестер” встретятся между собой в чемпионате в матче 37-го тура АПЛ.

“Челси” не пропустил в 18 из 25 матчах под руководством Томаса Тухеля. С немецким тренером “синие” проиграли только три матча: “Вест Брому” (2:5), “Порту” (0:1) и “Арсеналу” (0:1).

“Лестер” и “Челси” победили в полуфинале Кубка с одинаковым счетом – 1:0. “Лисы” забили один “Саутгемптону”, “синие” – “Манчестер Сити”.

Показатели “Челси” в последних десяти матчах во всех турнирах: шесть побед, две ничьи, два поражения; “Лестера” – шесть побед, одна ничья, три поражения.

Личные встречи

В первом круге Премьер-лиги “Лестер” обыграл “Челси” 2:0 и вскоре после этого матча Фрэнк Лэмпард был уволен. “Лисы” проиграли “Челси” только один матч из последних шести и это как раз был кубковый матч – в прошлом сезоне “синие” победили в четвертьфинале со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Рюдигер, Силва, Кристенсен – Чилуэлл, Канте, Жоржиньо, Аспиликуэта – Маунт, Вернер – Хавертц

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас – Мэддисон – Ихеаначо, Варди

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Лестер от UA-Football

Только в четырех из 26 матчах “Челси” под руководством Томаса Тухеля обе команды забивали три и больше голов. В последних девяти поединках это случалось только раз (победа над “Манчестер Сити” 2:1). “Челси” мало забивает, но при этом еще меньше пропускает. Финал – большое событие, поэтому команды рисковать не будут. “Тотал 2.5 М” в 1.74 напрашивается сам собой. Прогноз – победа “Челси” 1:0, гол будет забит во втором тайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.