Челси - Лестер. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка Англии на 15.05.21

Финал Кубка Англии

15 мая 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” 19:15 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Более двадцати тысяч болельщиков смогут посетить в субботу “Уэмбли”, чтобы посмотреть финал Кубка Англии между “Челси” и “Лестером”. “Лисы” будут играть в финале старейшего клубного турнира впервые с 1969 года и всего в пятый раз. “Лестер” никогда ранее не выигрывал КА. “Челси” восемь раз поднимал над головой этот трофей (третий показатель в Англии после “Арсенала” и “Манчестер Юнайтед”), а в последний раз был в финале в прошлом году, уступив “Арсеналу”.

Посреди недели “Челси” проиграл в домашнем матче АПЛ “Арсеналу”, одному из своих самых принципиальных соперников. Единственный гол “канониры” забили после ошибки Зума и Жоржиньо у своих ворот. У “Челси” было несколько хороших моментов, свои шансы не использовал Маунт, дважды “Арсенал” был спасен каркасом ворот. Но в целом “Челси” сыграл ниже ожиданий. Томас Тухель взял на себя вину за поражение, сказав, что он ошибся с составом и планом на игру, слишком увлекшись подготовкой к финалу. Тухель сообщил, что Кепа сохранит место в старте, также с первых минут выйдет на поле Канте, не игравший против “Арсенала”. Восстановился после повреждения Ковачич. В составе “Челси” нет травмированных.

После того как “Лестер” не смог выиграть (1:1) у “Саутгемптона”, игравшего 80 минут вдесятером, а затем проиграл в домашнем матче “НЬюкаслу” (2:4, 0:4 по ходу игры) на командой Брендана Роджерса нависла тень прошлого сезона, когда “лисы” выпали из первой четверки в последних турах. В каком-то смысле “Лестеру” повезло, что Сульшеру пришлось выпускать на матч АПЛ во вторник второй состав, и “лисы” выиграли у "Манчестер Юнайтед" 2:1, все равно показав не лучшую игру. В “Лестере” надеются, что к кубковому финалу восстановиться лидер защиты Джонни Эванс, который получил травму на разминке перед игрой с “Ньюкаслом”. По-прежнему травмированы Джастин, Барнс, Ундер и Морган.

