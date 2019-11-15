Металлист 1925 - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе FC Metalist Training Ground.
Дата проведения матча: 25.07.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Рух (Львов):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Рух и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 15.11.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Краматорск - 16.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Верес - 11.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
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