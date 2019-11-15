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Металлист 1925 - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 июля 2021, 17:00 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
2 - 1
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67'
Рух
Львов
Ход матча
8' Batyushin, Yuri 15' Виталий Пономар Вышел: Альмейга, Александр Фабио 35' Дмитрий Крыскив 45' Артур Западня
46' Марьян Мысык Вышел: Лях, Ростислав 46' Андрей Борячук Вышел: Орест Кузык 50' Орест Кузык 53' Андрей Кухарук Вышел: Prytula, Ostap 56' Ярослав Мартынюк
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
59%
Ничья
18%
Рух
23%
П1: 2.85 Х: 3.30 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.60
П1: 2.85 Х: 3.30 П2: 2.55
П1: 3.20 Х: 3.34 П2: 2.28
П1: 3.50 Х: 2.41 П2: 2.65
Интересные факты
  • Рух Винники не проигрывает в последних 9 играх.
  • FC Metalist 1925 выигрывает первый тайм в 29% матчей, Рух Винники выигрывает в 15% матчей.
  • FC Metalist 1925 выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Рух Винники выигрывает в 15%.
  • Рух Винники's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925's.
  • Из последних 4 встреч команда FC Metalist 1925 выиграла 1, команда Рух Винники выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рух Винники.
  • В их последнюю встречу команда Рух Винники победила в 1 гол(а).
  • FC Metalist 1925 забивает 1 гола за матч против команды Рух Винники, а Рух Винники забивает 1 гола против команды FC Metalist 1925 (в среднем).
  • FC Metalist 1925 забивает 1.29 гола, играя дома, а Рух Винники забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Metalist 1925 и Рух Винники - 2.
  • Когда FC Metalist 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.
  • Когда Рух Винники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Когда FC Metalist 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.
  • Когда Рух Винники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Metalist 1925 и Рух Винники - 0.75.
  • Рух Винники забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2009/2010
15.11.2019 - 14:30 Рух 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
10.08.2019 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2020
05.05.2019 - 18:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2018
06.10.2018 - 16:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен ФК Краматорск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Альянс П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 3 - 1 Завершен Кривбасс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 2 - 0 Завершен СК Полтава В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 18:30 Металлист 1925 2 - 0 Завершен ФК Волчанск В
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Последние матчи - Рух
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 Рух 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
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Главные события
56'
Ярослав Мартынюк
53'
Андрей Кухарук
Вышел: Prytula, Ostap
50'
Орест Кузык ГООЛ!
46'
Марьян Мысык
Вышел: Лях, Ростислав
46'
Андрей Борячук
Вышел: Орест Кузык
Артур Западня
45'
ГООЛ! Дмитрий Крыскив
35'
Виталий Пономар
Вышел: Альмейга, Александр Фабио
15'
ГООЛ! Batyushin, Yuri
8'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
59%
Ничья
18%
Рух
23%
П1: 2.85 Х: 3.30 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.38 П2: 2.60
П1: 2.85 Х: 3.30 П2: 2.55
П1: 3.20 Х: 3.34 П2: 2.28
П1: 3.50 Х: 2.41 П2: 2.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 7
    Виталий Пономар
    15
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
    8
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
    35
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
    45
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 29
    Roman, Didyk
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    46
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
    53
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
    56
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
    46
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
Запасные игроки
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 25
    Kovalenko, Maksym
    Вратарь
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
    50
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 11
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
13
Штрафные
10
10
Фолы
13
4
Удары в створ
4
3
Сейвы
2
1
Удары мимо
1
Угловые
1
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
62'
Опасный момент
Кузык упускает сумасшедший момент! Оресту никто не мешал расстреливать ворота Металлиста-1925 метров с 8-ми, но новичок Руха пустил мяч чуть выше перекладины. Отдельно стоит отметить передачу Федорчука.
57'
Ткачук головой после навеса со штрафного отправил мяч прямо по центру ворот Руха – легкий сэйв для Бандуры.
56'
Желтая карточка
Желтая Мартынюку – капитан Руха не по правилам остановил проход Фабиньо.
54'
Замена
Еще одна замена у Руха – вместо Кухарука на поле появился Притула.
53'
Опасный момент
Фабиньо мог забивать, но банально не сориентировался перед практически пустыми воротами! А затем Савин в касание отправил мяч на трибуны.
50'
Гоооол!!!
Кузык мгновенно оправдывает свое появление на поле! Орест после передачи с правого фланга принял мяч и четко выстрелил в дальний угол. Интрига возвращается!
46'
Замена
На второй тайм у Руха вместо Борячука вышел Кузык, а Лях заменил Мысака.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Равная игра в Харькове, а вот счет с явным перекосом в пользу Металлиста-1925 (2:0). Хозяева реализовали практически все, что создали, в то время как Руху при неплохой комбинационной игре не хватает конкретики у чужих ворот.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Опасный момент
Сидоренко! В эффектном прыжке вратарь Металлиста-1925 намертво забрал мяч после неплохого обводящего удара Климчука.
45+1'
Желтая карточка
Западня получил желтую карточку за фол в центре поля.
45'
Инфо
Три минуты судья добавил к первому тайму.
38'
Сидоренко без проблем забрал мяч в руки после удара Борячука метров с 22-х. А позиция была очень перспективной…
35'
Гоооол!!!
Крыськив! 2:0! Дмитрий шикарным дальним ударом от штанги вогнал мяч в сетку. Это уже серьезная заявка Металлиста-1925 на первую победу в УПЛ.
32'
Сидоренко уверенно забрал мяч в руки после опасного прострела Бойчука на Борячука.
30'
Кухарук получил свободу в штрафной Металлиста-1925 и стрелял метров с 16-ти – мяч ушел выше ворот.
27'
Активизировался Рух, однако Сидоренко по-настоящему в игру до сих пор не вступал.
21'
Бандура со второй попытки забрал мяч в руки после плотного дальнего удара Савина.
19'
Рух неплохо выбежал в контратаку, но передача Кухарука до Климчука не дошла.
14'
Замена
Вместо Пономаря на поле вышел Фабиньо. Виталию здоровья!
12'
Будет первая замена в матче. Пономарь получил травму после фола Дидыка.
7'
Гоооол!!!
Юрий Батюшин – автор первого гола Металлиста-1925 в УПЛ! Бандура неудачно отбил дальний угол Савина, а Батюшин был первым на добивании.
4'
Бандуре пришлось немного попутешествовать за пределами собственной штрафной – футболисты Металлиста-1925 ничего выжать из этого момента не смогли.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Металлист-1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Пономар.
Рух: Бандура, Белый, Дидык, Мысык, Мартынюк, Кухарук, Федорчук, Климчук, Гагун, Бойчук, Борячук.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает всех ценителей украинского футбола на историческое событие – дебют Металлиста-1925 в УПЛ. В 17:00 по киевскому времени харьковчане на ОСК Металлист примут львовский Рух.
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Анонс матча Металлист 1925 - Рух 25.07.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 25.07.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Рух и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 15.11.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Рух можно посмотреть 25.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Краматорск - 16.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против Верес - 11.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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