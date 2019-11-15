Металлист 1925 - Рух онлайн трансляция матча

Рух Винники не проигрывает в последних 9 играх.

FC Metalist 1925 выигрывает первый тайм в 29% матчей, Рух Винники выигрывает в 15% матчей.

FC Metalist 1925 выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Рух Винники выигрывает в 15%.

Рух Винники's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925's.

Из последних 4 встреч команда FC Metalist 1925 выиграла 1, команда Рух Винники выиграла 1, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Рух Винники.

В их последнюю встречу команда Рух Винники победила в 1 гол(а).

FC Metalist 1925 забивает 1 гола за матч против команды Рух Винники, а Рух Винники забивает 1 гола против команды FC Metalist 1925 (в среднем).

FC Metalist 1925 забивает 1.29 гола, играя дома, а Рух Винники забивает 0.88 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Metalist 1925 и Рух Винники - 2.

Когда FC Metalist 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.

Когда Рух Винники лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.

Когда FC Metalist 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.

Когда Рух Винники проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рух Винники% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Metalist 1925 и Рух Винники - 0.75.