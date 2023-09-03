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Рух - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 сентября 2023, 19:00 - Skif Stadium . Трансляция: Суспільне: Херсон
Главный судья: Zadiran, S
Рейтинг матча:
Рух
Львов
До начала
00 : 00 : 00
Металлист 1925
Харьков
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Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
33%
Металлист 1925
27%
П1: 3.99 Х: 4.30 П2: 1.69
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Металлист 1925 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-7 в пользу команды FC Rukh Lviv
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Металлист 1925 дома).
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 5 играх.
  • FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • В домашних матчах FC Rukh Lviv не проигрывает Металлист 1925 в последних 4 встречах.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-1-0
  • Год назад, FC Rukh Lviv была на 12 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 1 месте с 10 очками.
  • FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 27% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 2 ничьи.
  • FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 0.8.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.5 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Yurii Klymchuk лучший бомбардир FC Rukh Lviv с 3 голами. Dmytro Yusov забил 2 раз за Металлист 1925
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
3
Побед
10
Игр
2
Побед
Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Премьер-лига 2022/2023
04.05.2023 - 13:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2022/2023
23.10.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершен Металлист 1925
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:30 Металлист 1925 2 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 17:00 Скала 1911 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершен Заря В
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Горняк-Спорт 1 - 3 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
33%
Металлист 1925
27%
П1: 3.99 Х: 4.30 П2: 1.69
LIVE
Трансляция матча Рух - Металлист 1925
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
Инфо
Арбитр матча: Сергей Задиран
Главный тренер Руха: Виталий Пономарев
На скамейке запасных: Паньков, Соломон, Рунич, Квасница, Довгый, Столярчук, Пастух, Лях, Мисик, Холод, Слюсар, Альваренга
Инфо
Рух (стартовый состав): Ледвой – Сыч, Слюбик, Дидик, Роман – Эдсон, Таллес Б., Сапуга (с), Плюмен – Теслюк, Климчук
Главный тренер Металлист 1925: Эдмар Галовский Де Ласерда
На скамейке запасных: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Фарина, Ременюк, Абдулла, Дмитренко, Игорь, Чирук
Инфо
Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Червак - Габелок (с), Русин, Ткачук, Мартынюк - Юсов, Сидоров
Матч пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 19:00
В свою очередь Металлист 1925 провел пока только четыре матча и имеет одну игру в запасе, и в четырех предыдущих матчах одержал две победы и дважды поиграл, а 6 очков в активе команды позволяют команде располагаться на 10 строчке турнирной таблицы.
В течение пяти предыдущих туров Рух трижды побеждал своих соперников и однажды сыграл в ничью и соответственно имеет в своем активе 10 очков, что позволило ему расположиться на 4 строчке турнирной таблицы имея одну игру в запасе
Добрый воскресный день, всем поклонника футбола! Сегодня Ua_Football проведет для вас текстовую трансляцию матча 6-го тура Украинской Премьер-Лиги Рух - Металлист 1925
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Последние матчи
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Анонс матча Рух - Металлист 1925 03.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 03.09.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Рух и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 21.07.2023 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Металлист 1925 можно посмотреть 03.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Скала 1911 - 23.08.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против ЛНЗ - 26.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

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