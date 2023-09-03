Рух - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между FC Rukh Lviv и Металлист 1925 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 8 встреч, команда FC Rukh Lviv выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Металлист 1925 выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-7 в пользу команды FC Rukh Lviv

Игры прошлого года: 1-1 (FC Rukh Lviv дома) и 0-0 (Металлист 1925 дома).

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 5 играх.

FC Rukh Lviv не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

В домашних матчах FC Rukh Lviv не проигрывает Металлист 1925 в последних 4 встречах.

FC Rukh Lviv не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика FC Rukh Lviv в сезоне 2-1-0

Год назад, FC Rukh Lviv была на 12 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 1 месте с 10 очками.

FC Rukh Lviv забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 27% матчей, Металлист 1925 выигрывает в 18% матчей.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Металлист 1925 выигрывает в 18%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Металлист 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Когда Металлист 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Rukh Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.

FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Команда FC Rukh Lviv проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 2, команда Металлист 1925 выиграла 1, 2 ничьи.

FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Металлист 1925, а Металлист 1925 забивает 0.6 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Металлист 1925 - 0.8.

FC Rukh Lviv забивает 1.5 гола, играя дома, а Металлист 1925 забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.