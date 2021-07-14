Динамо - Эвиан онлайн трансляция матча

Первый тайм прошел в уверенном доминировании Динамо. Почти все свои атаки киевляне довели до удара. Эвиан почти не сопротивлялся команде хозяев. Прессинг гости стали применять уже после второго пропущенного мяча, это совсем не повлияло на ход встречи.