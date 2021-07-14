Динамо - Эвиан онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Эвиан (Тонон-ле-Бен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 15.07.2021
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Сьон - 14.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: Эвиан (Тонон-ле-Бен)
Год основания Эвиан (Тонон-ле-Бен): 2007
Страна: Франция
Тренер: Паскаль Дюпра
Прошедший матч команды Эвиан был сыгран против Канн - 23.05.2015, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2014/2015 и закончился победой команды Канн.
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