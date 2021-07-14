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Динамо - Эвиан онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 15 июля 2021, 18:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 0
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87'
Эвиан
Тонон-ле-Бен
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
27%
Эвиан
23%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.07.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Серветт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
03.07.2021 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершен Лозанна Спорт Н
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Последние матчи - Эвиан
Чемпионат Франции 2014/2015
23.05.2015 - 22:00 Канн 3 - 2 Завершен Эвиан П
Чемпионат Франции 2014/2015
16.05.2015 - 22:00 Эвиан 1 - 2 Завершен Сент-Этьен П
Чемпионат Франции 2014/2015
09.05.2015 - 21:00 Эвиан 2 - 3 Завершен Реймс П
Чемпионат Франции 2014/2015
02.05.2015 - 18:00 Лион 2 - 0 Завершен Эвиан П
Чемпионат Франции 2014/2015
25.04.2015 - 21:00 Эвиан 1 - 2 Завершен Бастия П
Показать больше
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
50%
Ничья
27%
Эвиан
23%
Трансляция
74'
Теперь Эвиан разыгрывает мяч в своих владениях. Динамо ждет ошибки соперника.
69'
Футболисты Динамо держат мяч на своей половине. Продвижения вперед нет.
65'
Очень снизился темп поединка. Динамо владеет мячом, но киевляне почти не покидают центр поля.
61'
Замена
Буяльский сменил Гармаша. Шепелев сменил Коробенко. Сирота сменил Тымчика. Андриевский сменил Леднева.
58'
Готовится замена у Динамо. Еще одна четверка стоит у кромки поля.
55'
Гости владеют мячом. Моментов не наблюдается
52'
Опасный момент
Удар Де Пены со средней дистанции - без проблем для кипера Эвиана.
48'
Опасный момент
Моргун сразу показал себя в действии! Сейв молодого голкипера после плотного удара соперника с близкой дистанции.
46'
Замена
Родригес сменил Бенито. Моргун сменил Бойко. Вивчаренко сменил Кендзеру. Антюх сменил Ваната.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм прошел в уверенном доминировании Динамо. Почти все свои атаки киевляне довели до удара. Эвиан почти не сопротивлялся команде хозяев. Прессинг гости стали применять уже после второго пропущенного мяча, это совсем не повлияло на ход встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлео.
42'
Офсайд
Де Пена в офсайде.
38'
Гоооол!!!
Леднев принял передачу Гармаша, развернулся, подработал мяч и пробил в дальний! 3:0!
36'
Уголовой
Прошел навес с углового от Де Пены. Без завершения! Никто из партнеров Карлоса не откликнулся на эту подачу.
33'
Опасный момент
Длительный розыгрыш мяча от Динамо закончился выстрелом Де Пены. Мимо створа мяч летит.
28'
Эвиан все чаще прессингует хозяев в центе поля, но без особого успеха.
24'
Много борьбы в центре поля. Мяч под контролем киевлян.
20'
Бойко понадобилась медицинская помощь. Пауза в игре.
19'
Опасный момент
В красивом прыжке Бойко спасает ворота Динамо после удара соперника в правый верхний угол! Сейв!
17'
Гоооол!!!
Ванат пробил с близкой дистанции после быстрой атаки! Мяч пролетел под рукой Моди! 2:0!
15'
Опасный момент
Неплохой удар от Бенито с 18-ти метров по центру! Кипер Эвиана перевел мяч на угловой.
12'
Опасный момент
Бойко даже не испугался при ударе в сторону наших ворот.
9'
Эвиан провел атаку правым флангом, но защитники хозяев зажевали соперника.
6'
Офсайд
Ванат забивает второй мяч после спонтанной атаки, но арбитр отменил гол - офсайд.
4'
Киевляне владеют мячом и продолжают давить. Без прессинга от Эвиана.
2'
Гоооол!!!
Ванат выиграл борьбу на левом фланге, ворвался в штрафную и скинул на Леднева! Богдан вогнал мяч в ворота! 1:0!
1'
Свисток
Матч начался!
Динамо, стартовый состав: Бойко - Кендзера, Тымчик, Забарныый, Дубинчак - Бенито, Де Пена, Гармаш, Леднев, Коробенко - Ванат. Запасные: Вивчаренко, Буяльский, Андриевский, Антюх, Родригес, Кулач.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: "Динамо" - "Эвиан". Начало поединка - 18:00.
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Анонс матча Динамо - Эвиан 15.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Эвиан (Тонон-ле-Бен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 15.07.2021
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Эвиан можно посмотреть 15.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Эвиан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Сьон - 14.07.2021, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Эвиан (Тонон-ле-Бен)
Год основания Эвиан (Тонон-ле-Бен): 2007
Страна: Франция
Тренер: Паскаль Дюпра

Прошедший матч команды Эвиан был сыгран против Канн - 23.05.2015, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2014/2015 и закончился победой команды Канн.

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