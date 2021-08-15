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Колос - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 августа 2021, 17:00 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 1
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53'
Рух
Львов
Ход матча
24' Андрей Борячук 27' Анатолий Нуриев Вышел: Милко, Вадим
46' Владимир Лысенко Вышел: Ника Сичинава
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
31%
Рух
38%
П1: 4.74 Х: 3.69 П2: 1.76
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 4.74 Х: 3.69 П2: 1.76
П1: 7.53 Х: 3.66 П2: 1.54
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.20
Интересные факты
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • Kolos Kovalivka wins 32% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 12%.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 55% of their matches.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 6 away matches.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 1.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 32% of their matches, FC Rukh Lviv in 12% of their matches.
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 2.4.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 4 games.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 3, FC Rukh Lviv won 2, 0 draws.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • Kolos Kovalivka scores 1.19 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.81 goals when playing away (on average).
  • In Премьер-лига, Kolos Kovalivka has better performance than FC Rukh Lviv.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka scores 1.4 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • Kolos Kovalivka have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • During the last 6 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 0 draws while FC Rukh Lviv have won 3 times. The goal difference is 7-6 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season's matches: 1-2 (Kolos Kovalivka at home) and 1-2 (FC Rukh Lviv at home).
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершен Рух
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос
Первая лига 2020
13.04.2019 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
01.09.2018 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Лига конференций 2021/2022
10.08.2021 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига конференций 2021/2022
05.08.2021 - 21:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 3 Завершен Подолье П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух Н
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Главные события
Владимир Лысенко
Вышел: Ника Сичинава
46'
Анатолий Нуриев
Вышел: Милко, Вадим
27'
24'
Андрей Борячук ГООЛ!
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
31%
Рух
38%
П1: 4.74 Х: 3.69 П2: 1.76
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 4.74 Х: 3.69 П2: 1.76
П1: 7.53 Х: 3.66 П2: 1.54
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 4.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    27
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    46
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    24
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
Запасные игроки
  • 99
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
Тренеры
  • Kostyshin, Ruslan
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
2
Удары мимо
5
3
Угловые
1
6
Штрафные
10
9
Фолы
6
53%
Владение мячом
47%
2
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
Live Zone
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Комментарии(2)
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gwer (LWIW)
15.08.2021 в 17:27
Альо, де онлайн-трансляція?
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0
Саша AS80 (Харків)
15.08.2021 в 17:14
А якщо б не вилитів - приймав би якусь іншу команду???
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0
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Последние матчи
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Анонс матча Колос - Рух 15.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 15.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Рух (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Рух, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Рух в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Рух можно посмотреть 15.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Шахтер - 10.08.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Верес - 07.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

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