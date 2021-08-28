Металлист 1925 - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист 1925 - СК Днепр-1 28.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 28.08.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 23.03.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)

Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016

Страна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Рух - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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