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Металлист 1925 - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 августа 2021, 17:00 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Арановский, Евгений
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 1
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76'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
15' Олег Голодюк 22' Франциско Ди Франко 36' Marlyson
50' Владислав Дубинчак 57' Игнатенко, Данило 58' Назарий Русин Вышел: Кузе, Марио 58' Франциско Ди Франко Вышел: Djurasek, Neven 59' Александр Назаренко Вышел: Billiat Khama 68' Kovalenko, Maksym 69' Кузе, Марио 70' Евгений Протасов Вышел: Андрей Ременюк 70' Владислав Дмитренко Вышел: Антон Савин
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
46%
Ничья
11%
СК Днепр-1
43%
П1: 6.09 Х: 1.81 П2: 2.97
П1: 5.00 Х: 1.73 П2: 3.00
П1: 6.09 Х: 1.81 П2: 2.97
П1: 6.63 Х: 1.74 П2: 3.07
П1: 3.95 Х: 2.60 П2: 2.23
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • СК Днепр-1 получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 28% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 36% матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • У команды Металлист 1925 серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 13 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 5 месте с 10 очками.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Металлист 1925.
  • Металлист 1925 забивает 1.35 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Yuri Batyushin лучший бомбардир Металлист 1925 с 2 голами. Artem Dovbyk забил 4 раз за СК Днепр-1
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 36%.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Металлист 1925 пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • СК Днепр-1 не забивает в 0 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 20% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
0
Побед
4
Игр
3
Побед
СК Днепр-1
Первая лига 2020
23.03.2019 - 18:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Вторая лига 2017/2018
07.04.2018 - 18:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Вторая лига 2017/2018
17.09.2017 - 17:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Вторая лига 2017/2018
15.07.2017 - 18:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металлист 1925 3 - 2 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
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Главные события
Евгений Протасов
Вышел: Андрей Ременюк
70'
Владислав Дмитренко
Вышел: Антон Савин
70'
69'
Кузе, Марио ГООЛ!
Kovalenko, Maksym
68'
59'
Александр Назаренко
Вышел: Billiat Khama
58'
Назарий Русин
Вышел: Кузе, Марио
58'
Франциско Ди Франко
Вышел: Djurasek, Neven
57'
Игнатенко, Данило
50'
Владислав Дубинчак
ГООЛ! Marlyson
36'
22'
Франциско Ди Франко
Олег Голодюк
15'
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
46%
Ничья
11%
СК Днепр-1
43%
П1: 6.09 Х: 1.81 П2: 2.97
П1: 5.00 Х: 1.73 П2: 3.00
П1: 6.09 Х: 1.81 П2: 2.97
П1: 6.63 Х: 1.74 П2: 3.07
П1: 3.95 Х: 2.60 П2: 2.23
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Kovalenko, Maksym
    Вратарь
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
    36
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
    15
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
    58
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    59
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
    57
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
    58 22
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
    50
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
Запасные игроки
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Benyo, Yuriy
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
3
Штрафные
4
4
Фолы
3
Удары мимо
1
3
Угловые
2
2
ЖК
3
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
72'
Савин не удержал в пределах поля передачу на левый фланг штрафной.
70'
Замена
Когута сменил Ярмолюк.
70'
Замена
Фабиньо вышел вместо Марлисона.
70'
Замена
Дмитренко заменен на Савина.
70'
Замена
Ременюк заменил Протасова.
69'
Гоооол!!!
ГОЛ! С пенальти Чуже пробил прямиком в правый верхний угол.
68'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Коваленко снес Лучкевича на левом фланге своей штрафной.
65'
Крыськив не сумел обработать тяжелый пас на правый фланг чужой штрафной.
63'
Хозяева поля маринуют мяч на своей половине.
60'
1925 сейчас активно контролирует мяч на чужой половине.
58'
Замена
Русин уступил место Чуже.
58'
Замена
Назаренко заменен на Билла.
58'
Замена
Джурасек заменил Ди Франко.
57'
Желтая карточка
Игнатенко сорвал выход в контратаку от Крыськива через центр поля.
56'
Опасный момент
Гуцуляк с правого фланга затащил мяч в центр штрафной на Русина, после чего тот несильно покатил мяч в сторону голкипера.
54'
Лучкевичу удалось без фола лишить мяча Дмитренко на правом фланге атаки.
51'
Опасный момент
Голодюку не дал завершить передачу Крыськива с правого фланга Адамюк в центре штрафной.
50'
Желтая карточка
Отмашка Дубинчака против Протасова у центральной линии.
49'
Навес с левого фланга для Русина в центре штрафной был слишком высоким.
47'
Ермаков перехватил передачу с правого фланга от Гуцуляка на Назаренко.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча мы увидели совершенно беззубый коллектив Йовичевича, которому банально не хватало понимания между футболистами. Гости создали лишь полумомент с участием Гуцуляка в самом начале, после чего начали откровенный фарс из неточных передач в центре поля. Металлист 1925 однажды подловил соперников на этом, а потому и Йовичевич пулей летел в раздевалку.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
43'
В центре поля поочередно теряют мяч команды. О контроле мы уже тайм, как не говорим.
40'
Дриблинга Дмитренко на левом фланге штрафной не хватило для прохода мимо Адамюка.
37'
Днепряне пытаются завести мяч на чужую половину в данные минуты.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Марлисон приехал за голами, как и говорил! Сваток потерял мяч на своей половине, после чего был атакован Протасовым, который обеспечил отскок на Марлисона, а форвард перебросил голкипера!
32'
Протасов пасовал с правого фланга в штрафную на ход Марлисону, но защитники перехватили.
29'
Металлист пытается подойти к чужим воротам. Один удар на две команды. Пора бы.
27'
Шершень подарил мяч соперникам неудачной передачей по левому флангу атаки.
25'
Ткачук в центре поля отмахнулся локтем в лицо Когуту. VAR?
23'
Дмитренко на левом фланге штрафной упал в борьбе против Лучкевича, но при это фол на нем никто не дал.
21'
Желтая карточка
Отложенная карточка для Ди Франко за накладку перед своей штрафной против Марлисона.
19'
Перехвачен заброс Западни по левому флангу атаки.
17'
Марлисона снес в центре поля Ди Франко жестким отбором, но при этом травмировался и сам.
16'
Голодюк умудрился получить повреждение в этом эпизоде.
15'
Желтая карточка
Голодюк подкатом на правом фланге чужой половины срубил Игнатенко.
13'
Марлисона открывал передачей на ход в левый фланг штрафной Дмитренко, но мяч попал форварду в пятку.
11'
Игнатенко срезал мяч на угловой, перехватив тем самым подачу штрафного из центральной зоны.
9'
Опасный момент
Гуцуляк ударом с правого фланга штрафной попал в сетку с внешней стороны, завершив прострел от Назаренко с левого вектора атаки.
7'
Нет продвижения от обеих команд, но и закрепиться в контроле никто не может.
5'
Смотрим за контроле мяча на своей половине от Металлиста 1925.
3'
Опасный момент
Гуцуляк чуть не оформил колоссальный привоз, вынеся прострел с правого фланга штрафной от Русина в центр штрафной в ноги сопернику, после чего отскок отправил мяч в сторону от правой штанги!
2'
Когут сбил Голодюка у технической зоны.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Юрчук, Паст, Логинов, Чуже, Билл, Ярмолюк, Джурасек, Батагов.
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Назаренко, Ди Франко, Когут, Гуцуляк — Русин.
Запасные: Сидоренко, Ченбай, Квакич, Батюшин, Ременюк, Кравченко, Фабиньо, Савин, Задерака.
Металлист 1925: Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк, Дмитренко — Марлисон.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист 1925 и днепровский Днепр-1.
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Комментарии(1)
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prostors (Вольногорск)
28.08.2021 в 17:41
1 - 0. Металлист не плох. Молодцы, гоняют Днепр. Неплохая Команда зашла в УПЛ.
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Анонс матча Металлист 1925 - СК Днепр-1 28.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист 1925 (Харьков) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 23.03.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Benyo, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - СК Днепр-1 можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Ворскла - 20.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Рух - 21.08.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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