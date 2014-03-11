Милан - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча Милан - "Атлетико" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 28.09.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Милан в предыдущем футбольном матче 11.03.2014 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Специя" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

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