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Милан - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 0
Обновить
40'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
15' Франк Кесси 20' Рафаэл Леау 29' Франк Кесси 29' Анте Ребич 34' Анте Ребич Вышел: Сандро Тонали
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
46%
Ничья
15%
Атлетико
38%
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 8.00 Х: 2.50 П2: 1.83
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 3.15 Х: 2.39 П2: 3.00
Интересные факты
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 7 играх.
  • Атлетико Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Милан выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 35% матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Милан забивает 1.79 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.27 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
Личные встречи
Милан
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2013/2014
11.03.2014 - 21:45 Атлетико 4 - 1 Завершен Милан
Лига Чемпионов 2013/2014
19.02.2014 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.09.2021 - 19:00 Милан 2 - 0 Завершен Лацио В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.09.2021 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.09.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Порту Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 15:00 Эспаньол 1 - 2 Завершен Атлетико В
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Новости команд
Главные события
Анте Ребич
Вышел: Сандро Тонали
34'
Франк Кесси
29'
Анте Ребич
29'
ГООЛ! Рафаэл Леау
20'
Франк Кесси
15'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Милан
46%
Ничья
15%
Атлетико
38%
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 8.00 Х: 2.50 П2: 1.83
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 8.92 Х: 2.71 П2: 1.76
П1: 3.15 Х: 2.39 П2: 3.00
Составы команд
23
Майгнан, Мике
22
Тео
23
Фикайо Томори
13
Алессио Романьоли
17
Давиде Калабрия
79
Франк Кесси
4
Беннасе, Исмаель
56
Саелемакезерс, Алексис
17
Рафаэл Леау
12
Анте Ребич
10
Браим Диас
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
2
Хосе Мария Хименес
18
Фелипе
22
Марио Хермосо
14
Маркос Льоренте
8
Коке
4
Кондобиа, Джеффри
21
Янник Феррейра Карраско
10
Анхель Корреа
9
Луис Суарес
Стартовый состав
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    20
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
    34 29
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
    29 15
  • 4
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 17
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 46
    Маттео Габбия
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
  • 37
    Camus
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 19
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 31
    Gomez, Christian
    Вратарь
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Диего Симеоне
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Угловые
2
4
Штрафные
6
5
Фолы
3
2
Удары мимо
1
2
ЖК
3
Удары в створ
Сейвы
2
2
Блокировано ударов
1
КК
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
36'
Очень нервная игра пошла.
34'
Замена
Вместо Ребича на поле вышел Тонали.
33'
Леау упустил контроль мяча на левом фланге чужой штрафной.
31'
Милан старается контролировать игру и в меньшинстве.
30'
Желтая карточка
Ребичу тоже желтая отправилась, но уже за разговоры.
29'
Вторая желтая
Удаление! Вторая желтая для Кессье за атаку против Льоренте у центральной линии.
27'
Кондогбия в прошлом эпизоде замыкал отскок за пределами штрафной, но пробил над воротами.
26'
Блокирована попытка Суареса на дальней штанге завершить подачу с левого фланга.
25'
Угловой на левом фланге заработал Атлетико.
23'
Меньян забрал подачу с дальнего штрафного от Коке.
22'
Ребич сбил Кондогбия на левом полуфланге обороны.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Диасу на правом фланге чужой штрафной дали сделать много касания мяча, после чего последовала скидка на Леау и удар в дальний угол!
19'
Опасный момент
Облак спас ворота в эпизоде один на один против Ребича в центральной зоне!
17'
Опасный момент
Облак забрал в руки попытку удара от Диаса из зоны перед штрафной по центру ворот.
16'
Слишком сильная передача от Эрмосо на левый фланг штрафной для Корреа.
14'
Желтая карточка
Кессье получил желтую за удержание Льоренте у технической зоны.
12'
Томори нанес первый удар в матче, пробив с отскока на дальней дистанции от ворот. Выше.
10'
Игра рукой от Томори на левом фланге штрафной, но стык с Корреа был очень близким.
8'
Перевод на Тео на левый фланг атаки был слишком сильным.
7'
Атлетико не удается зацепиться за мяч на чужой половине.
5'
Коке успешно сыграл в отборе против Ребича перед своей штрафной.
3'
Тео проходил к чужой штрафной, упал при контакте, но фола не было.
2'
Калабрия прострелом с правого фланга заработал угловой.
1'
Хименес из правого фланга своей штрафной в панике вынес мяч.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лаком, Кристиан, де Пауль, Феликс, Гризманн, Лемар, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Камус.
Атлетико: Облак — Триппьер, Хименес, Фелипе, Эрмосо — Льоренте, Коке, Кондогбия, Феррейра Карраско — Корреа, Суарес.
Запасные: Тэтэрушану, Юндаль, Балло-Туре, Тонали, Жиру, Калюлю, Флоренци, Мальдини, Габбиа.
Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Салемакерс, Беннасер, Кессье — Диас, Ребич, Леау.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B. На поле стадиона "Сан Сиро" (Милан, Италия) сыграют Милан и мадридский Атлетико.
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Анонс матча Милан - "Атлетико" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Милан в предыдущем футбольном матче 11.03.2014 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Атлетико" можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Милан - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Специя" - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Алавес" - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

Следите за результатами матча Милан - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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