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Манчестер Юнайтед - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 октября 2021, 14:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
35'
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
50%
Ничья
33%
Эвертон
17%
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.80 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.90 Х: 2.75 П2: 5.30
Интересные факты
  • Год назад, Эвертон была на 1 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 5 месте с 13 очками.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 10 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 4 месте с 13 очками.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон - 3.6.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Эвертон 2-0. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Эвертон выигрывает в 31%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Эвертон - 2.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (3 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЭвертон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Эвертон выигрывает в 31% матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Эвертон в последних 9 встречах.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Эвертон выиграла 0, 2 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Эвертон не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 40 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 116-55 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Юнайтед была в 2013
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 30 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз, 8 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 63-21 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Игры прошлого года: 3-3 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-3 (Эвертон дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 33% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 31% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
10
Побед
21
Игр
5
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
06.02.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 3 Завершен Эвертон
Кубок английской лиги 2020/2021
23.12.2020 - 22:00 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
07.11.2020 - 16:15 Эвертон 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Куинз Парк Рейнджерс 2 - 2 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 19:30 Астон Вилла 3 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
13.09.2021 - 22:00 Эвертон 3 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Эвертон В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
50%
Ничья
33%
Эвертон
17%
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.80 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.77 Х: 2.91 П2: 7.15
П1: 1.90 Х: 2.75 П2: 5.30
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
3
Виктор Нильссон-Линделёф
19
Рафаэль Варан
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
9
Антони Марсьяль
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
21
Эдинсон Кавани
1
Джордан Пикфорд
22
Бен Годфри
13
Йерри Мина
5
Майкл Кин
18
Люка Динь
14
Таунсенд, Андрос
16
Абдулайе Дукуре
6
Аллан
24
Энтони Гордон
11
Грэй, Демарай
33
Хосе Саломон Рондон
Стартовый состав
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 33
    Хосе Саломон Рондон
    Нападающий
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 14
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 24
    Энтони Гордон
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
  • 18
    Люка Динь
    Защитник
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 19
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 31
    Энди Лонерган
  • 2
    Джонджо Кенни
    Защитник
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 25
    Жан-Филипп Гбамен
  • 61
    Dobbin, Lewis Norman
    Нападающий
  • 26
    Дейвис, Том
    Полузащитник
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
  • 15
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 57
    Whitaker, Charlie
    Полузащитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Рафаэль Бенитес
Статистика матча
1
Удары мимо
1
4
Угловые
Блокировано ударов
3
66%
Владение мячом
34%
1
Штрафные
3
3
Фолы
Офсайды
1
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
33'
Грей проверил де Хеа дальним ударом. Испанец уверенно действует.
30'
Сразу двоим игрокам Эвертона не удалось замкнуть прострел Гордона в штрафную.
29'
Потсовка на поле. Все началось с грубого поведения Мактоминея по отношению к сопернику.
25'
Рондон неудачно обработал мяч и позволил Линделёфу заблокировать его удар.
21'
Опасный момент
Блестяще действует Пикфорд! Кавани из убийственной позиции пробивал головой, кипер Эвертона продемонстрировал реакцию и перевел мяч на угловой.
16'
Кин откликнулся на подачу Таунсенда со штрафного, но мяч прошел мимо ворот. К тому же, де Хеа контролировал ситуацию.
15'
Первые попытки Эвертона комбинировать на чужой половине поля. Хозяева внимательны в обороне.
11'
Офсайд
Рондон ворвался в штрафную площадь соперника и опасно пробивал. Правда, за секунду до этого боковой поднял флажок.
6'
Опасный момент
Марсьяль обязан был забивать из этой позиции! Нападающий Юнайтед оказался без опеки на дальней штанге, но не сумел как следует попасть по мячу.
4'
Фернандеш и Шоу неплохо взаимодействовали, Мина вмешался и перехватил передачу в штрафную.
3'
МЮ с мячом на первых минутах, Эвертон успешно обороняется.
1'
Свисток
Прозвучал стартовый свисток!
Майкл Оливер и его бригада обслужат этот матч.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу, Линделёф, Варан, Ван-Биссака – Фред, Мактоминей, Фернандеш (к) – Марсьяль, Кавани, Гринвуд.
Инфо
Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Динь (к), Кин, Мина, Годфри – Гордон, Аллан, Дукуре, Таунсенд – Грей, Рондон.
В чемпионате Англии после шести туров у «красных дьяволов» в активе 13 очков. Они занимают четвертую позицию, но отставание от первого места составляет всего один балл. «Ириски» показывают аналогичные сегодняшнему противнику результаты и идут следом в турнирной таблице.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 7-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Эвертоном.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон 02.10.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Эвертон в предыдущем футбольном матче 06.02.2021 закончилось с такими результатами: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Рафаэль Бенитес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вильярреал - 29.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Рафаэль Бенитес

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Норвич Сити - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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