Манчестер Юнайтед - Эвертон онлайн трансляция матча

Год назад, Эвертон была на 1 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 5 месте с 13 очками.

Манчестер Юнайтед забивает 2.6 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

У команды Манчестер Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 10 месте в таблице с 10 очками. Сейчас они на 4 месте с 13 очками.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон - 3.6.

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Эвертон 2-0. 11 игры закончились с этим результатом.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Эвертон выигрывает в 31%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Эвертон - 2.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (3 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 2.17 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.22 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЭвертон, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Эвертон выигрывает в 31% матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Эвертон в последних 9 встречах.

Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Эвертон выиграла 0, 2 ничьи.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Эвертон не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 62 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 40 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 116-55 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Последняя гостевая победа Эвертон над Манчестер Юнайтед была в 2013

Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 30 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз, 8 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 63-21 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Игры прошлого года: 3-3 (Манчестер Юнайтед дома) и 1-3 (Эвертон дома).

Вы знали, что Эвертон забил 33% голов между минутами 46-60?