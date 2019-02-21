Челси - Мальме онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Мальме (Мальме) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 20.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Мальме (Мальме):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Мальме осталась с поражением. Столкновение Челси и Мальме в предыдущем футбольном матче 21.02.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Tomasson, Jon Dahl разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Брентфорд - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Мальме (Мальме)
Год основания Мальме (Мальме): 1910
Страна: Швеция
Тренер: Оге Харейде
Прошедший поединок команды Мальме был сыгран против "Зенит" - 29.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Зенит".
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