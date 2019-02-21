Челси - Мальме онлайн трансляция матча

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Мальмё проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мальмё% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

У команды Мальмё серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Мальмё выигрывает в 46%.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Мальмё.

Челси забивает 1.61 гола, играя дома, а Мальмё забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Мальмё лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мальмё% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Мальмё выигрывает в 46% матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Мальмё's.