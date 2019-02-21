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Челси - Мальме онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2021, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
4 - 0
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65'
Мальме
Мальме
Ход матча
9' Андреас Кристенсен 19' Лассе Нилсен 21' Жоржиньо 23' Ромелу Лукаку Вышел: Хавертц, Кай 44' Тимо Вернер Вышел: Каллум Хадсон-Одои
46' Йохан Дахлин Вышел: Diawara, Ismael 46' Бирманцевич, Велько Вышел: Abubakari, Abdul Malik 48' Хавертц, Кай 53' Андерс Кристиансен 57' Эрик Ларссон 57' Жоржиньо 59' Андерс Кристиансен Вышел: Налич, Ади 59' Серхио Пенья Вышел: Эрдаль Ракип
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
45%
Ничья
27%
Мальме
27%
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
Интересные факты
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Мальмё проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мальмё% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • У команды Мальмё серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Мальмё выигрывает в 46%.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Мальмё.
  • Челси забивает 1.61 гола, играя дома, а Мальмё забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Мальмё лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мальмё% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Челси выигрывает первый тайм в 49% матчей, Мальмё выигрывает в 46% матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Мальмё's.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
Личные встречи
Челси
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Мальме
Лига Европы 2018
21.02.2019 - 21:45 Челси 3 - 0 Завершен Мальме
Лига Европы 2018
14.02.2019 - 21:45 Мальме 1 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла Н
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Последние матчи - Мальме
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Зенит 4 - 0 Завершен Мальме П
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Мальме 0 - 3 Завершен Ювентус П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 Лудогорец 2 - 1 Завершен Мальме П
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Мальме 2 - 0 Завершен Лудогорец В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 22:00 Рейнджерс 1 - 2 Завершен Мальме В
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Главные события
59'
Андерс Кристиансен
Вышел: Налич, Ади
59'
Серхио Пенья
Вышел: Эрдаль Ракип
57'
Эрик Ларссон
ГООЛ! Жоржиньо
57'
53'
Андерс Кристиансен
ГООЛ! Хавертц, Кай
48'
46'
Йохан Дахлин
Вышел: Diawara, Ismael
46'
Бирманцевич, Велько
Вышел: Abubakari, Abdul Malik
Тимо Вернер
Вышел: Каллум Хадсон-Одои
44'
Ромелу Лукаку
Вышел: Хавертц, Кай
23'
ГООЛ! Жоржиньо
21'
19'
Лассе Нилсен
ГООЛ! Андреас Кристенсен
9'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Челси
45%
Ничья
27%
Мальме
27%
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 51.00
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
П1: 1.02 Х: 51.00 П2: 55.00
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
6
Андреас Кристенсен
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
8
Жоржиньо
7
Канте, Н`Голо
28
Сесар Аспиликуэта
11
Тимо Вернер
19
Маунт, Мейсон
9
Ромелу Лукаку
27
Йохан Дахлин
2
Эрик Ларссон
13
Мартин Ульссон
31
Франц Брорссон
24
Лассе Нилсен
32
Йо Инге Бергет
20
Инносент, Бонке
10
Андерс Кристиансен
8
Серхио Пенья
9
Антонио-Мирко Колак
22
Бирманцевич, Велько
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    23
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    44
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
    57 21
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
    9
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 9
    Антонио-Мирко Колак
    Нападающий
  • 22
    Бирманцевич, Велько
    Полузащитник
    46
  • 20
    Инносент, Бонке
    Полузащитник
  • 10
    Андерс Кристиансен
    Полузащитник
    59 53
  • 8
    Серхио Пенья
    Полузащитник
    59
  • 2
    Эрик Ларссон
    57
  • 13
    Мартин Ульссон
    Защитник
  • 31
    Франц Брорссон
    Защитник
  • 24
    Лассе Нилсен
    19
  • 32
    Йо Инге Бергет
    Нападающий
  • 27
    Йохан Дахлин
    46
Запасные игроки
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    48
  • 1
    Ellborg, Melker
    Вратарь
  • 43
    Lindman, Emil
    Защитник
  • 34
    Bjorkvist, Markus
    Полузащитник
  • 29
    Eile, Noah
    Защитник
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
  • 21
    Gwargis, Peter
    Полузащитник
  • 17
    Эрдаль Ракип
    Полузащитник
  • 4
    Никлас Мойсандер
    Защитник
  • 30
    Diawara, Ismael
    Вратарь
  • 17
    Abubakari, Abdul Malik
    Нападающий
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Tomasson, Jon Dahl
Статистика матча
70%
Владение мячом
30%
5
Штрафные
9
5
Фолы
4
5
Удары мимо
1
4
Офсайды
1
8
Удары в створ
4
Угловые
Сейвы
4
ЖК
3
2
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
58'
Замена
Кристиансен и Пенья ушли. Ракип и Налич вышли.
57'
Гоооол!!!
Жоржиньо зарядил с точки мимо кипера. Кто бы там не стоял - голы летят без остановки. 4:0!
57'
Желтая карточка
Фол против Рюдигера от Ларссона. И этот фол в своей штрафной. Ещеиодин пенальти в ворота Мальме.
53'
Желтая карточка
Желтая Кристиансену за фол против Канте.
50'
Фол против Жоржиньо. Свободный для Челси.
48'
Гоооол!!!
Хадсон-Одои отдал на левый край штрафной. Хаверц зацепился за сферу и послал мяч в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в ворота. 3:0!
46'
Замена
Заменили голкипера гости - Диавара сменил Далина. Абубакари сменил Бирманчевича.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Челси полностью владеет инициативой и ведет игру. Мальме всем составом обороняется и не думает атаковать. Несуразный удар Чолака в середине тайма - исключение. Синие потеряли двоих основных форвардов. Тухелю будет о чем подумать.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
44'
Замена
Хадсон-Одой сменил Вернера. Похоже, Тимо травмировался. Вообще грустно в атаке у Челси стало.
43'
Вернер сидит на газоне, но замены не просит. Устал игрок.
41'
Опасный момент
Канте легко нашел передачей Хавера. Удар Кая в ближний! Мимо створа!
38'
Инфо
3:0 по ударам в створ в пользу Челси.
35'
Высокая подача Рюдигера на Аспиликуэту не прошла. Мяч улетел в аут.
33'
Челси играет вальяжно, без особых затрат сил. Мальме заперт на своей половине.
29'
Инфо
Владение мячом - 63%/37% в пользу хозяев.
27'
Опасный момент
Неподготовленный удар Чолака после шикарной передачи на ход из глубины. На трибуны сфера летит.
23'
Замена
Лукаку не сможет продолжать игру. Хаверц сменил бельгийца.
21'
Гоооол!!!
Жоржиньо спокойно реализовал пенальти! 2:0!
19'
Желтая карточка
Нильсену желтая, Лукаку приходит в себя.
18'
А тут уже пенальти. Нильсен влетел в Лукаку в своей штрафной.
15'
Толкнули Жоржиньо в чужой штрафной. Арбитр оставил эпизод без внимания.
12'
Челси в постоянном движении. Мальме застрял в обороне.
9'
Гоооол!!!
Снова атака вторым темпом. Силва навесил с правого фланга - Кристенсен попал по очень трудному мячу! 1:0! Быстрый гол хозяев!
8'
Опасный момент
Удар Лукаку со второго темпа! Далин в прыжке извернулся к перекладине и потащил!
7'
Офсайд
Лукаку уже успел побывать в офсайде.
5'
Опасный момент
Прострел Лукаку с 7-ми метров до ворот! Вернер мог пробить в упор, но Вернер промедлил и не смог решить эпизод.
3'
Полностью заполнен болельщиками "Бридж" гонит Синих вперед, но пока без моментов.
1'
Свисток
Матч начался!
Челси, стартовый состав: Менди - Рюдигер, Силва, Кристенсен - Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта - Вернер, Лукаку.
Мальме, стартовый состав: Далин - Ларссон, Нильсен, Брорссон - Берггет, Пенья, Инносент, Кристиансен, Ольссон - Чолак, Бирманчевич.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: Челси - Мальме. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Челси - Мальме 20.10.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Мальме (Мальме) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 20.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Мальме (Мальме):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Мальме осталась с поражением. Столкновение Челси и Мальме в предыдущем футбольном матче 21.02.2019 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Tomasson, Jon Dahl разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Мальме можно посмотреть 20.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Челси - Мальме, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Брентфорд - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Мальме (Мальме)
Год основания Мальме (Мальме): 1910
Страна: Швеция
Тренер: Оге Харейде

Прошедший поединок команды Мальме был сыгран против "Зенит" - 29.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Зенит".

Следите за результатами матча Челси - Мальме онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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