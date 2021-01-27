  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Райо Вальекано - Барселона Смотреть онлайн
В тренде

Райо Вальекано - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 октября 2021, 20:00 - Тереза Риверо
Рейтинг матча:
Райо Вальекано
Мадрид
0 - 0
Обновить
11'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Райо Вальекано
38%
Ничья
25%
Барселона
38%
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 2.05
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
Личные встречи
Райо Вальекано
0
Побед
13
Игр
13
Побед
Барселона
Кубок Испании 2020/2021
27.01.2021 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
09.03.2019 - 19:00 Барселона 3 - 1 Завершен Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2018
03.11.2018 - 21:45 Райо Вальекано 2 - 3 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2015/2016
03.03.2016 - 22:00 Райо Вальекано 1 - 5 Завершен Барселона
Последние матчи - Райо Вальекано
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Бетис 3 - 2 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 15:00 Райо Вальекано 2 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Райо Вальекано П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Райо Вальекано 3 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.09.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 2 Завершен Райо Вальекано В
Показать больше
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона П
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Райо Вальекано
38%
Ничья
25%
Барселона
38%
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 2.05
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
П1: 4.30 Х: 2.73 П2: 2.10
Трансляция
11'
Много верхового мяча в центре поля и ни одной команде не удается цепляться.
9'
Комесана попал под прессинг у своей штрафной, после чего отобравший у него мяч Депай пробил с левого фланга чужих владений в сторону от ближней штанги.
8'
Тер Штеген забрал в руки прострел Франа с левого фланга.
7'
Барселона вынуждена играть в блоке против позиционного розыгрыша соперников.
5'
Поласон отобрал мяч на правом фланге обороны у Коутиньо.
3'
Опасный момент
В центре поля потерял мяч Эрик Гарсия, после чего дальний удар парашютом исполнял Фалькао, не тер Штеген все контролировал.
2'
Барселона постепенно начала перехватывать инициативу.
1'
Подачу с левого фланга Фалькао с подступов к центру штрафной замыкал головой, но попал в спину Пике.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Демир, Ленгле, Л. де Йонг, Мингеса, Умтити, Гави, Бальде.
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Э. Гарсия, Альба — Гонсалес, Бускетс, Коутиньо — Дест, Агуэро, Депай.
Запасные: Зидан, Мераш, Суарес, Нтека, Бебе, Мартин, Лопес, Гвардиола, Родригес, Сисс, Посо, Эрнандес.
Райо Вальекано: Димитриевски — Баллиу, Савелич, Катена, Ф. Гарсия — Оскар, Комесана — Палазон, Трехо, А. Гарсия — Фалькао.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Кампо-де-Вальекас" (Мадрид, Испания) сыграют мадридский Райо Вальекано и каталонская Барселона.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня ФК Мариуполь ФК Мариуполь 1 Динамо Динамо 2 Завершен 14:00 - Сегодня Верес Верес 1 Ворскла Ворскла 3 Завершен 22:30 - Вчера Вильярреал Вильярреал 0 Кадис Кадис 0 Завершен 22:00 - Вчера Бреда Бреда 0 Венло Венло 0 Завершен 22:00 - Вчера Эспаньол Эспаньол 0 Атлетик Атлетик 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Райо Вальекано - "Барселона" 27.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Райо Вальекано (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Тереза Риверо.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Райо Вальекано (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Райо Вальекано осталась с поражением. Столкновение Райо Вальекано и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Райо Вальекано - "Барселона" можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Райо Вальекано - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Райо Вальекано (Мадрид)
Год основания Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Страна: Испания
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команды Райо Вальекано был сыгран против Бетис - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Райо Вальекано - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен