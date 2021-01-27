Райо Вальекано - Барселона онлайн трансляция матча

Анонс матча Райо Вальекано - "Барселона" 27.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Райо Вальекано (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Тереза Риверо.

Дата проведения матча: 27.10.2021

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Райо Вальекано (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Райо Вальекано осталась с поражением. Столкновение Райо Вальекано и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Райо Вальекано (Мадрид)

Год основания Райо Вальекано (Мадрид): 1924

Страна: Испания

Тренер: Андони Ираола



Прошедший матч команды Райо Вальекано был сыгран против Бетис - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Рональд Куман



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Реал - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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