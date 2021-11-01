Металлист - Альянс онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Альянс 01.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Альянс (Липовая Долина) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 01.11.2021

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Альянс (Липовая Долина):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Альянс осталась с поражением. Столкновение Металлист и Альянс в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Альянс - 01.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Альянс (Липовая Долина)

Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Альянс был сыгран против Металлист - 01.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

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