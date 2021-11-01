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Металлист - Альянс онлайн трансляция матча

Первая лига - 01 ноября 2021, 18:30 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
2 - 0
Матч завершен
Альянс
Липовая Долина
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
60%
Ничья
28%
Альянс
12%
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.00
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
Личные встречи
Металлист
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Альянс
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс
Первая лига 2021/2022
26.07.2021 - 18:30 Альянс 0 - 2 Завершен Металлист
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос В
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 18:30 Металлист 4 - 0 Завершен Кремень В
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Последние матчи - Альянс
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс П
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 13:15 Прикарпатье 3 - 1 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
17.10.2021 - 15:30 Альянс 2 - 3 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 15:15 Альянс 2 - 1 Завершен Олимпик В
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
60%
Ничья
28%
Альянс
12%
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
П1: 1.44 Х: 3.40 П2: 7.00
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
П1: 1.45 Х: 3.46 П2: 7.66
Статистика матча
1
ЖК
5
7
Угловые
1
Трансляция
Во второй половине Металлист показал больший уровень индивидуального мастерства, поэтому склонил чаши весов в свою сторону. Пидлепенец стал героем матча в плане забитых мячей, но победу сковал Балули.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:0! Очередная победа Металлист.
90+3'
Опасный момент
Пидлепенец на правом фланге штрафной не смог завершить свой рывок перебросом над голкипером!
90+1'
Опасный момент
Перекладина! Романюк вынес прострел Шарая с левого фланга штрафной прямиком на ногу Пиднебенному, но тот пробил в верхний каркас ворот!
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 3 мин.
90'
Пидлипенец с правого фланга отдал передачу в центр на Пейшото, но тот в касание пробил очень высоко над перекладиной!
88'
Опасный момент
Пидлипенец подавал угловой с правого фланга, но на дальней штанге не сумел переправить мяч в ворота Банада.
87'
Замена
Балули на замену под руки выводили врачи. Поступаленко вышел на поле.
86'
Рыбка кулаками вынес мяч из штрафной, после навеса Герта с левого фланга.
85'
Альянс контролирует мяч на чужой половине.
83'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пидлепенец завершил на дальней штанге подачу с левого фланга от Балули, который исполнил эффектную свечу!
81'
Замена
Вместо Ярошенко на поле вышел Карноза.
80'
Замена
Сидоренко вышел на поле вместо Загинайлова.
76'
Опасный момент
Балули в контратаке сыграл на левый фланг штрафной на Фомина, но удар Руслана прошел мимо дальней штанги!
74'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пидлипенец сместился по правому флангу штрафной, получив пас от Танчика, после чего выстрелил в ближний низом!
71'
Желтая карточка
Агапов атаковал с фолом на чужой половине у лицевой Романюка, после чего еще и отбросил мяч после свистка.
69'
Герт ценой повреждения блокировал прострел Танчика с правого фланга.
68'
Порох перехватил во вратарской подачу с левого фланга от Шарая на Загинайлова.
66'
Замена
Банада вышел вместо Танковского.
65'
Прострел с правого фланга до Пейшото в центр штрафной так и не дошел.
63'
Загинайлов получил по ногам на своей половине подкатом от Сарапия.
62'
Замена
Вместо Харриса на поле вышел Фомин.
60'
Агапов на правом фланге полез на трех соперников, но мяч в штрафную так и не завел.
58'
Борьба за мяч идет сейчас на всех фронтах. Без особых продвижений ко штрафной.
56'
Пидлепенец потерял мяч в чужой штрафной в борьбе против Шарая, но тут же подкатом "догнал" соперника в контратаке.
55'
Альянс сейчас пытается построить высокий прессинг.
53'
Офсайд
Пейшото в офсайде при передаче на левый угол вратарской.
53'
Металлист контролирует мяч на чужой половине.
51'
Подача от Танчика с правого фланга отправил мяч мимо дальней штанги.
49'
Желтая карточка
Неплях жестким подкатом в центре поля попал в ногу Пейшото.
48'
Опасный момент
Харрис пожадничал с передачей на пустые для Пидлипенца на левом фланге штрафной в ситуации один на один с голкипером, но пробил прямиком во вратаря!
47'
Порох головой замыкал подачу с углового на левом фланге, но в створ ворот не попал.
46'
Опасный момент
Шарай перехватил неудачную скидку головой от Танчика с правого фланга обороны на голкипера, но Рыбку обойти не смог!
46'
Замена
Сарапий заменил Демченко.
46'
Замена
Пидлипенец заменил Горбунова.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Металлист показал более содержательный футбол в атаке, чем соперники, однако Альянс спокойно контролировал попытки соперников загрузить мяч ко владениям Важинского. Реальных моментов у хозяев можно пересчитать на пальцах одной руки, и в большей части из них защита все равно выглядела увереннее, чем атака.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Пейшото получил получил желтую ща подкат в борьбе у центральной линии против Пикуля, который выносил мяч.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
44'
Шарай не заметил партнера на дальней стороне штрафной, завершая ударом с носка заброс ко входу в чужие владения на левый фланг.
42'
Опасный момент
Ярошенко из зоны перед чужой штрафной нанес удар над воротами.
41'
Герт на левом фланге атаки не справился с вбрасыванием из-за боковой.
39'
Опасный момент
Шарай в контратаке на левый фланг штрафной наносил удар в дальний угол, но не попал в створ ворот.
38'
Подача Романюка с правого фланга была вынесена из штрафной.
37'
Желтая карточка
Лебеденко получил желтую за эмоции на отсутствие свистка после его столкновения с Балули.
36'
Демченко в борьбе за верховой мяч перед своей штрафной сфолил против Пиднебенного.
34'
Пикуль запустил мяч над воротами ударом с дальней дистанции.
34'
Фол от Танчика против Ярошенко у центральной линии.
32'
Опасный момент
Харрис прострелом с левого фланга нашел Танчика, но тот не смог пробить мимо ноги защитника перед воротами.
30'
Осадчий на дальней штанге снял на угловой подачу с правого фланга от Романюка.
29'
Харрис не смог пройти Пикуля на левом штрафной.
27'
Демченко в офсайде зацепился за мяче перед чужой штрафной, после заброса от Балули.
25'
Балули вновь убрал на технике соперника на правом фланге штрафной, но последовавший от него прострел перехватили соперники.
23'
Офсайд
Пейшото из офсайда на правом фланге штрафной пробил в дальний угол мимо голкипера, но Танчик на него давал в офсайд.
22'
Удачно выскочил на перехват подачи с левого фланга Важинский, не пустив к мячу Харриса.
20'
Опасный момент
Танковский завершил передачу с левого фланга в оттяжку ударом мимо ближней штанги!
19'
Угловой заработал на левом фланге Горбунов своей подачей в корпус соперника.
17'
Балули в центре поля пробросил мяч себе на ход, перевел на Харриса, но тот у чужой штрафной совершил накладку.
15'
Демченко завершал подачу с правого фланга ударом плечом, который отправил мяч в руки голкиперу.
13'
Осадчий ударил по ноге Харриса на правом фланге обороны, как только соперник отдал пас назад.
11'
Столкновение между Рыбкой и Агаповым в центре штрафной хозяев. Оба на газоне.
9'
Офсайд
Очередной офсайд у Харриса при передаче на ход на левый фланг.
8'
Порох отдал пас на правый фланг штрафной на ход Танчику, но отправил мяч за лицевую.
7'
Желтая карточка
За грубый фол против Балули в центре поля был предупрежден Ярошенко.
5'
Харрис был в офсайде при передаче верхом от Горбунова на левый фланг.
3'
Подача со стандарта с левого фланга от гостей была вынесена из штрафной.
2'
Подкат от Романюка на правом фланге сбил с ног Лебеденко.
1'
Харьковчане удерживают мяч на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ефанов, Адаменко, Зайков, Карноза, Шмыгельский, Сидоренко, Шпиренок, Бойко, Кобцов.
Альянс: Важинский — Осадчий, Герт, Пикуль, Неплях — Шарай, Ярошенко — Агапов, Пиднебенной, Лебеденко — Загинайлов.
Запасные: Каневцев, Поступаленко, Рязанцев, Фомин, Сарапий, Федорив, Пидлипенец, Банада.
Металлист: Рыбка — Романюк, Порох, Мизюк, Горбунов — Демченко, Танковский — Танчик, Балули, Харрис — Пейшото.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 16-го тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют харьковский Металлист и липоводолинский Альянс.
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Анонс матча Металлист - Альянс 01.11.2021, Первая лига

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Альянс (Липовая Долина) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 01.11.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Альянс (Липовая Долина):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Альянс осталась с поражением. Столкновение Металлист и Альянс в предыдущем футбольном матче 01.11.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Альянс можно посмотреть 01.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Альянс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Альянс - 01.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Альянс был сыгран против Металлист - 01.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Следите за результатами матча Металлист - Альянс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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