Альянс - Оболонь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Альянс (Липовая Долина) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.
Дата проведения матча: 08.11.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между Альянс (Липовая Долина) и командой Оболонь (Киев):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Альянс, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Альянс и Оболонь в предыдущем футбольном матче 08.11.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Прошедший матч команды Альянс был сыгран против Оболонь - 08.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.
Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Альянс - 08.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.
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