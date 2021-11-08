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Альянс - Оболонь онлайн трансляция матча

Первая лига - 08 ноября 2021, 18:30 - Alians Arena
Рейтинг матча:
Альянс
Липовая Долина
3 - 2
Матч завершен
Оболонь
Киев
Ход матча
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
П1: 3.25 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
Личные встречи
Альянс
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Оболонь
Первая лига 2021/2022
08.11.2021 - 18:30 Альянс 3 - 2 Завершен Оболонь
Первая лига 2020/2021
16.05.2021 - 16:00 Альянс 1 - 0 Завершен Оболонь
Первая лига 2021
05.11.2020 - 18:00 Оболонь 2 - 0 Завершен Альянс
Последние матчи - Альянс
Первая лига 2021/2022
08.11.2021 - 18:30 Альянс 3 - 2 Завершен Оболонь В
Первая лига 2021/2022
01.11.2021 - 18:30 Металлист 2 - 0 Завершен Альянс П
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 13:15 Прикарпатье 3 - 1 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
17.10.2021 - 15:30 Альянс 2 - 3 Завершен ФК Ужгород П
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Последние матчи - Оболонь
Первая лига 2021/2022
08.11.2021 - 18:30 Альянс 3 - 2 Завершен Оболонь П
Первая лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:45 Оболонь 1 - 0 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
25.10.2021 - 18:30 Оболонь 3 - 1 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2021/2022
20.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 1 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:30 Оболонь 2 - 0 Завершен Кремень В
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Новости команд
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
П1: 3.25 Х: 2.40 П2: 2.50
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
П1: 3.58 Х: 2.43 П2: 2.38
Статистика матча
3
Угловые
5
2
ЖК
3
Трансляция
Альянс в меньшинстве побеждает прямого конкурента и поднимается на 4-е место в турнирной таблице. Отставание от Оболони теперь составляет лишь один пункт.
90+4'
Свисток
Матч окончен.
90+3'
Вторая желтая
Бородай в попытке пробить через себя попадает в ногой в голову соперника и получает вторую желтую карточку.
90+2'
Замена
Загинайлов уходит с поля, Сидоренко в игре.
90'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
89'
Подача Безуглого приходит прямо в руки к вратарю.
88'
Игроки Альянса не стесняются тянуть время и их можно понять.
83'
Опасный момент
Щебетун имел отличную возможность забить, но не сумел переиграть Важинского!
81'
Ярошенко оказался первым на подборе, но нанёс неточный удар слёта.
80'
Замена
Слободян уступил место на поле Чернию.
80'
Желтая карточка
Желтая для Мате. Не по правилам вёл верховую борьбу защитник Оболони.
79'
Важинский читает эпизод и перехватывает навесную передачу в штрафную.
77'
Гоооол!!!
Герт замыкает дальнюю штангу на угловом и снова возвращает преимущество Альянсу!
77'
Замена
Вместо Савченко на поле вышел Чидомере.
76'
Поднебенной наносит неприятный для вратаря удар издалека. Литвиненко переводит мяч на угловой.
73'
Офсайд
Безуглый залез в офсайд.
72'
Желтая карточка
Бородай отмахнулся от соперника.
70'
Ещё один удар с дистанции наносит Слободян. Важинский уверенно фиксирует мяч в руках.
67'
Лукьянчук здорово выстрелил издали, но точности его удару все-таки не хватило.
65'
Опасный момент
Мурза мог оформлять дубль! Повезло игрокам Альянса, что мяч после его удара разминулся со штангой.
64'
Гоооол!!!
Мурза уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал.
64'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Альянса!
63'
Замена
Мурза заменил Суханова.
63'
Офсайд
Суханов оказался в положении вне игры.
61'
Гоооол!!!
Неожиданно! Альянс снова впереди! Загинайлов принял передачу из глубины и мощным ударом поразил ворота Оболони.
60'
Замена
Шмигельский появился на поле.
60'
Желтая карточка
Ещё одна желтая. Суханов руками задержал Ярошенко.
59'
Слишком слабый удар головой получился у Щебетуна. Мяч в руках у голкипера.
56'
Вторая желтая
Альянс в меньшинстве. Шарай зарабатывает второе предупреждение за толчок соперника в спину.
54'
Замена
Батальский попросил замену. Вместо него на поле выйдет Щебетун.
52'
Пикуль вовремя сблизился с соперником и прервал передачу Суханова в штрафную площадь.
50'
Никто из партнёров не поддержал Загинайлова, и тот не сумел сохранить мяч.
46'
Выбивая мяч, Пикуль попал в голову Батальскому. Медики на поле.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Игра в первом тайме была ничейной, что подтверждает счёт на табло. Посмотрим, что команды продемонстрируют нам во второй половине встречи.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Савченко со штрафного пробивает сильно выше ворот.
43'
Желтая карточка
Осадчий играет локтем в борьбе. Желтая.
41'
Гоооол!!!
Оболонь сравнивает счёт! Батальский оказался один на ближней штанге и грудью отправил мяч в сетку!
41'
Опасный момент
Удар Савченко после рикошета едва не стал результативным!
35'
Батальский оказался на газоне после борьбы с Пикулем в штрафной. Нападающий Оболони требует пенальти, арбитр непреклонен.
33'
Хозяева стремятся увеличить преимущество в счёте и продолжают атаковать.
28'
Гоооол!!!
Альянс выходит вперёд! Безуглый отправил мяч в свои ворота, пытаясь исправить грубую ошибку Литвиненко.
28'
Мединский падает на газон в борьбе с соперником, арбитр нарушения не углядел.
25'
Загинайлов с дальней дистанции отправляет мяч на трибуны.
24'
Много борьбы на футбольном поле и мало голевых моментов.
19'
Желтая карточка
Шарай получает предупреждение.
18'
Попытка дальнего удара от Осадчего ни к чему опасному не привела.
17'
Шарай пробивал слёта. Слишком неточно.
16'
Пикуль в последний момент успевает прервать проход Мединского по флангу.
11'
Агапов фолит в атаке против Османа.
9'
Пиднебенный пробивает мимо ворот со средней дистанции.
6'
Осадчий блокирует опасный прострел с правого фланга.
4'
Альянс больше атакует на старте встречи.
1'
Литвиненко вынужден вступать в игру уже на первой минуте. Загинайлов пробивал по воротам соперника.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Альянса: Важинский, Герт, Пикуль (к), Осадчий, Писный, Ярошенко, Карноза, Пиднебенный, Шарай, Загинайлов, Агапов.
Инфо
Стартовый состав Оболони: Литвиненко, Осман, Мате, Бородай, Безуглый, Лукьянчук, Савченко, Слободян, Суханов, Батальский (к), Мединский.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Первой лиги Альянс – Оболонь.
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Комментарии(1)
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polus (Dnipro)
09.11.2021 в 12:57
альянс - в УПЛ!
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Анонс матча Альянс - Оболонь 08.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Альянс (Липовая Долина) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 08.11.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Альянс (Липовая Долина) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Альянс, тогда как команда Оболонь осталась с поражением. Столкновение Альянс и Оболонь в предыдущем футбольном матче 08.11.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Альянс - Оболонь можно посмотреть 08.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Альянс - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Прошедший матч команды Альянс был сыгран против Оболонь - 08.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Прошедший матч команды Оболонь был сыгран против Альянс - 08.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Альянс.

Следите за результатами матча Альянс - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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