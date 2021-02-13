Барселона - Алавес онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).

Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Алавес - 4.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАлавес, когда Барселона играет дома, 3- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Алавес выигрывает в 28% матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Алавес в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Алавес выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 4 голами. Joselu забил 3 раз за Алавес

Барселона забивает 2.22 гола, играя дома, а Алавес забивает 0.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Алавес - 1.6.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Алавес выиграла 0, 1 ничьи.

Барселона забивает 3.4 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Барселона и Алавес 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Алавес выигрывает в 28%.

Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Алавес в последних 4 встречах.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).

Домашняя статистика Барселона в сезоне 4-1-0

Последняя гостевая победа Алавес над Барселона была в 2016

Алавес не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 27 встреч, команда Барселона выиграла 20 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-22 в пользу команды Барселона

За последние 13 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 11 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 42-15 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 5-1 (Барселона дома) и 1-1 (Алавес дома).

Барселона не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Барселона забил 33% голов между минутами 76-90?