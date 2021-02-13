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Барселона - Алавес онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 октября 2021, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
-
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0'
Алавес
Витория-Гастейс
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Алавес
30%
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Алавес - 4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАлавес, когда Барселона играет дома, 3- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Барселона выигрывает первый тайм в 46% матчей, Алавес выигрывает в 28% матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Алавес в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Алавес выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 4 голами. Joselu забил 3 раз за Алавес
  • Барселона забивает 2.22 гола, играя дома, а Алавес забивает 0.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Алавес лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Алавес - 1.6.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Алавес выиграла 0, 1 ничьи.
  • Барселона забивает 3.4 гола за матч против команды Алавес, а Алавес забивает 0.6 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Алавес 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Алавес выигрывает в 28%.
  • Когда Алавес проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Алавес в последних 4 встречах.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 4-1-0
  • Последняя гостевая победа Алавес над Барселона была в 2016
  • Алавес не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 27 встреч, команда Барселона выиграла 20 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Алавес выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-22 в пользу команды Барселона
  • За последние 13 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 11 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Алавес. Разница голов 42-15 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 5-1 (Барселона дома) и 1-1 (Алавес дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 29% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Барселона
8
Побед
11
Игр
1
Побед
Алавес
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 Алавес 1 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 Алавес 0 - 5 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 Барселона 0 - 0 Завершен Алавес
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальекано 1 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона П
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Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2021/2022
26.10.2021 - 20:00 Алавес 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.10.2021 - 17:15 Кадис 0 - 2 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.10.2021 - 20:00 Алавес 0 - 1 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
01.10.2021 - 22:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Атлетико В
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Новости команд
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
30%
Алавес
30%
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 8.00
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
П1: 1.53 Х: 3.43 П2: 10.00
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
28
Gonzalez Nicolas
10
Мемфис Депай
19
Серхио Агуэро
2
Дест, Серджиньо
13
Антонио Сивера
23
Хоакин
5
Лакуардия, Виктор
22
Леженю, Флориан
3
Рубен Дуарте
15
Антонио Мойя
14
Лоум Ндиайе, Мамаду
20
Пере Понс Риера
17
Эдгар
9
Хоселу
11
Луис Риоха
Стартовый состав
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 19
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 17
    Эдгар
  • 9
    Хоселу
    Нападающий
  • 11
    Луис Риоха
  • 15
    Антонио Мойя
    Полузащитник
  • 14
    Лоум Ндиайе, Мамаду
    Полузащитник
  • 20
    Пере Понс Риера
  • 23
    Хоакин
    Полузащитник
  • 5
    Лакуардия, Виктор
    Защитник
  • 22
    Леженю, Флориан
    Защитник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 13
    Антонио Сивера
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 19
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 4
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 21
    Агиррегабирия, Мартин
    Защитник
  • 10
    Йон Гвидетти
    Нападающий
  • 7
    Мамаду
    Защитник
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 2
    Альберто Родригес
    Защитник
  • 18
    Pellistri, Facundo
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Гарсия
    Полузащитник
  • 27
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 12
    Сауль Гарсия
    Полузащитник
Тренеры
  • Серхи Бархуан
  • Хавьер Кальеха
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Барселона: тер Стеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес, Гави, Дест, Агуэро, Депай.
Алавес: Сивера, Химо Наварро, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс, Мойя, Лум, Мендес, Хоселу, Риоха.
Инфо
В турнирной таблице Барселона непривычно идет на 10-м месте (15 очков), а Алавес находится в двух шагах от зоны вылета – 16-е место и 9 баллов.
Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция матча 12-го тура испанской Примеры, в котором Барселона уже без Рональда Кумана примет Алавес. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Барселона" - "Алавес" 30.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Алавес" можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Алавес", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Райо Вальекано - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.

Команда гостей

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Эльче - 26.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".

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