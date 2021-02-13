Барселона - Алавес онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Алавес" (Витория-Гастейс):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 13.02.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Райо Вальекано - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Райо Вальекано.
Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Эльче - 26.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Алавес".
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