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Алавес - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 января 2022, 22:00 - Мендисорроса
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Алавес
Витория-Гастейс
0 - 0
Обновить
39'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
28%
Ничья
33%
Барселона
39%
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.00 Х: 2.60 П2: 1.80
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.50 Х: 2.65 П2: 1.90
Интересные факты
  • Алавес забивает 1.28 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Алавес лидирует 1-0 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Алавес без побед в последних 8 играх.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 2-6-2
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.
  • Алавес сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).
  • Алавес забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Алавес (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Алавес и Барселона 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • У команды Алавес серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Алавес выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Барселона выигрывает в 38%.
  • Когда Алавес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.
  • Joselu лучший бомбардир Алавес с 10 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона
  • Команда Алавес выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Наиболее популярный результат в играх между Алавес иБарселона, когда Алавес играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Алавес и Барселона - 4.
  • Алавес выигрывает первый тайм в 19% матчей, Барселона выигрывает в 38% матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Алавес и Барселона - 1.6.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Алавес выиграла 0, команда Барселона выиграла 3, 2 ничьи.
  • Последняя домашняя победа Алавес над Барселона была в 2001
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Барселона не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 28 встреч, команда Алавес выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 73-23 в пользу команды Барселона
  • Алавес не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 13 встреч когда команда Алавес играла дома, команда Алавес выиграла 2 раз, 3 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 27-6 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Алавес дома) и 5-1 (Барселона дома).
  • Вы знали, что Барселона забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Алавес забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Алавес
1
Побед
12
Игр
8
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2020/2021
13.02.2021 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершен Алавес
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 Алавес 1 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 Алавес 0 - 5 Завершен Барселона
Последние матчи - Алавес
Чемпионат Испании 2021/2022
18.01.2022 - 21:00 Бетис 4 - 0 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Алавес 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 19:30 Алавес 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2021/2022
21.12.2021 - 20:00 Вильярреал 5 - 2 Завершен Алавес П
Чемпионат Испании 2021/2022
18.12.2021 - 15:00 Райо Вальекано 2 - 0 Завершен Алавес П
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Последние матчи - Барселона
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Гранада 1 - 1 Завершен Барселона Н
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 20:30 Линарес Депортиво 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 1 Завершен Барселона В
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Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Алавес
28%
Ничья
33%
Барселона
39%
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.00 Х: 2.60 П2: 1.80
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.85 Х: 2.66 П2: 1.91
П1: 6.50 Х: 2.65 П2: 1.90
Составы команд
1
Фернандо Пачеко
27
Хави Лопес
22
Леженю, Флориан
5
Лакуардия, Виктор
21
Агиррегабирия, Мартин
20
Пере Понс Риера
16
Гонсало Эскаланте
8
Томас Пина
25
Давид Хасон
11
Луис Риоха
9
Хоселу
1
тер Стеген, Марк-Андре
2
Дест, Серджиньо
3
Пике, Жерар
4
Араухо, Рональд
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
16
Gonzalez, Pedro
19
Ферран Торрес
17
Люк де Йонг
33
Ezzalzouli, Abdessamad
Стартовый состав
  • 11
    Луис Риоха
  • 9
    Хоселу
    Нападающий
  • 20
    Пере Понс Риера
  • 16
    Гонсало Эскаланте
    Полузащитник
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 25
    Давид Хасон
    Нападающий
  • 27
    Хави Лопес
    Полузащитник
  • 22
    Леженю, Флориан
    Защитник
  • 5
    Лакуардия, Виктор
    Защитник
  • 21
    Агиррегабирия, Мартин
    Защитник
  • 1
    Фернандо Пачеко
    Вратарь
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Антонио Сивера
    Вратарь
  • 19
    Салливан Мартине
    Защитник
  • 18
    Pellistri, Facundo
    Нападающий
  • 17
    Эдгар
  • 15
    Антонио Мойя
    Полузащитник
  • 14
    Мануэль Гарсия
    Полузащитник
  • 7
    Мамаду
    Защитник
  • 4
    Мэттью Миазга
    Защитник
  • 2
    Альберто Родригес
    Защитник
  • 24
    Де ла Фуэнте, Мигель
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
  • 22
    Óscar Mingueza
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 8
    Даниэль Алвес
    Защитник
  • 14
    Gonzalez Nicolas
Тренеры
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Xavi
Статистика матча
5
Штрафные
5
3
Фолы
4
Блокировано ударов
1
Угловые
4
2
Офсайды
1
Удары мимо
3
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
26%
Владение мячом
74%
Live Zone
Трансляция
36'
Дест сфолил против Понса. Штрафной для хозяев.
33'
Опасный момент
Торрес с 17-ти метров пальнул выше цели. Пошла пристрелка.
29'
Алавесу не хватает техники для быстроты контратак, но стоит отметить - хозяева атакуют, комбинируют. Нужны еще передачи в завершение.
26'
Много верховых подач от гостей, но все они без обострений. Хави подгоняет подопечных как может, но там - сонное царство.
23'
Лагуардия и Альба пострадали в единоборстве. Пауза в игре.
20'
Инфо
80%/20% в пользу Барсы по владению, но ударов в створ... 0. Ноль ударов и у Алавеса.
17'
Эззалзули сфолил на Эскаланте. Без желтой карточки.
16'
В спокойном темпе развивается встреча. Пока Барса ходит пешком. Алавес тоже - скорости впереди нет.
13'
Опасный момент
Неплохо в касание пробил Люк! После верховой передачи с фланга! Разобрался здорово, но мяч летит мимо.
10'
Очень высоко расположились игроки хозяев. Алавес пытается играть компактно.
8'
Офсайд
Л. Де Йонг забежал в офсайд после подачи Деста с правого фланга. Барса чаще атакует через правый фланг.
5'
Барселона владеет мячом и долго разыгрывает. Пока нет моментов.
3'
Уголовой
Подали угловой каталонцы. Мяч летел на ближнюю, обострения не получилось. Дальнейшую подачу защитники хозяев сняли.
1'
Свисток
Матч начался!
Алавес, стартовый состав: Пачеко - Лопес, Лежен, Лагуардия, Мартин - Понс, Гонсало, Томас, Джейсон - Риоха, Санмартин.
Барселона, стартовый состав: Тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Ф. Де Йонг, Бускетс, Педри - Торрес, Л. Де Йонг, Эззалзули.
Инфо
У Барселоны после 20 туров 32 очка, 7 строчка и статус "все сложно" в таблице. Алавес с 17-ю очками, 19 строчка. Для Барсы - нет лучше соперника, чтобы поднять настроение и сыграть коллектив.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: Алавес - Барселона. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Алавес" - "Барселона" 23.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Мендисорроса.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хосе Луис Мендилибар и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Алавес" - "Барселона" можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Алавес" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Бетис - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Атлетик - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча "Алавес" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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