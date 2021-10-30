Алавес - Барселона онлайн трансляция матча

Матч между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Мендисорроса.
Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Алавес" в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Хосе Луис Мендилибар и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха
Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Бетис - 18.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Бетис.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Атлетик - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.
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