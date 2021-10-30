Алавес - Барселона онлайн трансляция матча

Алавес забивает 1.28 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Алавес лидирует 1-0 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Алавес без побед в последних 8 играх.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Выездная статистика Барселона в сезоне 2-6-2

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Алавес.

Алавес сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Алавес (во всех соревнованиях).

Алавес забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Алавес (в среднем).

Наиболее популярный счет между Алавес и Барселона 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.

У команды Алавес серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Алавес выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Барселона выигрывает в 38%.

Когда Алавес проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Алавес% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Алавес's.

Joselu лучший бомбардир Алавес с 10 голами. Memphis Depay забил 8 раз за Барселона

Команда Алавес выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Наиболее популярный результат в играх между Алавес иБарселона, когда Алавес играет дома, 0- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Алавес и Барселона - 4.

Алавес выигрывает первый тайм в 19% матчей, Барселона выигрывает в 38% матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Алавес и Барселона - 1.6.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Алавес.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Из последних 5 встреч команда Алавес выиграла 0, команда Барселона выиграла 3, 2 ничьи.

Последняя домашняя победа Алавес над Барселона была в 2001

Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Барселона не забивает в 3 из их 10 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 28 встреч, команда Алавес выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 20 раз. Разница забитых и пропущенных голов 73-23 в пользу команды Барселона

Алавес не забивает в 4 из их 11 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 13 встреч когда команда Алавес играла дома, команда Алавес выиграла 2 раз, 3 сыграла в ничью и 8 победы команды Барселона. Разница голов 27-6 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 1-1 (Алавес дома) и 5-1 (Барселона дома).

Вы знали, что Барселона забил 26% голов между минутами 76-90?