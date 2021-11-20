Лестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Выездная статистика Челси в сезоне 4-1-0

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити с 2 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.

Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Лестер Сити забивает 1.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Челси 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Челси выигрывает в 49%.

Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 7 голами. Reece James забил 4 раз за Челси

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

Челси не проигрывает в последних 8 играх.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Челси - 2.2.

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иЧелси, когда Лестер Сити играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 25% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Год назад, Лестер Сити была на 6 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 12 месте с 15 очками.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Лестер Сити забивает 1.73 гола, играя дома, а Челси забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Челси - 0.4.

Челси забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Лестер Сити пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Лестер Сити не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 18 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 4 раз, 6 сыграла в ничью и 8 победы команды Челси. Разница голов 33-23 в пользу команды Челси.

Игры прошлого года: 2-0 (Лестер Сити дома) и 2-1 (Челси дома).

Челси не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 36 встреч, команда Лестер Сити выиграла 7 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-40 в пользу команды Челси

Вы знали, что Лестер Сити забил 31% голов между минутами 31-45?