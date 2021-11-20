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Лестер Сити - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 ноября 2021, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
До начала
00 : 00 : 00
Челси
Лондон
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
35%
Челси
35%
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.60 Х: 2.55 П2: 2.17
Интересные факты
  • Выездная статистика Челси в сезоне 4-1-0
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити с 2 передачами. Mateo Kovacic лучший распасовщик Челси (5 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Лестер Сити забивает 1.2 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Челси 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Челси выигрывает в 49%.
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 7 голами. Reece James забил 4 раз за Челси
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Челси не проигрывает в последних 8 играх.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Челси - 2.2.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иЧелси, когда Лестер Сити играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 25% матчей, Челси выигрывает в 49% матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Год назад, Лестер Сити была на 6 месте в таблице с 21 очками. Сейчас они на 12 месте с 15 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Лестер Сити забивает 1.73 гола, играя дома, а Челси забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Челси - 0.4.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Лестер Сити пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Лестер Сити не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 18 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 4 раз, 6 сыграла в ничью и 8 победы команды Челси. Разница голов 33-23 в пользу команды Челси.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Лестер Сити дома) и 2-1 (Челси дома).
  • Челси не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 36 встреч, команда Лестер Сити выиграла 7 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-40 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 31% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Челси забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
17
Игр
8
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2022
18.05.2021 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Кубок Англии 2022
15.05.2021 - 19:15 Челси 0 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Лестер Сити 2 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 18:30 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 1 Завершен Спартак Н
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Челси 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 19:45 Мальме 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
Показать больше
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
30%
Ничья
35%
Челси
35%
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.50 Х: 2.50 П2: 2.00
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.77 Х: 2.65 П2: 2.17
П1: 4.60 Х: 2.55 П2: 2.17
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
4
Чаглар Сёюнджю
6
Джонни Эванс
18
Амарти, Даниел
11
Марк Олбрайтон
25
Ндиди, Вилфред
42
Бубакари Сумаре
27
Тимоти Кастань
7
Харви Барнс
9
Джейми Варди
37
Адемола Лукман
16
Менди, Эдуардо
14
Тревох Чалобах
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
24
Джеймс Моррисон
13
Канте, Н`Голо
8
Жоржиньо
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
19
Маунт, Мейсон
20
Каллум Хадсон-Одои
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 22
    Хаким Зийех
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Томас Тухель
Трансляция
Лестер, стартовый состав: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Кастань, Сумаре, Ндиди, Олбрайтон — Лукман, Варди, Барнс. Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Мэддисон, Чаудхери, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо, Перес, Дака.
Челси, стартовый состав: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Хадсон-Одои — Лукаку. Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Аспиликуэта, Баркли, Пулишич, Лофтус-Чик, Зийех, Вернер.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: Лестер - Челси. Начало поединка - 14:30.
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Анонс матча Лестер Сити - Челси 20.11.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Лестер Сити (Лестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Челси и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 18.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Челси можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший матч команды Лестер Сити был сыгран против Лидс Юнайтед - 07.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Бернли" - 06.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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