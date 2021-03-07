Дженоа - Рома онлайн трансляция матча

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Рома" (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини
Предыдущий поединок команды Дженоа был сыгран против Эмполи - 05.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против "Венеция" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Венеция".
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