Дженоа - Рома онлайн трансляция матча

Дженоа без побед в последних 9 играх.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Рома выигрывает в 42%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Рома - 1.8.

Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 6 голами. Lorenzo Pellegrini забил 5 раз за Рома

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Рома выиграла 3, 2 ничьи.

Дженоа сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Дженоа забивает 1.2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 2.2 гола против команды Дженоа (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иРома, когда Дженоа играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Рома выигрывает в 42% матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 17 месте с 9 очками.

В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Рома - 3.4.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Дженоа без побед над Рома в последних 3 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-2

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (4 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Рома.

Дженоа забивает 1.57 гола, играя дома, а Рома забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Дженоа и Рома 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Последняя домашняя победа Дженоа над Рома была в 2014

Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Рома выиграл обе игры против Дженоа (1-0 дома и 3-1 на выезде)

За последние 16 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Рома. Разница голов 25-24 в пользу команды Рома.

Рома не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 32 встреч, команда Дженоа выиграла 7 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-37 в пользу команды Рома

Дженоа не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне