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Дженоа - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 21 ноября 2021, 21:45 - Луиджи Феррарис
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
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перерыв
Рома
Рим
Ход матча
32' Cambiaso, Andrea 40' Джордан Веретут
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
31%
Рома
31%
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 4.30 Х: 2.95 П2: 2.08
Интересные факты
  • Дженоа без побед в последних 9 играх.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Рома выигрывает в 42%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Рома - 1.8.
  • Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Mattia Destro лучший бомбардир Дженоа с 6 голами. Lorenzo Pellegrini забил 5 раз за Рома
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 0, команда Рома выиграла 3, 2 ничьи.
  • Дженоа сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Дженоа забивает 1.2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 2.2 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Дженоа иРома, когда Дженоа играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 16% матчей, Рома выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Рома проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 17 месте с 9 очками.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Рома - 3.4.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа без побед над Рома в последних 3 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 0-3-2
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Nicolo Rovella отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Lorenzo Pellegrini лучший распасовщик Рома (4 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • Дженоа забивает 1.57 гола, играя дома, а Рома забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Рома 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Последняя домашняя победа Дженоа над Рома была в 2014
  • Вы знали, что Дженоа забил 59% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Рома выиграл обе игры против Дженоа (1-0 дома и 3-1 на выезде)
  • За последние 16 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Рома. Разница голов 25-24 в пользу команды Рома.
  • Рома не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Дженоа выиграла 7 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 64-37 в пользу команды Рома
  • Дженоа не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Рома забил 33% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Дженоа
1
Побед
21
Игр
15
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
07.03.2021 - 13:30 Рома 1 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
08.11.2020 - 15:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
19.01.2020 - 18:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Рома
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Венеция Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Торино 3 - 2 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Дженоа 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеция 3 - 2 Завершен Рома П
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Рома 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершен Наполи Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
40'
Джордан Веретут
Cambiaso, Andrea
32'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
38%
Ничья
31%
Рома
31%
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 6.84 Х: 2.91 П2: 1.79
П1: 4.30 Х: 2.95 П2: 2.08
Составы команд
57
Сальваторе Сиригу
2
Стефано Сабелли
15
Vasquez, Johan
5
Масиэлло, Андреа
50
Cambiaso, Andrea
65
Николо Ровелла
47
Милан Бадель
14
Бирачи, Давиде
19
Горан Пандев
20
Калеб Экубан
27
Стефано Стураро
1
Руй Патрисиу
23
Джанлука Манчини
24
Мараш Кумбула
3
Ибанес, Роджер
2
Рик Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегрини
17
Джордан Веретут
92
Стефан Эль Шаарави
77
Генрих Мхитарян
14
Элдор Шомуродов
17
Тэмми Абрахам
Стартовый состав
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 27
    Стефано Стураро
    Полузащитник
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 50
    Cambiaso, Andrea
    Полузащитник
    32
  • 65
    Николо Ровелла
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 2
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 15
    Vasquez, Johan
    Защитник
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
    40
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 90
    Понтанова, Маноло
    Полузащитник
  • 66
    Serpe, Laurens
    Полузащитник
  • 44
    Buksa, Aleksander
    Нападающий
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 24
    Bianchi, Flavio Junior
    Нападающий
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 11
    Валон Бехрами
    Полузащитник
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 22
    Маркетти Федерико
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 64
    Afena-Gyan, Felix
    Нападающий
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 52
    Bove, Edoardo
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 19
    Рейнольдс, Брайан
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 65
    Tripi, Filippo
    Защитник
Тренеры
  • Андрей Шевченко
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
Удары мимо
3
1
Угловые
2
12
Штрафные
4
3
Фолы
12
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Тяжело начинался матч для Дженоа, но ближе к середине первого тайма подопечные Андрея Шевченко отвели игру от своих ворот и организовали несколько опасных вылазок на чужую половину поля.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Одну минуту судья добавил к первому тайму
43'
Мхитарян неточно выстрелил метров с 23-х. Опорникам Дженоа стоило бы играть повнимательней – не первый раз упускают армянина перед своей штрафной.
Инфо
1-6 по ударам и 1-1 по попаданиям в створ ворот.
40'
Желтая карточка
Верету наказан желтой после нарушения правил на Ровелле.
39'
Рома отбилась после углового в исполнении Ровеллы.
34'
Футболисты Ромы неожиданно разыграли штрафной, но удар Верету попал в кого-то из игроков хозяев.
33'
Желтая карточка
Камбьясо рукой остановил прорыв Манчини на правом фланге – заслуженная желтая.
28'
Опасный момент
Шомуродов в контратаке простил Дженоа – форвард Ромы после передачи Эль-Шаарави из убойной позиции пробил над перекладиной.
24'
Экубан бил в касание метров с 13-ти – защитник Ромы погасил силу удара форварда Дженоа.
22'
Неубедительно Дженоа выглядит на чужой половине поля – острота у ворот Ромы пока нулевая.
18'
Шомуродов после передачи Абрахама в касание пробил в руки Сиригу. Гол в ворота Дженоа назревает…
15'
Опасный момент
Мхитарян отправил мяч в сетку дальним ударом левой, но судья отменяет взятие ворот – армянин попал в руку Абрахаму.
12'
Васкесу и Пеллегрини нужна помощь медиков – небольшая пауза в матче.
11'
Ход матча не меняется. Рома давит – Дженоа отбивается.
7'
Команда Шевченко пока сидит в глухой обороне – Рома серьезно взялась за дело с первых минут.
4'
Шомуродов головой неудачно пробил после классного навеса от Верету.
3'
Рома начала игру первым номером – гости захватили мяч и пытаются организовать позиционное наступление.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Шевченко и Моуриньо тепло пообщались перед стартовым свистком. Андрей Николаевич поаплодировал трибунам, а теперь ждем стартовый свисток.
Стартовые составы команд:
Дженоа: Сиригу, Васкес, Бадель, Бираски, Камбьясо, Мазьелло, Пандев, Ровелла, Сабелли, Стураро, Экубан.
Рома: Патрисиу, Абрахам, Верету, Ибаньес, Карсдорп, Кумбулья, Манчини, Мхитарян, Пеллегрини, Шомуродов, Эль-Шаарави.
Инфо
Дженоа идет в зоне вылета, занимает 18-е место (1-6-5, 9 очков). Рома располагается на скромной 8-й позиции (6-1-5, 19 очков).
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за историческим дебютом Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа. Клуб украинца в 21:45 в 13-м туре Серии А сыграет с Ромой Жозе Моуриньо.
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Анонс матча Дженоа - "Рома" 21.11.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Дженоа (Генуя) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Дженоа (Генуя) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Рома", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Дженоа в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дженоа - "Рома" можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Дженоа - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Давиде Баллардини

Предыдущий поединок команды Дженоа был сыгран против Эмполи - 05.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против "Венеция" - 07.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Венеция".

Следите за результатами матча Дженоа - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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