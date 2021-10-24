Металлист - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022.
Дата проведения матча: 28.10.2021
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Подолье - 24.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Заря - 24.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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