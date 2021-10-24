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Металлист - Колос онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 28 октября 2021, 19:30
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 0
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перерыв
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
64%
Ничья
24%
Колос
12%
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 18:30 Металлист 4 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 1 Завершен Металлист Н
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 18:45 Металлист 2 - 1 Завершен Нива В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
64%
Ничья
24%
Колос
12%
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
П1: 1.82 Х: 3.54 П2: 4.28
Трансляция
"Металіст" має дуже вагому перевагу над суперником. Попереду у харків'ян дуже швидкі легіонери, завдяки їм господарі часто створювали моменти. "Колос" наважився тільки на один удар по воротах суперника, і те аж на 39-й хвилині. Навіть при стандартах підопічні Кучера виграють майже усю боротьбу.
Свисток
Нічого не компенсував арбітр до першого тайму. Свисток на перерву.
45'
Волинець не ризикує: вибив кулаками подачу Балулі (Металіст) зі стандарту з лівого флангу.
44'
Уголовой
Ріаскос (Металіст) знову перервав навіс Богданова від кутового прапорця.
42'
Сарапій (Металіст) потужно пробив низом з-за меж карної зони в руки Волинцю.
Инфо
Дуже активно ллється ненормативна лексика від наставника ковалівців Сергія Кузнєцова. Незадоволений він грою команди.
39'
Опасный момент
Нарешті небезпека від "Колоса". Ільїн прийняв передачу від Лисенка у штрафному майданчику і намагався з-під захисника влучити у дальній правий кут, але м'яч трохи зрізався з ноги.
36'
Опасный момент
Вчергове Волинець рятує свою команду! Танчик (Металіст) на правому фланзі підібрав м'яч після неточного навісу зі стандарту від Балулі і віддав передачу на Мізюка, котрий прийняв пас і другим дотиком пробив у лівий кут, але голкіпер потягнув цей постріл!
33'
Двічі поспіль Костишин (Колос) намагався навісити з лівого флангу, але обидві спроби були заблоковані.
31'
Опасный момент
Знову прудконогі легіонери господарів розганяють дуже швидку контратаку! Балулі віддав на Харріса, той уникнув підкату опонента і побіг розхитувати одразу кількох захисників і зміг пробити по воротах, але Волинець на місці!
30'
Павловець виніс подачу Шопіна (Металіст) з лівого флангу.
27'
Ріаскос (Металіст) змістився з лівого флангу і потужно пробив по центру воріт - Волинець забрав цей постріл до рук.
25'
Знову наступ у "Колоса" не вийшов. Павловець виконав неточну довгу вперед. Дуже шільно грають харків'яни - юез кисню для гравців гостей.
23'
Спроба вийти від ковалівців в атаку: вкидання з ауту на Нурієва, той - на Костишина, а Денис занадто далеко першим дотиком відпустив від себе м'яч у чужому штрафному майданчику.
Инфо
Уже четвертий гол у цьому сезоні записав до свого активу центральний захисник харків'ян Олександр Мізюк!
19'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Стандарт приносить результат господарям! Балулі навісив від кутового прапорця, а Мізюк відірвався від Новака і сильно пробив над голкіпером.
15'
Петров (Металіст) перехопив подачу від кутового прапорця, завдяки чому Танчик відразу зміг розігнати атаку. У її завершальній стадії непогано пробив з-за меж штрафного Балулі: м'яч різко опускався перед воротами, але приземлився на сітку.
14'
Довге закидання правим флангом на Ільїна, Олег прокинув м'яч вперед, проте не захищав його корпусом, тож Порох зміг вибити круглий снаряд на кутовий.
12'
Опасный момент
Ще один небезпечний момент біля воріт ковалівців! Харріс розхитав Рома і Нгамба і потужно пробтив по воротах з гострого кута, але Волинець на місці!
11'
Уголовой
А кутовий гостей до удару не призвів: Ріаскос перервав навіс "Колоса".
9'
Уголовой
Порох (Металіст) головою пробив повз ворота після передачі від кутового прапорця.
7'
Опасный момент
Трохи не вистачило точності Балулі (Металіст)! Костишин невдало перервав навіс Харріса з лівої частини штрафного майданчика, вибивши його на Балулі. Капітан гостей приянв м'яч на груди і з двійничка пробив поруч із стійкою.
3'
Знайомляться команди. Поки більше господарі з м'ячем.
5'
Лівим флангом атакував "Колос", проте Костишин віддав передачу не на партнера, а в аут.
Свисток
Матч розпочався!
"Металіст": Каневцев - Шопін, Мізюк, Порох, Романюк - Ралюченко, Сарапій - Танчик, Харріс, Балулі (К) - Ріаскос.
"Колос": Волинець - Ром, Павловець, Новак, Чорноморець - Богданов, Нгамба - Костишин, Ільїн, Нурієв - Лисенко (К).
Запасні господарів: Бубенцов, Матеус Пейшоту, Поступаленко, Фомін, Горбунов, Федорів, Підлепенець, Банада.
Запасні гостей: Фесюн, Золотов, Саків, Петров, Задоя, Мілько, Сітчінава, Ренан, Велетень.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас тестову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубка України, у якому "Металіст" прийме "Колос".
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Комментарии(1)
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911+ (Харків)
28.10.2021 в 19:26
А какой лимит на легионеров в 1/8 КУ?
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Анонс матча Металлист - Колос 28.10.2021, Кубок Украины

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 28.10.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Колос можно посмотреть 28.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Металлист - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Подолье - 24.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Заря - 24.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Металлист - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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