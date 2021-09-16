Вест Хэм Юнайтед - Динамо онлайн трансляция матча

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Динамо Загреб's.

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Динамо Загреб лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Динамо Загреб выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Динамо Загреб проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.

Aaron Cresswell отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 2 передачами. Mislav Orsic лучший распасовщик Динамо Загреб (2 передач)

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 42% матчей, Динамо Загреб выигрывает в 44% матчей.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Загреб.

Вест Хэм Юнайтед забивает 1.92 гола, играя дома, а Динамо Загреб забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Said Benrahma лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 3 голами. Bruno Petkovic забил 3 раз за Динамо Загреб

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 36% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.

Динамо Загреб пропускает в каждом из последних 7 матчах.