Вест Хэм Юнайтед - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.
Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Динамо (Загреб):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Зелько Копич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Челси - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.
Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич
Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Генк - 25.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.
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