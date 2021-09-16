  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вест Хэм Юнайтед - Динамо Смотреть онлайн
В тренде

Вест Хэм Юнайтед - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Европы - 09 декабря 2021, 22:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 1
Обновить
перерыв
Динамо
Загреб
Ход матча
3' Мислав Оршич 30' Стефан Ристовский 44' Иванушеч, Люка
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
42%
Ничья
32%
Динамо
26%
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.50
Интересные факты
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Динамо Загреб's.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Динамо Загреб лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Динамо Загреб выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Динамо Загреб проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Загреб% своих матчей.
  • Aaron Cresswell отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 2 передачами. Mislav Orsic лучший распасовщик Динамо Загреб (2 передач)
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 42% матчей, Динамо Загреб выигрывает в 44% матчей.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Динамо Загреб.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 1.92 гола, играя дома, а Динамо Загреб забивает 2.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Said Benrahma лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 3 голами. Bruno Petkovic забил 3 раз за Динамо Загреб
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 36% голов между минутами 46-60? Это лучший процент в лиге.
  • Динамо Загреб пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • В домашних играх Вест Хэм Юнайтед не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Динамо 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Рапид 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Последние матчи - Динамо
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 1 Завершен Генк Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 22:00 Динамо 3 - 1 Завершен Рапид В
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Рапид 2 - 1 Завершен Динамо П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Генк 0 - 3 Завершен Динамо В
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Динамо 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Главные события
44'
Иванушеч, Люка
30'
Стефан Ристовский
3'
Мислав Оршич ГООЛ!
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
42%
Ничья
32%
Динамо
26%
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.29 Х: 2.55 П2: 4.61
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.50
Составы команд
23
Альфонс Ареола
56
Longelo, Emmanuel
42
Alese, Aji
75
Baptiste, Jamal
50
Ashby, Harrison
11
Пабло Форнальс
33
Алекс Крал
16
Нобл, Марк
13
Власич, Никола
64
Tufail Perkins, Sonny
7
Андрей Ярмоленко
40
Доминик Ливакович
37
Sutalo, Josip
28
Кевин Теофиль-Катрен
55
Дино Перич
13
Стефан Ристовский
5
Ариян Адеми
10
Амер Гояк
3
Stefulj, Daniel
17
Иванушеч, Люка
9
Комнен Андрич
99
Мислав Оршич
Стартовый состав
  • 13
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 64
    Tufail Perkins, Sonny
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 11
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 56
    Longelo, Emmanuel
    Защитник
  • 42
    Alese, Aji
    Защитник
  • 75
    Baptiste, Jamal
    Полузащитник
  • 50
    Ashby, Harrison
    Защитник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 17
    Иванушеч, Люка
    Полузащитник
    44
  • 9
    Комнен Андрич
  • 99
    Мислав Оршич
    3
  • 13
    Стефан Ристовский
    30
  • 5
    Ариян Адеми
    Полузащитник
  • 10
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 3
    Stefulj, Daniel
    Защитник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Защитник
  • 28
    Кевин Теофиль-Катрен
    Защитник
  • 55
    Дино Перич
    Защитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 59
    Appiah-Forson, Keenan
    Полузащитник
  • 58
    Swyer, Kamarai
    Полузащитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 35
    Даррен Рэндолф
  • 25
    Дэвид Мартин
    Вратарь
  • 62
    Potts, Freddie
    Полузащитник
  • 77
    Spikic, Dario
    Нападающий
  • 70
    Лука Менало
  • 66
    Эмир Дилавер
    Защитник
  • 46
    Baturina, Martin
    Полузащитник
  • 39
    Juric, Deni
    Нападающий
  • 31
    Bulat, Marko
    Полузащитник
  • 27
    Йосип Мисич
  • 24
    Tolic, Marko
    Полузащитник
  • 6
    Расмус Лауритсен
  • 2
    Мохаррами, Садег
    Защитник
  • 23
    Cavlina, Nikola
    Вратарь
  • 1
    Жагорац, Даниэль
    Вратарь
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Зелько Копич
Статистика матча
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
52%
Владение мячом
48%
2
Удары мимо
6
4
Штрафные
4
1
Офсайды
3
Фолы
4
1
Угловые
3
ЖК
2
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
З дуже красивого голу розпочали гості, чи не найкращого у цьому турі на даний момент. "Динамо" більше атакує, і краще доводить наступи до небезпеки. На відміну від "Вест Гема", гравці якого багато помиляються. Воно і не дивно, адже купу новачків випустив Мойес. Ярмоленко поки мовчить.
Свисток
Перерва!
45'
Ярмоленко слабко пробив зі стандарту з гострого кута з парвого флангу.
42'
Уголовой
Дуже невдала подача Нобла від кута поля - навіть не підняв м'яч і влучив у ближнього опонента.
41'
Ярмоленко (Вест Гем) пройшов одного суперника, але на другому втратив м'яч.
40'
0:3 за ударами в площину воріт.
39'
Захисники вибили подачу Ярмоленка (Вест Гем) з лівого флангу.
38'
Знову небезпечний удар від Іванушеца: з-за меж штрафного після підбирання пробив обвідним ударом повз праву стійку.
37'
Опасный момент
Чудово Іванушец (Динамо З) пробив із 17-ти метрів під поперечку, але Ареоля перевів м'яч над поперечкою.
35'
Оршич (Динамо З) з меж штрафного майданчика пробив з-під Нобла вище воріт.
33'
Опасный момент
Адемі (Динамо З) головою замикав навіс Штефуля з лівого флангу, але пробив трохи праворуч від воріт.
31'
Желтая карточка
Жовта для Рістовські (Динамо З).
30'
Уголовой
"Молотобійці" виграли верх при подачі гостей від кутового прапорця.
27'
Наварили центральні захисники господарів, не розібравшись з простим верховим м'ячем, але на їхнє щастя, що Ареоля вчасно вийшов з воріт і вибив м'яч в аут. Оршич ледь не скористався цією помилкою.
26'
Неточне закидання Форнальса (Вест Гем) забрав до рук Лівакович.
23'
Тепер вже "Вест Гем" більше з м'ячем. Поки "молотобійці" намагаються увійти до штрафного майданчика гостей.
19'
Перкінс (Вест Гем) пробив головою повз ворота після навісу з правого флангу.
18'
Еммануель (Вест Гем) з лівого флангу прострілив на Ярмоленка, але знову м'яч не дійшов до українця.
15'
Влашич (Вест Гем) навішував на Ярмоленка, але передачу перехопив Штефуль.
14'
Черговий удар від гостей з-за меж штрафного майданчика. Штефуль прийняв м'яч у з двійничка пробив - вище воріт. Не підлаштувався добре, адже ніхто особливо йому не заважав.
12'
Не його. Ярмоленко правою подав за ворота.
11'
Оршич (Динамо З) на лівому фланзі програв боротьбу Баптісту.
9'
Лише одного разу господарі вийшли в атаку зі старту зустрічі, але і те ненадовго. "Динамо Загреб" контролює м'яч.
6'
Ще один дальній удар Андрича (Динамо З), але цього разу вище воріт.
3'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООЛ! ЯКА КРАСА ВІД ОРШИЧА! Пасивно захищалися Ярмоленко і Форнальс, тож Міслав вирішив пробити з кута штрафного майданчика і влучив точнісінько в праву дальню стійку!
2'
Андрич (Динамо З) пробив здалеку - в руки Ареоля.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Ярмоленко вчетверте у поточному розіграші Ліги Європи вийде в основній одинадцятці. Поки в його активі один гол.
"Динамо Загреб": Лівакович - Шутало, Теофіль-Катрін, Перич - Рістовський, Адемі, Гояк, Штефуль - Іванушец, Андрич, Оршич.
"Вест Гем": Ареоля - Ешбі, Баптіст, Алесе, Еммануель - Нобл, Крал, Форнальс - Ярмоленко, Перкінс, Влашич.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу між "Вест Гемом" та "Динамо" Загреб у рамках фінального раунду групового етапу Ліги Європи.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Аталанта Аталанта 2 Вильярреал Вильярреал 3 Завершен 19:45 - Сегодня АЗ АЗ 1 Рандерс Рандерс 0 Завершен 19:45 - Сегодня Клуж Клуж 2 Яблонец Яблонец 0 Завершен 19:45 - Сегодня Заря Заря 1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1 Завершен 19:45 - Сегодня ЦСКА ЦСКА 2 Рома Рома 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Динамо 09.12.2021, Лига Европы

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Динамо (Загреб) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Динамо (Загреб):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 16.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Зелько Копич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Динамо можно посмотреть 09.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Челси - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: Динамо (Загреб)
Год основания Динамо (Загреб): 1945
Страна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Генк - 25.11.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Европы и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен