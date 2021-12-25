Трабзонспор - Истанбул ББ онлайн трансляция матча

Анонс матча Трабзонспор - Истанбул ББ 25.12.2021, Чемпионат Турции

Противостояние между командой Трабзонспор (Трабзон) и командой Истанбул ББ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Medical Park Arena.

Дата проведения матча: 25.12.2021

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Трабзонспор (Трабзон) и командой Истанбул ББ (Стамбул):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Трабзонспор и Истанбул ББ в предыдущем футбольном матче 25.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Абдулла Авчи и Белозоглу, Эмре разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Трабзонспор (Трабзон)

Год основания Трабзонспор (Трабзон): 1967

Страна: Турция

Тренер: Садеттин Текелиоглу



Прошедший матч команды Трабзонспор был сыгран против Истанбул ББ - 25.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Истанбул ББ (Стамбул)

Год основания Истанбул ББ (Стамбул): 1990

Страна: Турция

Тренер: Абдуллах Авчи



Предыдущий матч команды Истанбул ББ был сыгран против Трабзонспор - 25.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился ничьей.

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