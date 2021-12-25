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Трабзонспор - Истанбул ББ онлайн трансляция матча

Чемпионат Турции - 25 декабря 2021, 18:00 - Medical Park Arena
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Трабзонспор
Трабзон
0 - 0
Матч завершен
Истанбул ББ
Стамбул
Ход матча
32' Turkmen Huseyin 45' Ндайишимийе, Юссуф
73' Фредрик Гулбрандсен Вышел: Насер Шадли 73' Беркай, Озкан Вышел: Туруц, Дениз 76' Андреас Корнелиус Вышел: Бенгали-Фоде Койта 76' Токоз, Дорукхан Вышел: Сиопис, Эммануил 83' Андерс Трондсен Вышел: Исмаил Кейбаши 88' Абдулкадир Омур Вышел: Юсуф Сари 89' Стефано Окака Чука
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Трабзонспор
38%
Ничья
38%
Истанбул ББ
25%
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 2.65 Х: 2.55 П2: 3.20
Интересные факты
  • ФК Трабзонспор не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Команда ФК Трабзонспор выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды Истанбул Башакшехир.
  • Истанбул Башакшехир имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Трабзонспор.
  • ФК Трабзонспор забивает 1.88 гола, играя дома, а Истанбул Башакшехир забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Выездная статистика Истанбул Башакшехир в сезоне 3-0-4
  • Когда Истанбул Башакшехир лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Истанбул Башакшехир% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Трабзонспор и Истанбул Башакшехир - 0.2.
  • Anthony Nnaduzor Nwakaeme отдал больше всего передач в ФК Трабзонспор с 5 передачами. Edin Visca лучший распасовщик Истанбул Башакшехир (9 передач)
  • ФК Трабзонспор's performance of the last 5 matches is better than Истанбул Башакшехир's.
  • Истанбул Башакшехир не проигрывает в последних 4 играх.
  • Команда Истанбул Башакшехир проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды ФК Трабзонспор.
  • ФК Трабзонспор выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда ФК Трабзонспор выиграла 2, команда Истанбул Башакшехир выиграла 1, 2 ничьи.
  • ФК Трабзонспор забивает 1.2 гола за матч против команды Истанбул Башакшехир, а Истанбул Башакшехир забивает 1.2 гола против команды ФК Трабзонспор (в среднем).
  • Домашняя статистика ФК Трабзонспор в сезоне 6-2-0
  • Наиболее популярный результат в играх между ФК Трабзонспор иИстанбул Башакшехир, когда ФК Трабзонспор играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда ФК Трабзонспор лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.
  • Andreas Cornelius лучший бомбардир ФК Трабзонспор с 9 голами. Stefano Okaka забил 9 раз за Истанбул Башакшехир
  • ФК Трабзонспор выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Истанбул Башакшехир выигрывает в 32%.
  • Когда Истанбул Башакшехир проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Истанбул Башакшехир% своих матчей.
  • Год назад, ФК Трабзонспор была на 7 месте в таблице с 26 очками. Сейчас они на 1 месте с 42 очками.
  • Недавнее выступление команды Истанбул Башакшехир в "Суперлига" лучше, чем у команды ФК Трабзонспор.
  • Истанбул Башакшехир не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Команда ФК Трабзонспор проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Истанбул Башакшехир (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда ФК Трабзонспор победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Трабзонспор и Истанбул Башакшехир - 2.4.
  • ФК Трабзонспор выигрывает первый тайм в 31% матчей, Истанбул Башакшехир выигрывает в 32% матчей.
  • Когда ФК Трабзонспор проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.
  • Edgar Ie получил больше всего желтых карточек (7) в ФК Трабзонспор. Omer Ali Sahiner получил 4 в Истанбул Башакшехир.
  • Недавнее выступление команды ФК Трабзонспор в "Суперлига" лучше, чем у команды Истанбул Башакшехир.
  • Истанбул Башакшехир забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • ФК Трабзонспор забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Последняя домашняя победа ФК Трабзонспор над Истанбул Башакшехир была в 2015
  • ФК Трабзонспор не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Истанбул Башакшехир не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-2 (ФК Трабзонспор дома) и 0-1 (Истанбул Башакшехир дома).
  • Вы знали, что Истанбул Башакшехир забил 24% голов между минутами 16-30?
  • За последние 14 встреч когда ФК Трабзонспор команда играла дома, команда ФК Трабзонспор выиграла 5 раз, 5 сыграли вничью и 4 победы команды Истанбул Башакшехир.
  • Во время последних 29 встреч, ФК Трабзонспор выиграла 12 раз. также было 9 ничей, и Истанбул Башакшехир выиграла 8 раза.
  • Вы знали, что ФК Трабзонспор забил 22% голов между минутами 31-45?
  • В Суперлига, ФК Трабзонспор одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Истанбул Башакшехир забил 24% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Трабзонспор
2
Побед
6
Игр
1
Побед
Истанбул ББ
Чемпионат Турции 2021/2022
25.12.2021 - 18:00 Трабзонспор 0 - 0 Завершен Истанбул ББ
Суперкубок Турции 2021
27.01.2021 - 19:45 Истанбул ББ 1 - 2 Завершен Трабзонспор
Чемпионат Турции 2015/2016
10.04.2016 - 19:00 Трабзонспор 1 - 1 Завершен Истанбул ББ
Чемпионат Турции 2015/2016
07.11.2015 - 15:00 Истанбул ББ 1 - 0 Завершен Трабзонспор
Последние матчи - Трабзонспор
Чемпионат Турции 2021/2022
25.12.2021 - 18:00 Трабзонспор 0 - 0 Завершен Истанбул ББ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
21.12.2021 - 19:00 Алтай 1 - 2 Завершен Трабзонспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
18.12.2021 - 15:00 Трабзонспор 2 - 0 Завершен Хатайспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
11.12.2021 - 18:00 Антальяспор 2 - 1 Завершен Трабзонспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
04.12.2021 - 15:00 Трабзонспор 2 - 0 Завершен Адана Демирспор В
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Последние матчи - Истанбул ББ
Чемпионат Турции 2021/2022
25.12.2021 - 18:00 Трабзонспор 0 - 0 Завершен Истанбул ББ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
21.12.2021 - 16:00 Истанбул ББ 3 - 1 Завершен Гиресунспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
18.12.2021 - 18:00 Галатасарай 1 - 1 Завершен Истанбул ББ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
11.12.2021 - 15:00 Истанбул ББ 2 - 1 Завершен Касимпаша В
Чемпионат Турции 2021/2022
05.12.2021 - 15:00 Хатайспор 0 - 3 Завершен Истанбул ББ В
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Главные события
89'
Стефано Окака Чука
Абдулкадир Омур
Вышел: Юсуф Сари
88'
Андерс Трондсен
Вышел: Исмаил Кейбаши
83'
Андреас Корнелиус
Вышел: Бенгали-Фоде Койта
76'
Токоз, Дорукхан
Вышел: Сиопис, Эммануил
76'
73'
Фредрик Гулбрандсен
Вышел: Насер Шадли
73'
Беркай, Озкан
Вышел: Туруц, Дениз
45'
Ндайишимийе, Юссуф
Turkmen Huseyin
32'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Трабзонспор
38%
Ничья
38%
Истанбул ББ
25%
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 3.16 Х: 1.97 П2: 4.38
П1: 2.65 Х: 2.55 П2: 3.20
Составы команд
23
Угурджан Чакыр
33
Бруно Перес
24
Стефано Денсвил
4
Turkmen Huseyin
8
Токоз, Дорукхан
15
Андерс Трондсен
17
Марек Гамшик
20
Абдулкадир Омур
11
Мбакасетас, Анастассиос
21
Дианини
21
Андреас Корнелиус
16
Мухаммед Сенгезер
80
Кайкара, Жуниор
55
Ндайишимийе, Юссуф
5
Duarte, Leo
3
Али Калдирим, Хасан
10
Беркай, Озкан
21
Махмут Текдемир
7
Эдин Виска
8
Даниэль Алексич
22
Фредрик Гулбрандсен
77
Стефано Окака Чука
Стартовый состав
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
    76
  • 20
    Абдулкадир Омур
    88
  • 11
    Мбакасетас, Анастассиос
    Нападающий
  • 21
    Дианини
    Нападающий
  • 15
    Андерс Трондсен
    Полузащитник
    83
  • 17
    Марек Гамшик
    Полузащитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 24
    Стефано Денсвил
    Защитник
  • 4
    Turkmen Huseyin
    32
  • 8
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
    76
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
  • 77
    Стефано Окака Чука
    Нападающий
    89
  • 7
    Эдин Виска
  • 8
    Даниэль Алексич
    Нападающий
  • 22
    Фредрик Гулбрандсен
    73
  • 10
    Беркай, Озкан
    Полузащитник
    73
  • 21
    Махмут Текдемир
    Защитник
  • 80
    Кайкара, Жуниор
    Защитник
  • 55
    Ндайишимийе, Юссуф
    Полузащитник
    45
  • 5
    Duarte, Leo
    Защитник
  • 3
    Али Калдирим, Хасан
    Защитник
  • 16
    Мухаммед Сенгезер
Запасные игроки
  • 16
    Kardesler, Erce
    Вратарь
  • 16
    Юсуф Сари
    Нападающий
  • 61
    Parmak, Abdulkadir
    Полузащитник
  • 29
    Юнус Маллы
  • 5
    Ozdemir, Berat Ayberk
    Полузащитник
  • 23
    Сиопис, Эммануил
    Полузащитник
  • 23
    Исмаил Кейбаши
    Защитник
  • 99
    Asan, Serkan
    Полузащитник
  • 70
    Kaplan, Ahmetcan
    Защитник
  • 19
    Бенгали-Фоде Койта
    Нападающий
  • 60
    Лима
    Нападающий
  • 26
    Понк, Карлос
    Защитник
  • 19
    Шенер Эзбайраклы
  • 50
    Karaal, Emre
    Полузащитник
  • 37
    Kaplan, Emre
    Защитник
  • 6
    Епуряну, Александру
    Защитник
  • 99
    Этэби Сишек
    Нападающий
  • 11
    Насер Шадли
    Полузащитник
  • 1
    Волкан Бабаджан
    Вратарь
  • 23
    Туруц, Дениз
    Полузащитник
Тренеры
  • Абдулла Авчи
  • Белозоглу, Эмре
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
11
Штрафные
8
8
Фолы
10
3
Удары в створ
5
4
Блокировано ударов
1
5
Сейвы
3
3
Угловые
4
3
Удары мимо
2
Офсайды
1
1
ЖК
2
Трансляция
По второй половине матча говорить толком не о чем. Команды побоялись рискнуть, поэтому мы не увидели голов, хотя пару моментов для этого были. Сыграли практически без шибок в обороне обе стороны, поэтому результативного футбола быть не могло по определению. Башакшехир не выступил вперед, поэтому в чемпионской гонке на него рассчитывать нет особого смысла.
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 0:0! Лидер потерял очки.
90+3'
Фол перед чужой штрафной от Тюрюка.
90+2'
Опасный момент
Кейта в дальней стороне штрафной сбросил подачу с правого фланга от Переса грудью на партнера, после чего получил обратный пас, но с острого угла пробил над ближней девяткой!
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
89'
Желтая карточка
Окака получил желтую за срыв контратаки соперников, после его же заблокированного удара головой в завершении подачи с левого фланга.
88'
Замена
Сари вышел вместо Омюра.
87'
Фол в центре поля от Сиописа против Калдырыма.
85'
Будто боятся команды играть на обострение во втором тайме.
83'
Замена
Вишча неудачно сыграл в пас на левый фланг штрафной. Исмаил заменил Тронсдена.
81'
Повреждение получил Бакасетас в борьбе за мяч на левом фланге чужой штрафной.
79'
В итоге, арбитр дал угловой.
78'
Опасный момент
Калдырым на левом фланге штрафной хотел сделать вынос, но вначале ударил рукой по мячу!
76'
Замена
Сиопис вышел вместо Такеза.
76'
Замена
Корнелиуса заменил Койта.
75'
Опасный момент
Шадли сыграл на левый фланг штрафной для Окаки, а тот с разворота из-пд защитника пробил прямиком в руки голкиперу.
74'
Заметался мяч перед вратарской, после навеса Джанини с левого фланга, но Корнелиусу так и не дали пробить даже с удачного отскока.
73'
Замена
Гульбрандсена сменил Шадли.
73'
Замена
Озкан заменен на Тюрюка.
70'
Фол у центральной линии на левом фланге от Троннсена против Окаки.
68'
Окака перехватил мяч у Тюркмена на чужой половине, но пока разгонялся к выходу один на один, еще один центральный защитник его настиг.
66'
Гульбрандсен исполнил дальний удар с левого фланга, случился рикошет от защитника, после которого мяч отправился в руки голкиперу.
64'
Истанбул теряет мяч как только выходит за центральную линию.
62'
Дальний удар от Омюра из центральной зоны пошел в руки голкиперу.
60'
Подача с правого фланга от Вишчи отправилась над воротами.
58'
Подачу с углового на левом фланге от Омюра забрал во вратарской Шенгезер.
56'
Навес от Гульбрандсена с левого флага Тюркмен вынес на угловой.
53'
Гульбрандсен исполнял смещение с левого фланга в сторону штрафной, но подкат Омюро его грубо, однако остановил.
51'
Опасный момент
Разыграл угловой на левом фланге Алексич на ближнюю сторону штрафной, но Алексич в ближний угол пробил несильно.
49'
Джанини прорвался на левый фланг чужой штрафной, но Ндайишими успел накрыть его рывок.
48'
Опасный момент
Гульбрандсен получил заброс на левый фланг штрафной, но вторым касанием пробил в сторону от ближней штанги.
46'
Трабзонспор старается прессинговать на старте.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча скорости были сравнительно невысокими, но это не помешало хозяевам дважды постучать в перекладину чужих ворот. Башакшехир допускает большое количество ошибок на своей половине, но соперникам не удается их этим, пока что, пользоваться. Впрочем, есть стойкое чувство, что мы не завершим этот матч без забитых голов.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Омур издали пробил с правого фланга, но направил мяч прямиком в руки к голкиперу.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
44'
Желтая карточка
Фол от Ндайишими против Переса на левом фланге обороны при неудачной попытке отбора.
42'
Накладка от Переса у центральной линии против Калдырыма.
41'
Неудачная попытка пробить головой от Алексича в завершении подачи с правого фланга от Переса.
40'
Навес с левого фланга от Троннсена был вынесен из штрафной.
38'
Вновь переместилась игра к центру поля, с небольшими оттенками доминирования хозяев.
36'
Фол против Алексича в центре поля от Денсвила.
34'
Опасный момент
Сочный удар со штрафного на левом фланге от Вишчи в ближний угол, который кулаками парировал Чакыр.
32'
Желтая карточка
Желтую дали Тюркмену за грубый фол против Гульбрандсена, который вырывался в контратаке на левый фланг штрафной.
31'
Опасный момент
Перекладина! Корнелиуса вывел один на один передачей с левого фланга Гамшик, форвард перебросил голкипера, но попал в перекладину!
28'
Корнелиуса в центре поля со спины обнял Ндайишими в борьбе за верховой мяч.
27'
Рукой подыграл себе Гамшик в борьбе против Гульбрандсена на правом фланге атаки.
25'
Офсайд
В офсайде был Озкан при попытке Калдырыма обстучаться с ним на левом фланге.
23'
Вишча не смог угнаться за мячом на правом фланге у лицевой во время стенки с партнером.
21'
Навес с левого фланга от Троннсена отправился в руки голкиперу.
19'
Опасный момент
Перекладина! Ошибся Шенгезер с выносом мяча на левый фланг, после чего соперники быстро вывели Такеза на оперативное пространство перед штрафной, и тот практически с места пробил в перекладину над левой девяткой!
18'
Истанбул старается контролировать мяч в центре поля.
16'
Выкатили мяч под удар Алексичу с лицевой границы штрафной, но выстрел был блокирован.
14'
Кайсара не смог пробросить мяч на правом фланге мимо Такеза, но угловой заработал.
12'
Фол в атаке от Гульбрандсена на левом чужой штрафной при борьбе за верхвой мяч.
10'
Выкинул Окака за боковую на правом фланге обороны Гульбрандсена в борьбе за отскок мяча.
8'
Гамшик выдал черпак на центральный вход в штрафную для Бакасетаса, но тому так и не дали пробить.
7'
Чистый отбор от Вишчи на правом фланге штрафной в борьбе против все того же Джанини.
6'
Много верхового мяча на первых минутах в нашем поединке. Контроль становить никому не удается.
4'
Выходил в атаку левым флангом теперь уже Джанини, но Кайсара вовремя вернулся в оборону.
2'
Фол в центре поля от Вишчи против Бакасетаса.
1'
Проход Джанини на правому флангу остановил Калдырым.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бабаджан, Эпуреану, Шадли, Озбайраклы, Тюрюк, Родригес, Каплан, Караал, де Лима, Чичек.
Истанбул Башакшехир: Шенгезер — Кайсара, Дуарте, Ндайишими, Калдырым — Текдемир — Вишча, Алексич, Озкан, Гульбрандсен — Окака.
Запасные: Кардешлер, Ахметчан, Асан, Исмаил, Сиопис, Берат, Малли, Пармак, Сари, Койта.
Трабзонспор: Чакыр — Перес, Тюркмен, Денсвил, Троннсен — Такез, Гамшик — Омюр, Бакасетас, Джанини — Корнелиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Халил Мелер (Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 19-го тура турецкой Суперлиги. На поле стадиона "Шенол Гюнеш" (Трабзон, Турция) сыграют турецкий Трабзонспор и турецкий Истанбул Башакшехир.
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Последние матчи
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Анонс матча Трабзонспор - Истанбул ББ 25.12.2021, Чемпионат Турции

Противостояние между командой Трабзонспор (Трабзон) и командой Истанбул ББ (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Medical Park Arena.

Дата проведения матча: 25.12.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Трабзонспор (Трабзон) и командой Истанбул ББ (Стамбул):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Трабзонспор и Истанбул ББ в предыдущем футбольном матче 25.12.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Абдулла Авчи и Белозоглу, Эмре разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Трабзонспор (Трабзон)
Год основания Трабзонспор (Трабзон): 1967
Страна: Турция
Тренер: Садеттин Текелиоглу

Прошедший матч команды Трабзонспор был сыгран против Истанбул ББ - 25.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Истанбул ББ (Стамбул)
Год основания Истанбул ББ (Стамбул): 1990
Страна: Турция
Тренер: Абдуллах Авчи

Предыдущий матч команды Истанбул ББ был сыгран против Трабзонспор - 25.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Турции 2021/2022 и закончился ничьей.

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