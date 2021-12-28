Брентфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Сити" 29.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 29.12.2021

Время начала матча: 22:15

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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