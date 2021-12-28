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Брентфорд - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 29 декабря 2021, 22:15 - Brentford Community Stadium
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 1
Обновить
69'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
16' Филип Фоден
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
36%
Ничья
32%
Манчестер Сити
32%
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 10.00 Х: 2.60 П2: 1.57
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 9.00 Х: 3.70 П2: 1.45
Интересные факты
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брентфорд's.
  • У команды Брентфорд серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Ivan Toney лучший бомбардир Брентфорд с 4 голами. Bernardo Silva забил 7 раз за Манчестер Сити
  • Когда Брентфорд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Манчестер Сити не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Брентфорд выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 53%.
  • Брентфорд забивает 1.77 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.18 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 7-1-1
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Брентфорд выигрывает первый тайм в 32% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 53% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брентфорд.
  • Когда Брентфорд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Sergi Canos отдал больше всего передач в Брентфорд с 3 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (7 передач)
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити выиграл последние 9 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Брентфорд пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 9 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Брентфорд забил 24% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Брентфорд П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
10.12.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 2 - 2 Завершен Брентфорд Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 21:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Брентфорд П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
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Новости команд
Главные события
16'
Филип Фоден ГООЛ!
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Брентфорд
36%
Ничья
32%
Манчестер Сити
32%
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 10.00 Х: 2.60 П2: 1.57
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 12.70 Х: 2.31 П2: 1.86
П1: 9.00 Х: 3.70 П2: 1.45
Составы команд
40
Льоренте, Альваро Фернандес
29
Бех, Мадс
18
Понтус Янссон
5
Пиннок, Этан
2
Томпсон, Доминк
15
Onyeka, Frank
8
Йенсен, Матиас
26
Баптист, Шендон
30
Мадс Роэрслев
17
Айван Тони
11
Йоан Висса
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
15
Ляпорт, Эмерик
6
Натан Аке
17
Де Брeйне, Кевин
25
Фернандиньо
20
Силва, Бернардо
9
Жезус, Габриэль
47
Филип Фоден
14
Джек Грилиш
Стартовый состав
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 11
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 2
    Томпсон, Доминк
    Защитник
  • 15
    Onyeka, Frank
    Полузащитник
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 26
    Баптист, Шендон
    Полузащитник
  • 30
    Мадс Роэрслев
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 5
    Пиннок, Этан
    Защитник
  • 40
    Льоренте, Альваро Фернандес
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
    16
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 7
    Серджи Канос
    Нападающий
  • 19
    Форсс, Маркус
    Нападающий
  • 36
    Stevens, Fin
    Защитник
  • 41
    Cox, Matthew
    Вратарь
  • 14
    Саман Годдос
    Нападающий
  • 25
    Peart-Harris, Myles
    Полузащитник
  • 28
    Bidstrup, Mads
    Полузащитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 79
    Mbete-Tatu, Luke
    Защитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
Тренеры
  • Томас Франк
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
2
Угловые
4
3
Удары в створ
4
3
Сейвы
3
12
Штрафные
6
Офсайды
2
6
Фолы
10
1
Блокировано ударов
2
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
66'
Опасный момент
Штанга! Это Де Брюйне бил с дальней дистанции в ближний нижний угол ворот Брентфорда.
Инфо
Ман Сити после перерыва владеет мячом 85% игрового времени.
55'
Ман Сити полностью контролирует игру во втором тайме – Брентфорд не может выйти со своей половины поля.
51'
Опасный момент
Фоден головой замкнул навес Жезуса – в этот раз Фил оказался в очевидном офсайде.
48'
Фернандес без проблем забрал мяч в руки после не самого сложного дальнего удара Де Брюйне.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Классический сюжет – Брентфорд упустил два подряд отличных момента, после чего Ман Сити на классе мгновенно организовал единственный гол в первом тайме.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
43'
Фоден вешал в штрафную Брентфорда с углового – мяч в воздухе вышел за пределы поля.
Инфо
4-2 по ударам по воротам, 2-1 по попаданиям в створ.
35'
Йенсен максимально неудачно выполнил навес со штрафного. А могло быть опасно у ворот Ман Сити.
29'
Угловой для Брентфорда – никакой опасности для ворот Эдерсона.
25'
Небольшой курьез – судья отправил в нокдаун Йенсена. С хавбеком Брентфорда уже все в порядке.
23'
Брентфорд ничего не смог выжать после штрафного из центра поля.
Инфо
У Фила Фодена 5 голов и 3 ассиста в 13 матчах АПЛ в сезоне 2021-2022.
17'
Гоооол!!!
Фоден! Ман Сити не нужны моменты – сразу же забивает команда Хосепа Гвардиолы. Фил в касание замкнул навес с правого фланга.
16'
Опасный момент
Канселу выносит мяч с линии ворот Ман Сити! Едва ли Брентфорд не открыл счет после подачи углового!
15'
Опасный момент
Эдерсон в игре! Бразилец в красивом прыжке перевел мяч на угловой после рикошета от одного из защитников гостей.
13'
Оньека на скорости ворвался в штрафную Ман Сити, но сил на качественный удар у полузащитника Брентфорда не хватило – мяч в руках у Эдерсона.
10'
Жезус в простой ситуации не смог принять матч и угробил потенциально опасную атаку Ман Сити.
7'
Ман Сити прогнозируемо подолгу контролирует мяч. Но пока без серьезных угроз воротам хозяев.
3'
Угловой для Ман Сити – защита Брентфорда справилась с навесом Фодена.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Да, украинец Александр Зинченко сегодня в запасе. Как и Рахим Стерлинг и Рияд Марез.
Стартовые составы команд:
Брентфорд: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон, Йенсен, Оньека, Баптист, Тоуни, Висса.
Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Аке, Фернандиньо, де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Габриэл Жезус.
Инфо
Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 6 очков от Ливерпуля и Челси. Брентфорд идет 14-м.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии между Брентфордом и Манчестер Сити. Начало поединка в 22:15 по киевскому времени.
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Анонс матча Брентфорд - "Манчестер Сити" 29.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Брентфорд (Брентфорд) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Brentford Community Stadium.

Дата проведения матча: 29.12.2021
Время начала матча: 22:15

Для одержания победы тренеры команд Томас Франк и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Сити" можно посмотреть 29.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брентфорд - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий матч команды Брентфорд был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 26.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лестер Сити - 26.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брентфорд - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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