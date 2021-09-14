Аталанта - Вильярреал онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первый тайм в 48% матчей, Вильярреал выигрывает в 45% матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Аталанта забивает 2.53 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).

Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Arnaut Danjuma забил 2 раз за Вильярреал

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Marten de Roon получил больше всего желтых карточек (2) в Аталанта. Yeremi Pino получил 3 в Вильярреал.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Вильярреал выигрывает в 45%.

Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Duvan Zapata отдал больше всего передач в Аталанта с 3 передачами. Gerard Moreno лучший распасовщик Вильярреал (2 передач)

Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Аталанта не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.

Вы знали, что Аталанта забил 40% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.