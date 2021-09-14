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Аталанта - Вильярреал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 декабря 2021, 20:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
Вильярреал
Вильярреаль
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
25%
Ничья
38%
Вильярреал
38%
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.02 Х: 2.80 П2: 4.50
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 48% матчей, Вильярреал выигрывает в 45% матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Аталанта забивает 2.53 гола, играя дома, а Вильярреал забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Duvan Zapata лучший бомбардир Аталанта с 2 голами. Arnaut Danjuma забил 2 раз за Вильярреал
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 10 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Вильярреал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Marten de Roon получил больше всего желтых карточек (2) в Аталанта. Yeremi Pino получил 3 в Вильярреал.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Вильярреал выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Вильярреал в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Duvan Zapata отдал больше всего передач в Аталанта с 3 передачами. Gerard Moreno лучший распасовщик Вильярреал (2 передач)
  • Когда Вильярреал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Вы знали, что Аталанта забил 40% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Если Marten de Roon получит желтую карточку в сегодняшнем матче, он будет дисквалифицирован так как получит уже 3 желтую карточку за сезон.
Личные встречи
Аталанта
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Вильярреал
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 3 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 15:00 Севилья 1 - 0 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.11.2021 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
25%
Ничья
38%
Вильярреал
38%
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.05 Х: 2.60 П2: 4.33
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.07 Х: 2.71 П2: 4.50
П1: 2.02 Х: 2.80 П2: 4.50
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
28
Демираль, Мерих
2
Толои, Рафаэль
5
Мехле, Йоаким
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
33
Ханс Хатебур
32
Маттео Пессина
91
Запата, Дуван
72
Йосип Иличич
13
Херонимо Рульи
8
Хуан Маркос Фойт
3
Рауль Альбиоль
4
Пау Торрес
12
Эступиньян, Первис
23
Гомес, Мои
6
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
18
Альберто Морено
7
Жерар Морено
15
Груневелд, Арнаут
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 7
    Жерар Морено
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 17
    Даниэль Раба
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 13
    Чуквуезе, Самуэль
    Полузащитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 35
    Jorgensen, Filip
    Вратарь
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Унаи Эмери
Трансляция
Инфо
Вже відомі склади команд. Аталанта: Муссо, Паломіно, Демірал, Толой, Меле, Фройлер, Де Рон, Хатебур, Пессіна, Ілічич, Сапата. Вільяреал: Рульї, Еступіньян, Торрес, Албіоль, Фойт, Альберто, Парехо, Капу, Гомес, Груневельд, Морено.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Аталанта - Вільяреал.
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Анонс матча "Аталанта" - Вильярреал 09.12.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 09.12.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Аталанта" (Бергамо) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 14.09.2021 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Унаи Эмери разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Вильярреал можно посмотреть 09.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Наполи - 04.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Севилья" - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Аталанта" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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