Вильярреал - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.
Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери
Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Атлетико" - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Фиорентина" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
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