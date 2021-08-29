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Вильярреал - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 сентября 2021, 22:00 - Эстадио де ла Серамика . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 1
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73'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
6' Фреулер, Ремо 24' Мартен де Роон 39' Мануэль Тригерос
55' Этьен Капу 60' Этьен Капу Вышел: Кукелин, Франсис 60' Мануэль Тригерос Вышел: Гомес, Мои 61' Диа, Булайе Вышел: Груневелд, Арнаут 61' Джимшити, Берат Вышел: Демираль, Мерих 65' Жерар Морено 70' Запата, Дуван Вышел: Йосип Иличич 70' Мартен де Роон Вышел: Копмейнерс, Теун 70' Руслан Малиновский Вышел: Марио Пашалич
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
17%
Ничья
33%
Аталанта
50%
П1: 2.66 Х: 2.66 П2: 3.40
П1: 2.63 Х: 2.63 П2: 2.88
П1: 2.66 Х: 2.66 П2: 3.40
П1: 4.11 Х: 1.78 П2: 4.45
П1: 2.65 Х: 2.65 П2: 3.15
Интересные факты
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Аталанта выигрывает в 44%.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 43% матчей, Аталанта выигрывает в 44% матчей.
  • Вильярреал забивает 1.71 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Вильярреал без побед в последних 10 играх.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2021/2022
29.08.2021 - 23:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 20:30 Эспаньол 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
16.08.2021 - 21:00 Вильярреал 0 - 0 Завершен Гранада Н
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Европы 2020/2021
26.05.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Аталанта 0 - 0 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан П
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус П
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Главные события
70'
Запата, Дуван
Вышел: Йосип Иличич
70'
Мартен де Роон
Вышел: Копмейнерс, Теун
70'
Руслан Малиновский
Вышел: Марио Пашалич
Жерар Морено
65'
Диа, Булайе
Вышел: Груневелд, Арнаут
61'
61'
Джимшити, Берат
Вышел: Демираль, Мерих
Этьен Капу
Вышел: Кукелин, Франсис
60'
Мануэль Тригерос
Вышел: Гомес, Мои
60'
Этьен Капу
55'
ГООЛ! Мануэль Тригерос
39'
24'
Мартен де Роон
6'
Фреулер, Ремо ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
17%
Ничья
33%
Аталанта
50%
П1: 2.66 Х: 2.66 П2: 3.40
П1: 2.63 Х: 2.63 П2: 2.88
П1: 2.66 Х: 2.66 П2: 3.40
П1: 4.11 Х: 1.78 П2: 4.45
П1: 2.65 Х: 2.65 П2: 3.15
Составы команд
13
Херонимо Рульи
24
Альфонсо Педраса
4
Пау Торрес
3
Рауль Альбиоль
8
Хуан Маркос Фойт
14
Мануэль Тригерос
6
Этьен Капу
5
Даниэль Парехо
21
Pino, Yeremi
16
Диа, Булайе
99
Жерар Морено
12
Муссо, Хуан
6
Толои, Рафаэль
6
Хосе Луис Паломино
19
Джимшити, Берат
77
Заппакоста, Дэвид
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
20
Робин Госенс
18
Руслан Малиновский
32
Маттео Пессина
91
Запата, Дуван
Стартовый состав
  • 21
    Pino, Yeremi
    Нападающий
  • 16
    Диа, Булайе
    Нападающий
    61
  • 99
    Жерар Морено
    65
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
    60 39
  • 6
    Этьен Капу
    Полузащитник
    60 55
  • 5
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 24
    Альфонсо Педраса
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 3
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 8
    Хуан Маркос Фойт
    Защитник
  • 13
    Херонимо Рульи
    Вратарь
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
    70
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
    70
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
    70 24
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
    6
  • 20
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 6
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
    61
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 22
    Айсса Манди
    Защитник
  • 20
    Рубен Пена
  • 19
    Кукелин, Франсис
    Полузащитник
  • 18
    Альберто Морено
    Защитник
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 12
    Эступиньян, Первис
    Защитник
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 9
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 2
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 1
    Серхио Асенхо
    Вратарь
  • 23
    Гомес, Мои
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
Тренеры
  • Унаи Эмери
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
5
Удары в створ
3
2
Сейвы
4
5
Угловые
4
2
Удары мимо
6
11
Штрафные
12
11
Фолы
9
3
ЖК
1
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
66'
Желтая карточка
Жовту картку отримує Жерар Морено за підніжку супернику.
62'
Замена
У відповідь і тренер Аталанти робить заміну: Демірал виходить на поле, а Джимсіті відпочиватиме.
60'
Замена
Відразу потрійна заміна від Емері! Коклен, Груневельд та Гомес на полі замість Капу, Діа і Трігероса.
56'
Желтая карточка
Капу отримує жовту картку за грубий фол.
54'
Опасный момент
Як же небезпечно! Маліновський подав кутовий з лівого флангу, а Сапата потужно пробив головою, проте м'яч від перекладини йде за межі поля.
50'
Опасный момент
Де Рон віддає діагональний пас на Госенса, а той зльоту б'є по воротах. М'яч летить трохи лівіше від стійки.
46'
Свисток
Свисток від судді! Починається друга половина нашої зустрічі.
В першій половині тайму Аталанта демонструвала високий пресинг та повний контроль гри, і підтвердила це забитим м'ячем. Проте після 30-ї хвилини стало видно, що ініціатива вже за іспанцями. Рахунок на табло яскраво доводить, що команди були рівними в першому таймі.
45+1'
Свисток
Свисток на переву дає арбітр! 1:1 на табло в нашому матчі після першого тайму.
45'
Одну хвилину додано до першого тайму від рефері.
42'
Опасный момент
Вільяреал має ще один момент! Після подачі штрафного з правого флангу Морено пробиває в лівий кут воріт з кількох метрів. Проте відмінно реагує Муссо, вибиваючи на кутовий.
38'
Гоооол!!!
Морено з правого флангу віддає на Педрасу, а той входить у штрафний і знаходить пасом Ману Трігероса на межі воротарського майданчика. Іспанець прбиває точно в правий кут, зрівнюючи рахунок на табло.
33'
Іспанці подають кутовий з лівого флангу, проте це призводить лише до удару від воріт.
29'
В ці хвилини Вільяреал контролює м'яч, але виходити вперед дуже важко - все перекривають підопічні Гасперіні.
25'
Желтая карточка
Жовта картка для Де Рона. Тримав нідерландець за футболку Трігероса, коли той обвів його фінтом.
22'
Опасный момент
Морено проривається вперед центром та віддає на Трігероса на межу штрафного. Той б'є, але рятує свою команду Хуан Муссо.
19'
Фойт грубо збиває Фройлера на правому фланзі, не граючи в м'яч. Проте рефері не дає жовту картку.
15'
Команда Емері намагається виходити в атаку від захисту, проте виходить це поки що дуже проблемно - Аталанта грає в постійному пресингу.
11'
Пау Торрес діагональним пасом знаходить Морено, але в того не виходить прийняти м'яч. Буде удар від воріт.
7'
Гоооол!!!
Забиває Аталанта вже на 7-й хвилині поєдинку! Маліновський протягує правим флангом та віддає в центр на Сапату. Нападник притримує м'яч та котить на лінію штрафного Фройлеру. Німець пробиває низом в ліву штангу, а від неї - у ворота. Дуже швидко починають італійці!
4'
Дзаппакоста прострілює з правого флангу, проте замкнути передачу немає кому. Забирає до рук Херонімо Руллі.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Матч розпочинається!
Уже відомі склади команд: Вільяреал: Руллі, Торрес, Альбіоль, Педраса, Фойт, Трігерос, Капу, Парехо, Міно, Діа, Морено. Аталанта: Муссо, Джимсіті, Паломіно, Толой, Госенс, Фройлер, Де Рон, Дзаппакоста, Песіна, Маліновський, Сапата.
Доброго вечора, шановні друзі! Сайт UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів Вільяреал - Аталанта.
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Анонс матча Вильярреал - "Аталанта" 14.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 14.09.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Унаи Эмери и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Аталанта" можно посмотреть 14.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий поединок команды Вильярреал был сыгран против "Атлетико" - 29.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Фиорентина" - 11.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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