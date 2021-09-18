Фиорентина - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Артемио Франки.
Дата проведения матча: 17.01.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Фиорентина" (Флоренция) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против Наполи - 13.01.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Милан - 13.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
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