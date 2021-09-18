Фиорентина - Дженоа онлайн трансляция матча

Дженоа без побед в последних 5 играх.

Фиорентина выигрывает первый тайм в 44% матчей, Дженоа выигрывает в 19% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Дженоа - 0.6.

Фиорентина получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Дженоа выиграла 1, 3 ничьи.

Фиорентина не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Фиорентина забивает 1 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1 гола против команды Фиорентина (в среднем).

Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-5-5

Недавнее выступление команды Фиорентина в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 19 месте с 12 очками.

В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Дженоа - 2.

Наиболее популярный счет между Фиорентина и Дженоа 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

В домашних матчах Фиорентина не проигрывает Дженоа в последних 16 встречах.

Фиорентина выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Дженоа выигрывает в 19%.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Dusan Vlahovic лучший бомбардир Фиорентина с 16 голами. Mattia Destro забил 8 раз за Дженоа

Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Фиорентина забивает 2.6 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Вы знали, что Фиорентина забил 26% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Фиорентина пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Последняя домашняя победа Фиорентина над Дженоа была в 2015

Игры прошлого года: 1-1 (Фиорентина дома) и 1-1 (Дженоа дома).

Фиорентина не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 34 встреч, команда Фиорентина выиграла 12 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 48-35 в пользу команды Фиорентина

За последние 16 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 8 раз, 8 сыграла в ничью и 0 победы команды Дженоа. Разница голов 25-13 в пользу команды Фиорентина.

Дженоа не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне