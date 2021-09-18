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Фиорентина - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 января 2022, 21:45 - Артемио Франки
Главный судья: Фабио Марешка
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
До начала
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Дженоа
33%
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.77 Х: 3.05 П2: 5.70
Интересные факты
  • Дженоа без побед в последних 5 играх.
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 44% матчей, Дженоа выигрывает в 19% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Дженоа - 0.6.
  • Фиорентина получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Дженоа выиграла 1, 3 ничьи.
  • Фиорентина не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Фиорентина забивает 1 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1 гола против команды Фиорентина (в среднем).
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-5-5
  • Недавнее выступление команды Фиорентина в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 19 месте с 12 очками.
  • В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Дженоа - 2.
  • Наиболее популярный счет между Фиорентина и Дженоа 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • В домашних матчах Фиорентина не проигрывает Дженоа в последних 16 встречах.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Дженоа выигрывает в 19%.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Dusan Vlahovic лучший бомбардир Фиорентина с 16 голами. Mattia Destro забил 8 раз за Дженоа
  • Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Фиорентина забивает 2.6 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Вы знали, что Фиорентина забил 26% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Фиорентина пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Последняя домашняя победа Фиорентина над Дженоа была в 2015
  • Игры прошлого года: 1-1 (Фиорентина дома) и 1-1 (Дженоа дома).
  • Фиорентина не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 34 встреч, команда Фиорентина выиграла 12 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 48-35 в пользу команды Фиорентина
  • За последние 16 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 8 раз, 8 сыграла в ничью и 0 победы команды Дженоа. Разница голов 25-13 в пользу команды Фиорентина.
  • Дженоа не забивает в 4 из их 11 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Дженоа забил 60% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Фиорентина
6
Побед
20
Игр
2
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 2 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
07.12.2020 - 21:45 Фиорентина 1 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
25.01.2020 - 20:00 Фиорентина 0 - 0 Завершен Дженоа
Последние матчи - Фиорентина
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 19:00 Наполи 2 - 5 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.01.2022 - 18:00 Торино 4 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 13:30 Фиорентина 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
Кубок Италии 2021/2022
15.12.2021 - 22:00 Фиорентина 2 - 1 Завершен Беневенто В
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Последние матчи - Дженоа
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 22:00 Милан 3 - 1 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2021/2022
09.01.2022 - 19:30 Дженоа 0 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.01.2022 - 17:30 Сассуоло 1 - 1 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Дженоа
33%
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.71 Х: 3.02 П2: 6.25
П1: 1.77 Х: 3.05 П2: 5.70
Трансляция
Запасные: Маркетти, Андреначчи, Мазьелло, Кайседо, Мелегони, Бани, Пандев, Экубан, Букса, Камбиасо, Гальдамес.
Дженоа: Сиригу — Хефти, Эстегор, Васкес, Калафиори — Стураро, Бадель, Ровелла — Портанова — Дестро, Йебоа.
Запасные: Драговски, Кальехон, Кастровилли, Иконе, Пульгар, Терзич, Пьонтек, Венути, Дункан, Соттиль, Настич.
Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги — Бонавентура, Торрейра, Малех — Гонсалес, Влахович, Сапонара.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Фабио Мареска (Неаполь, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Артемио Франки" (Флоренция, Италия) сыграют флорентийская Фиорентина и генуэзская Дженоа.
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Анонс матча "Фиорентина" - Дженоа 17.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 17.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Фиорентина" (Флоренция) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Фиорентина", тогда как команда Дженоа осталась с поражением. Столкновение Дженоа и "Фиорентина" в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Фиорентина" - Дженоа можно посмотреть 17.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Фиорентина" - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Предыдущий поединок команды "Фиорентина" был сыгран против Наполи - 13.01.2022, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший поединок команды Дженоа был сыгран против Милан - 13.01.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Фиорентина" - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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