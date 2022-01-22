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Кристал Пэлас - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 января 2022, 16:00 - Селхерст Парк
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Кристал Пэлас
Лондон
1 - 2
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71'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
8' Вирджил ван Дейк 32' Алекс Окслейд-Чемберлен
49' Конор Галлахер 55' Одсонн Эдуар 60' Алекс Окслейд-Чемберлен Вышел: Такуми Минамино 61' Уилл Хьюз 68' Одсонн Эдуар Вышел: Эзе, Эберечи
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
27%
Ничья
32%
Ливерпуль
41%
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 5.30 Х: 2.80 П2: 1.91
Интересные факты
  • Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ливерпуль выигрывает в 44%.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Кристал Пэлас иЛиверпуль, когда Кристал Пэлас играет дома, 1- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль - 3.8.
  • Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ливерпуль выигрывает в 44% матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Кристал Пэлас без побед над Ливерпуль в последних 10 играх.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Домашняя статистика Кристал Пэлас в сезоне 4-5-2
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 5 играх.
  • Кристал Пэлас забивает 1.48 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Ливерпуль - 1.4.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.
  • Conor Gallagher лучший бомбардир Кристал Пэлас с 7 голами. Mohamed Salah забил 16 раз за Ливерпуль
  • Кристал Пэлас забивает 0.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3.6 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Кристал Пэлас и Ливерпуль 1-2. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Кристал Пэлас (2-0 дома и 7-0 на выезде)
  • Последняя домашняя победа Кристал Пэлас над Ливерпуль была в 2014
  • За последние 14 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 9 победы команды Ливерпуль. Разница голов 35-16 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 11 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 28 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 7 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 62-32 в пользу команды Ливерпуль
  • Кристал Пэлас не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Кристал Пэлас
4
Побед
19
Игр
13
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 7 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
24.06.2020 - 22:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
14.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 14:45 Миллуолл 1 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 19:30 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 3 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
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Последние матчи - Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Брентфорд В
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Шрусбери Таун В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
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Главные события
Одсонн Эдуар
Вышел: Эзе, Эберечи
68'
Уилл Хьюз
61'
60'
Алекс Окслейд-Чемберлен
Вышел: Такуми Минамино
ГООЛ! Одсонн Эдуар
55'
Конор Галлахер
49'
32'
Алекс Окслейд-Чемберлен ГООЛ!
8'
Вирджил ван Дейк ГООЛ!
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
27%
Ничья
32%
Ливерпуль
41%
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 1.63 Х: 3.43 П2: 7.01
П1: 5.30 Х: 2.80 П2: 1.91
Составы команд
13
Висенте Гуайта
3
Mitchell, Tyrick
6
Гуэхи, Марк
16
Андерсен, Иоахим
2
Джоэл Уорд
15
Джеффри Шлупп
12
Уилл Хьюз
23
Конор Галлахер
14
Жан-Филипп Матета
22
Одсонн Эдуар
7
Олисе, Майкл
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
15
Фабиньо
17
Кертис Джонс
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
20
Роберто Фирмино
21
Диого Жота
Стартовый состав
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 22
    Одсонн Эдуар
    Нападающий
    55
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 12
    Уилл Хьюз
    Полузащитник
  • 23
    Конор Галлахер
    49
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
    60 32
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 15
    Фабиньо
    Защитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
    8
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 36
    Фергюсон, Нэйтан
    Защитник
  • 20
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 1
    Джек Батленд
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
Тренеры
  • Патрик Виейра
  • Юрген Клопп
Статистика матча
7
Штрафные
12
4
Офсайды
2
8
Фолы
5
38%
Владение мячом
62%
4
Удары в створ
4
1
Угловые
5
2
Сейвы
3
1
Удары мимо
4
1
Блокировано ударов
2
2
ЖК
Трансляция
67'
Замена
Эзе вышел вместо Эдуарда – первая замена у Кристал Пэлас.
64'
Немного успокоилась игра – кажется, сбили красные запал Пэлас.
61'
Желтая карточка
Хьюз подкатился сзади под Хендерсона. Еще одна желтая в пассиве хозяев.
60'
Замена
Минамино вместо Окслейд-Чемберлена. Решил освежить игру Клопп.
57'
Опасный момент
Андерсон метров с 20-ти приложился – низом, хорошо пошел мяч, но чуть мимо! Но удар хороший!
55'
Гоооол!!!
Гол!!! Шикарная атака Пэлас – шикарная разрезная передача на Матета, который вышел один на один, но сам бить не стал и откатил на Эдуарда, который и катнул в пустые ворота! Красивейшая комбинация!
53'
Хендерсон с разворота пробил – неплохо, сильно, но чуть неточно.
52'
3:0 по ударам во втором тайме в пользу Пэлас. В то время как до перерыва стекольщики пробили лишь дважды.
50'
Желтая карточка
А Галлахеру Френд выписал желтую – правда пока что не совсем понятно за что. Видимо, по совокупности фолов.
48'
Опасный момент
А вот это момент для хозяев – после некоторой неразберихи в штрафной красных Одсони в окружении двух защитников пяткой хотел проткнуть мяч, но Алисон был начеку!
47'
Сходили в атаку хозяева – после раскатки на фланг Олисе не то бил, не то простреливал – вроде и опасно получилось, но в рамку мяч не пошел, и замкнуть никто не успел.
46'
Свисток
Начался второй тайм.
Ливерпуль довольно уверенно провел первый тайм – забил быстрый гол, затем добавил еще один. У Пэлас долгое время вообще ничего не было в атаке, пока в конце тайма красные сами не начали везти себе проблемы – после двух потерей хозяева имели два убойных момента, но так и не забили. 0:2 к перерыву нас.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв. 2:0 пока что в пользу Ливерпуля.
45'
Инфо
Минута компенсирована к первому тайму.
45'
Снова неплохой пас на Матета, но на этот раз залез в офсайд форвард.
41'
Опасный момент
Ой ой, и снова после неудачного паса красных Матета парой передач вывели один на один с Алисоном, тот обыграл кипера, но из-под острого угла дал мимо ворот!
39'
Опасный момент
Ох, привез Ливерпуль – после обрезки Матипа Олисе вывалился на удар, пробил, но Алисон успевает засейвить эпизод, выкинув ногу!
36'
А вот неплохая атака хозяев, прошел пас в штрафную на Галлахера, но вот тому не хватило уверенности обработать мяч под прессингом.
35'
Галлахер дал сзади по ногам Хендерсону. Хотя фолов, в целом, у нас немного.
33'
Инфо
А у Пэлас по-прежнему 0 ударов по воротам.
32'
Гоооол!!!
Гооол! Хендерсон диагональю закинул в штрафную, Окслейд-Чемберлен на дальней штанге остался сам, принял, и просто расстрелял ворота с пяти метров 2:0 для гостей!
30'
Атакует Ливерпуль, но как-то не очень напрягаясь, без изюминки и скорости.
27'
Уголовой
Папа угловых для Ливерпуля – но ничего опасного.
25'
Инфо
0:8 – такая статистика ударов на данный момент. В пользу гостей, конечно же.
24'
Опасный момент
Хорошо раскатали атаку красные – после нескольких передач отдали под удар Фабиньо, но бразилец метров с 15-ти дал выше ворот!
22'
Офсайд
Охохо после хорошей фланговой атаки Матета пробивал фактически в упор, но Алисон успевает выкинуть ногу и тянет! Хотя, хотя, все-таки там был офсайд при пасе в обострение.
20'
Александр-Арнольд с фланга пытался обострить прострелом, но защитники Пэлас первые на мячие
18'
Катает мяч Ливерпуль в центре поля – сейчас спешить гостям некуда.
14'
У Пэлас впереди пока что ничего нет – хозяева с большим трудом даже переходят центр поля.
12'
А вот Робертсон неплохо закинул на дальнюю штангу, но Окслейд-Чемберлен с острого угла не смог переправить мяч в ворота.
10'
Ливерпуль пробует высоко прессинговать, Пэлас не без труда выходит из-под этого прессинга.
8'
Гоооол!!!
Гооол! Ливерпуль – Хендерсон навесил с углового и ван Дейк головой вколотил мяч в ворота! Все очень просто!
7'
Уголовой
Угловой для Ливерпуля ничем интересным не закончился.
6'
Довольно спокойное начало у нас – без заоблачных скоростей. Вот Робертсон пробил – выше ворот.
3'
Хозяева сходили вперед, правда сфолили в атаке у углового флажка.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят на поле команды.
Инфо
Напомним, что Ливерпуль находится на второй позиции в турнирной таблице (45 очков), а Криастал Пэлас – 13-й – 24 балла.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Кёртис Джонс, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Диогу Жота, Роберто Фирмино
Инфо
Стартовый состав Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Джеффри Шлупп, Уилл Хьюз, Конор Галлахер, Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета, Одсонн Эдуард
Начнется поединок в 16:00, судить игру будет Кевин Френд.
Добрый день всем любителям футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 23-го тура АПЛ, в котором Кристал Пэлас примет Ливерпуль.
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Анонс матча Кристал Пэлас - "Ливерпуль" 23.01.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Селхерст Парк.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Кристал Пэлас в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Патрик Виейра и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кристал Пэлас - "Ливерпуль" можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Прошедший матч команды Кристал Пэлас был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 14.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Кристал Пэлас - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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