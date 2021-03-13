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Манчестер Сити - Фулхэм онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 05 февраля 2022, 17:00 - Этихад
Главный судья: Жарред Жилле
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Фулхэм
Лондон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Фулхэм
33%
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 7.50
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.39 Х: 4.10 П2: 8.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Фулхэм 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 18 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Фулхэм. Разница голов 41-15 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 33 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 18 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-32 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Фулхэм над Манчестер Сити была в 2009
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.
  • Манчестер Сити выиграл 8 домашних матчей подряд.
  • Фулхэм имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Фулхэм не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Фулхэм без побед над Манчестер Сити в последних 11 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Фулхэм в последних 10 встречах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Фулхэм забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Фулхэм выигрывает в 45% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Фулхэм выигрывает в 45%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Фулхэм выиграла 0, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 0 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Фулхэм - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Фулхэм - 1.4.
  • Манчестер Сити забивает 2.84 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Фулхэм не проигрывает в последних 6 играх.
Личные встречи
Манчестер Сити
9
Побед
9
Игр
0
Побед
Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
05.12.2020 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2018
30.03.2019 - 14:15 Фулхэм 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018/2019
15.09.2018 - 17:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Фулхэм
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
07.01.2022 - 22:00 Суиндон Таун 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 14:30 Арсенал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 22:15 Брентфорд 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Фулхэм
Чемпионшип 2021/2022
29.01.2022 - 17:00 Фулхэм 1 - 1 Завершен Блэкпул Н
Чемпионшип 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Сток Сити 2 - 3 Завершен Фулхэм В
Чемпионшип 2021/2022
18.01.2022 - 21:45 Фулхэм 6 - 2 Завершен Бирмингем Сити В
Чемпионшип 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Фулхэм 6 - 2 Завершен Бристоль Сити В
Чемпионшип 2021/2022
11.01.2022 - 22:00 Рэдинг 0 - 7 Завершен Фулхэм В
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
33%
Ничья
33%
Фулхэм
33%
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.36 Х: 4.00 П2: 7.50
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.40 Х: 4.25 П2: 7.96
П1: 1.39 Х: 4.10 П2: 8.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 15
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 21
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 9
    Александар Митрович
  • 10
    Неескенс Кебано
    Полузащитник
  • 28
    Carvalho, Fabio
    Полузащитник
  • 8
    Уилсон Харри
  • 12
    Натаниэл Чалоба
    Защитник
  • 23
    Джо Брайан
    Защитник
  • 6
    Харрисон Рид
    Полузащитник
  • 13
    Тим Рим
    Защитник
  • 16
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 20
    Williams, Neco
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 48
    Delap, Liam
    Нападающий
  • 17
    Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
    Нападающий
  • 11
    Антони Кнокар
    Полузащитник
  • 10
    Кайрни, Том
    Полузащитник
  • 25
    Джошуа Онома
    Полузащитник
  • 24
    Жан-Мишель Сери
    Полузащитник
  • 26
    Алфи Моусон
    Защитник
  • 3
    Майкл Гектор
    Защитник
  • 23
    Марек Родак
    Вратарь
  • 19
    Muniz Rodrigo
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Силва, Марку
Трансляция
Фулгем: Гассаніга - Вільямс, Адарабіойо, Рім, Браян - Чалоба, Рід - Вілсон, Карвалью, Кебано - Мітрович.
Манчестер Сіті: Стеффен - Вокер, Стоунс, Аке, Канселу - Фернандіньйо, Гюндоган - Марез, Де Брюйне, Гріліш - Фоден.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Инфо
У попередньому раунді "містяни" пройшли Свіндон (4:1), а "дачники" у серії пенальті здолали Брістоль.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого раунду Кубка Англії, в якому Манчестер Сіті прийме Фулгем.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Фулхэм 05.02.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Фулхэм и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Фулхэм можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Фулхэм, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Саутгемптон" - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Прошедший матч команды Фулхэм был сыгран против Блэкпул - 29.01.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Фулхэм онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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