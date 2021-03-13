Манчестер Сити - Фулхэм онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Фулхэм 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 18 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 5 сыграла в ничью и 3 победы команды Фулхэм. Разница голов 41-15 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 33 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 18 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-32 в пользу команды Манчестер Сити

Последняя гостевая победа Фулхэм над Манчестер Сити была в 2009

Манчестер Сити не проигрывает в последних 9 играх.

Манчестер Сити выиграл 8 домашних матчей подряд.

Фулхэм имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Фулхэм не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Фулхэм без побед над Манчестер Сити в последних 11 играх.

В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Фулхэм в последних 10 встречах.

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Фулхэм забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Фулхэм выигрывает в 45% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Фулхэм выигрывает в 45%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 5, команда Фулхэм выиграла 0, 0 ничьи.

Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 0 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Фулхэм - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Фулхэм - 1.4.

Манчестер Сити забивает 2.84 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).