Манчестер Сити - Фулхэм онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Фулхэм и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 13.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Саутгемптон" - 22.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер
Прошедший матч команды Фулхэм был сыгран против Блэкпул - 29.01.2022, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился ничьей.
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