Челси - Плимут Аргайл онлайн трансляция матча

Челси выиграл 3 домашних матчей подряд.

Челси не проигрывает в последних 14 домашних матчах.

Плимут Аргайл забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Плимут Аргайл выигрывает в 32% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Плимут Аргайл выигрывает в 32%.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Плимут Аргайл лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Плимут Аргайл% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Плимут Аргайл проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Плимут Аргайл% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Кубок ФА" лучше, чем у команды Плимут Аргайл.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Плимут Аргайл's.