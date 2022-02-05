Челси - Плимут Аргайл онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Плимут Аргайл будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 14:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Плимут Аргайл
Прошедший поединок команды Плимут Аргайл был сыгран против Донкастер Роверс - 29.01.2022, в рамках турнира Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился победой команды Плимут Аргайл.
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