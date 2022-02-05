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Челси - Плимут Аргайл онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 05 февраля 2022, 14:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 1
Обновить
39'
Плимут Аргайл
Ход матча
8' Джайлсфи, Макоули
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Плимут Аргайл
33%
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 21.00
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.15 Х: 7.00 П2: 23.00
Интересные факты
  • Челси выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Челси не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Плимут Аргайл забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Плимут Аргайл выигрывает в 32% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Плимут Аргайл выигрывает в 32%.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Плимут Аргайл лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Плимут Аргайл% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Плимут Аргайл проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Плимут Аргайл% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Кубок ФА" лучше, чем у команды Плимут Аргайл.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Плимут Аргайл's.
  • Челси забивает 1.86 гола, играя дома, а Плимут Аргайл забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси П
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси В
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Челси 5 - 1 Завершен Честерфилд В
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Последние матчи - Плимут Аргайл
Первая Лига Англии 2021/2022
29.01.2022 - 17:00 Донкастер Роверс 1 - 3 Завершен Плимут Аргайл В
Первая Лига Англии 2021/2022
25.01.2022 - 21:45 Флитвуд Таун 3 - 3 Завершен Плимут Аргайл Н
Первая Лига Англии 2021/2022
22.01.2022 - 17:00 Плимут Аргайл 1 - 2 Завершен Линкольн Сити П
Первая Лига Англии 2021/2022
15.01.2022 - 17:00 Шеффилд Уэнсдей 4 - 2 Завершен Плимут Аргайл П
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 19:30 Бирмингем Сити 0 - 1 Завершен Плимут Аргайл В
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Новости команд
Главные события
8'
Джайлсфи, Макоули ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Плимут Аргайл
33%
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 21.00
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.11 Х: 9.03 П2: 17.00
П1: 1.15 Х: 7.00 П2: 23.00
Статистика матча
74%
Владение мячом
26%
3
Удары в створ
1
5
Удары мимо
1
Штрафные
5
5
Фолы
1
3
Угловые
1
2
Блокировано ударов
1
1
ЖК
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
37'
Опасный момент
Ковачич дальним выстрелом сотрясает штангу! Тотальное невезение пенсионеров.
34'
Парирует выстрел Аспиликуэты в нижний угол Купер.
30'
Опасный момент
Хадсону-Одою ужасно не повезло! Вингер Челси пробивал в упор и попал в перекладину. Снова фортуна на стороне Плимута.
28'
Купер забирает мяч в руки после фирменного дальнего удара Зиеша.
23'
Рюдигер хитрым манёвром избавился от опеки на угловом, но не смог нанести акцентированный удар по воротам.
19'
Желтая карточка
Жоржиньо получил предупреждение за срыв атаки соперника.
18'
Кепа остановил опасную контратаку гостей, своевременно покинув ворота.
16'
Челси закрывает соперника на своей половине поля, но создать шанс лондонцам пока не удаётся. Защита Плимута в порядке.
12'
Камара получил мяч в отличной позиции, но его удар пришёлся в Сарра.
10'
Опасный момент
Ковачич как следует приложился к мячу с близкого расстояния! Плимут спасает перекладина!
8'
Гоооол!!!
Плимут открывает счёт! Гиллесфи замыкает подачу Хьютона со штрафного. Отличное начало для команды из третьего дивизиона!
3'
Жоржиньо неплохо пробил из-за пределов штрафной. Мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги.
1'
Зиеш заметил открывание Хадсона-Одоя и выполнил мягкий заброс. Голкипер Плимута вовремя вышел из ворот и опередил соперника.
1'
Свисток
Матч начался.
На пути к 1/16 финала Плимут одолел Шеффилд Уэнсдей (общий счёт 0:3), Рочдейл (1:2) и Бирмингем (0:1). Челси начал выступления в Кубке со стадии 1/32 финала, на которой победил Честерфилд (5:1).
Инфо
Стартовый состав Челси: Аррисабалага – Сарр, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта (к) – Ковачич, Жоржиньо, Маунт – Хадсон-Одой, Лукаку, Зиеш.
Инфо
Стартовый состав Плимута: Купер – Грант, Гиллесфи, Скарр, Уилсон, Эдвардс (к) – Мэйор, Хьютон, Камара – Гаррик, Джефкотт.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии Челси – Плимут.
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Анонс матча Челси - Плимут Аргайл 05.02.2022, Кубок Англии

Противостояние между командой Челси (Лондон) и командой Плимут Аргайл будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 14:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Плимут Аргайл можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Плимут Аргайл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Плимут Аргайл

Прошедший поединок команды Плимут Аргайл был сыгран против Донкастер Роверс - 29.01.2022, в рамках турнира Первая Лига Англии 2021/2022 и закончился победой команды Плимут Аргайл.

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