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Трабзонспор - Коньяспор онлайн трансляция матча

Чемпионат Турции - 13 февраля 2022, 18:00 - Medical Park Arena
Главный судья: Мете Калкаван
Рейтинг матча:
Трабзонспор
Трабзон
2 - 0
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86'
Коньяспор
Конья
Ход матча
13' Эдин Виска 21' Dikmen, Soner
54' Бардакци, Абдулкерим 62' Андреас Корнелиус Вышел: Дианини 63' Скубич, Нейжк Вышел: Ярдимджи, Барыш 64' Ахмед Хассан Вышел: Соколь Чикалеши 64' Dikmen, Soner Вышел: М`Поку, Поль-Хосе 67' Эдин Виска 70' Ситиа Гильерме, Хауберт 71' Эдин Виска Вышел: Юсуф Эрдоган 71' Мбакасетас, Анастассиос Вышел: Марек Гамшик 74' Михаляк, Конрад Вышел: Амилтон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Трабзонспор
33%
Ничья
33%
Коньяспор
33%
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 21.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 2.23 Х: 2.50 П2: 4.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между ФК Трабзонспор и Коньяспор 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда ФК Трабзонспор играла дома, команда ФК Трабзонспор выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 5 победы команды Коньяспор. Разница голов 30-22 в пользу команды ФК Трабзонспор.
  • Во время последних 37 встреч, команда ФК Трабзонспор выиграла 14 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Коньяспор выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-43 в пользу команды ФК Трабзонспор
  • Игры прошлого года: 3-1 (ФК Трабзонспор дома) и 1-1 (Коньяспор дома).
  • Коньяспор выиграл последние 3 матчи в Суперлига.
  • Вы знали, что ФК Трабзонспор забил 21% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Коньяспор забил 31% голов между минутами 76-90?
  • ФК Трабзонспор не проигрывает в последних 10 играх.
  • ФК Трабзонспор не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Коньяспор имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Коньяспор имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • ФК Трабзонспор не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Коньяспор не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне
  • Домашняя статистика ФК Трабзонспор в сезоне 8-4-0
  • Andreas Cornelius лучший бомбардир ФК Трабзонспор с 11 голами. Sokol Cikalleshi забил 5 раз за Коньяспор
  • Anthony Nnaduzor Nwakaeme отдал больше всего передач в ФК Трабзонспор с 6 передачами. Haubert Sitya Guilherme лучший распасовщик Коньяспор (4 передач)
  • Huseyin Turkmen получил больше всего желтых карточек (4) в ФК Трабзонспор. Abdulkerim Bardakci получил 6 в Коньяспор.
  • ФК Трабзонспор забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Коньяспор не пропускает в 3 матчах подряд.
  • ФК Трабзонспор выигрывает первый тайм в 33% матчей, Коньяспор выигрывает в 18% матчей.
  • ФК Трабзонспор выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Коньяспор выигрывает в 18%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда ФК Трабзонспор лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.
  • Когда Коньяспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.
  • Когда ФК Трабзонспор проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.
  • Когда Коньяспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Коньяспор в "Суперлига" лучше, чем у команды ФК Трабзонспор.
  • Коньяспор's performance of the last 5 matches is better than ФК Трабзонспор's.
  • Команда ФК Трабзонспор проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Коньяспор (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда ФК Трабзонспор выиграла 2, команда Коньяспор выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда ФК Трабзонспор проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды Коньяспор.
  • Команда Коньяспор выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды ФК Трабзонспор.
  • ФК Трабзонспор забивает 2 гола за матч против команды Коньяспор, а Коньяспор забивает 1.6 гола против команды ФК Трабзонспор (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами ФК Трабзонспор и Коньяспор - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Трабзонспор и Коньяспор - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • ФК Трабзонспор забивает 1.8 гола, играя дома, а Коньяспор забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • ФК Трабзонспор's performance of the last 5 matches is better than Коньяспор's.
  • ФК Трабзонспор имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Трабзонспор
4
Побед
8
Игр
3
Побед
Коньяспор
Чемпионат Турции 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Коньяспор 2 - 2 Завершен Трабзонспор
Чемпионат Турции 2020/2021
19.01.2021 - 18:00 Трабзонспор 3 - 1 Завершен Коньяспор
Чемпионат Турции 2019/2020
23.12.2019 - 18:45 Коньяспор 0 - 1 Завершен Трабзонспор
Чемпионат Турции 2018
08.12.2018 - 15:00 Трабзонспор 3 - 0 Завершен Коньяспор
Последние матчи - Трабзонспор
Кубок Турции 2021/2022
09.02.2022 - 19:30 Денизлиспор 1 - 2 Завершен Трабзонспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
05.02.2022 - 15:00 Трабзонспор 1 - 0 Завершен Касимпаша В
Чемпионат Турции 2021/2022
23.01.2022 - 18:00 Галатасарай 1 - 2 Завершен Трабзонспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
19.01.2022 - 19:00 Трабзонспор 1 - 1 Завершен Гиресунспор Н
Чемпионат Турции 2021/2022
15.01.2022 - 15:00 Сивасспор 1 - 1 Завершен Трабзонспор Н
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Последние матчи - Коньяспор
Кубок Турции 2021/2022
08.02.2022 - 16:30 Фатих Карагюмрюк 5 - 4 Завершен Коньяспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
04.02.2022 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Гиресунспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
23.01.2022 - 15:00 Алтай 0 - 1 Завершен Коньяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
18.01.2022 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Адана Демирспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
09.01.2022 - 12:30 Коньяспор 0 - 1 Завершен Сивасспор П
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Главные события
74'
Михаляк, Конрад
Вышел: Амилтон
Эдин Виска
Вышел: Юсуф Эрдоган
71'
Мбакасетас, Анастассиос
Вышел: Марек Гамшик
71'
70'
Ситиа Гильерме, Хауберт
ГООЛ! Эдин Виска
67'
64'
Ахмед Хассан
Вышел: Соколь Чикалеши
64'
Dikmen, Soner
Вышел: М`Поку, Поль-Хосе
63'
Скубич, Нейжк
Вышел: Ярдимджи, Барыш
Андреас Корнелиус
Вышел: Дианини
62'
54'
Бардакци, Абдулкерим
21'
Dikmen, Soner
ГООЛ! Эдин Виска
13'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Трабзонспор
33%
Ничья
33%
Коньяспор
33%
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 1.14 Х: 5.50 П2: 21.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 1.10 Х: 7.00 П2: 34.00
П1: 2.23 Х: 2.50 П2: 4.30
Составы команд
23
Угурджан Чакыр
72
Пучаш, Тимотеуш
13
Угу, Витор
24
Стефано Денсвил
8
Токоз, Дорукхан
23
Сиопис, Эммануил
11
Мбакасетас, Анастассиос
9
Энтони Нвакаеме
20
Абдулкадир Омур
18
Эдин Виска
21
Андреас Корнелиус
13
Сехич, Ибрахим
89
Скубич, Нейжк
4
Demirbag, Adil
42
Бардакци, Абдулкерим
12
Ситиа Гильерме, Хауберт
14
Dikmen, Soner
18
Амир Хаджиахметович
77
Михаляк, Конрад
8
Амар Рахманович
23
Битикви, Зимер
9
Ахмед Хассан
Стартовый состав
  • 21
    Андреас Корнелиус
    Нападающий
    62
  • 9
    Энтони Нвакаеме
  • 20
    Абдулкадир Омур
  • 18
    Эдин Виска
    71 67 13
  • 23
    Сиопис, Эммануил
    Полузащитник
  • 11
    Мбакасетас, Анастассиос
    Нападающий
    71
  • 72
    Пучаш, Тимотеуш
    Защитник
  • 13
    Угу, Витор
    Защитник
  • 24
    Стефано Денсвил
    Защитник
  • 8
    Токоз, Дорукхан
    Полузащитник
  • 23
    Угурджан Чакыр
    Вратарь
  • 9
    Ахмед Хассан
    Нападающий
    64
  • 77
    Михаляк, Конрад
    Полузащитник
    74
  • 8
    Амар Рахманович
  • 23
    Битикви, Зимер
    Нападающий
  • 14
    Dikmen, Soner
    Полузащитник
    64 21
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 89
    Скубич, Нейжк
    Защитник
    63
  • 4
    Demirbag, Adil
    Защитник
  • 42
    Бардакци, Абдулкерим
    Защитник
    54
  • 12
    Ситиа Гильерме, Хауберт
    Защитник
    70
  • 13
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
Запасные игроки
  • 5
    Ozdemir, Berat Ayberk
    Полузащитник
  • 29
    Юнус Маллы
  • 77
    Жан-Эврар Куасси
    Полузащитник
  • 16
    Kardesler, Erce
    Вратарь
  • 70
    Kaplan, Ahmetcan
    Защитник
  • 17
    Марек Гамшик
    Полузащитник
  • 20
    Юсуф Эрдоган
    Защитник
  • 99
    Asan, Serkan
    Полузащитник
  • 41
    Akpinar, Murat Cem
    Полузащитник
  • 21
    Дианини
    Нападающий
  • 35
    Ulgun, Ogulcan
    Полузащитник
  • 40
    М`Поку, Поль-Хосе
    Полузащитник
  • 93
    Амилтон
  • 99
    Kayilibal, Ekrem
    Защитник
  • 17
    Соколь Чикалеши
  • 23
    Цекичи, Эндри
    Полузащитник
  • 28
    Кагиран, Муса
    Полузащитник
  • 34
    Бирникан, Эрай
    Вратарь
  • 5
    Марин Аничич
  • 26
    Ярдимджи, Барыш
    Защитник
Тренеры
  • Абдулла Авчи
  • Palut, Ilhan
Статистика матча
5
Удары мимо
3
11
Штрафные
8
5
Угловые
3
8
Фолы
11
55%
Владение мячом
45%
6
Удары в створ
1
ЖК
3
1
Сейвы
4
2
Блокировано ударов
1
Трансляция
77'
Опасный момент
Чакыр совершил важнейший сейв после удара Рахмановича! Трабзонспору нельзя было пропускать сейчас, иначе финальная десятиминутка превратилась бы в сущий кошмар.
73'
Замена
Палут предпринимает ещё одну попытку переломить ход игры. Амильтон заменил Михалака.
71'
Замена
Эрдоган и Хамшик призваны закрепить успех Трабзонспора. Автор дубля Вишча и Бакасетас отправились отдыхать.
70'
Желтая карточка
Очевидная жёлтая. Гильерме откровенно сбивал соперника, убегающего в контратаку.
67'
Гоооол!!!
Какой мяч забивает Трабзонспор! Нвакаеме просто затерроризировал оборону соперника и выкатил мяч под удар Вишче. Тот не сплоховал и отправил мяч в дальний угол. Серьёзная заявка на победу в сегодняшнем матче и в чемпионате!
64'
Замена
Коньяспор тоже проводит замену. Чикалеши вместо Коки и Мпоку вместо Дикмена.
63'
Замена
Корнелиус уступил место на поле Джанини.
62'
Опасный момент
Денсвил хватается за голову! У голландца была отличная возможность удвоить преимущество своей команды.
55'
Желтая карточка
Бардакчи получил предупреждение за подкат в ноги сопернику.
54'
Игроки Трабзонспора выскакивали в опаснейшую контратаку, но Корнелиус завозился с мячом, испортив наступление своей команды.
53'
Гости вернулись из раздевалки с усиленной мотивацией. Заметно, что они хотят зацепиться за очки в сегодняшнем матче.
49'
Команды активно начинают вторую половину встречи. Атакой на атаку отвечают соперники. Вот только угроз воротам пока создать не удалось ни Трабзонспору, ни Коньяспору.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Трабзонспор доказывает, что не зря находится на первой позиции. Подопечные Авджи забили в самом начале и доминировали над соперником на протяжении всего первого тайма.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
41'
Дикмен не прав. Опорник Коньяспора пошёл в подкат с протяжкой и ударил Вишчу по ноге. Этот фол тянул на вторую жёлтую карточку для Сонера, но арбитр пожалел игрока.
37'
Под диктовку бордово-голубых проходит матч. Они взяли мяч под контроль и буквально не дают сопернику прикоснуться к нему. Впечатляющая командная работа!
32'
Серию стандартов выполнил Трабзонспор. Каждый из них завершился ударом, но опасными эти попытки назвать сложно.
30'
Опасный момент
Бакасетас прямым ударом со штрафного проверил на прочность каркас ворот Коньяспора! Мог быть красивый гол!
23'
Опасный момент
Штанга спасает Коньяспор от второго пропущенного мяча! Корнелиус перевисел оппонентов в штрафной площади и выцеливал дальний угол. Фортуна улыбнулась гостям!
26'
Опасный момент
Удобный мяч пришёл к Рахмановичу с левого фланга, но босниец нанёс отвратительный удар. Упущенная возможность!
21'
Желтая карточка
Дикмен сначала нарушил правила, а потом помешал сопернику разыграть свободный удар.
18'
Рахманович мощно приложился с дальней дистанции. Мяч прошёл над перекладиной, да и Чакыр полностью контролировал ситуацию.
17'
Михалак выполнил подачу не лучшего качества. У партнёров не было шансов добраться до мяча.
13'
Гоооол!!!
Трабзонспор открывает счёт! Корнелиус отдал шикарный пас на противоположный фланг, где Вишча подхватил мяч, разобрался с защитником и нанёс точный удар в ближний угол. Контратака как по учебнику!
11'
Нвакаеме здорово доставил мяч на остриё атаки, но его партнёр не обработал передачу. Омуру нужно улучшить пёрвое касание.
10'
Игровое преимущество переходит от одной команды к другой. Сперва атакует Трабзонспор, затем Коньяспор перехватывает инициативу на несколько минут.
4'
Пухач в подкате прервал проход Михалака по флангу. Так ещё и мяч останется у хозяев, ведь арбитр назначил удар от ворот.
3'
Трабзонспор начинает первым номером. В основном мячом владеют центральные защитники.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Трабзонспора: Чакыр – Пихач, Угу, Денсвил, Токоз – Сиопис, Бакасетас, Омур – Нвакаеме, Корнелиус, Вишча.
Инфо
Стартовый состав Коньяспора: Шехич – Гильерме, Бардакчи, Демирбаг, Скубиц – Хаджиахметович, Дикмен, Рахманович – Бютюки, Кока, Михалак.
Встречаются лидеры чемпионата Турции. Коньяспор с 48 очками и матчем в запасе отстаёт от Трабзонспора на 9 пунктов. Сегодня «орлы» попытаются сократить разрыв и добавить интриги чемпионской гонке.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 25-го раунда турецкой Суперлиги между Трабзонспором и Коньяспором.
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Анонс матча Трабзонспор - Коньяспор 13.02.2022, Чемпионат Турции

Матч между командой Трабзонспор (Трабзон) и командой Коньяспор (Конья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Medical Park Arena.

Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Трабзонспор (Трабзон) и командой Коньяспор (Конья):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Коньяспор и Трабзонспор в предыдущем футбольном матче 23.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Абдулла Авчи и Palut, Ilhan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Трабзонспор - Коньяспор можно посмотреть 13.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Турции. Текстовую трансляцию матча Трабзонспор - Коньяспор, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Трабзонспор (Трабзон)
Год основания Трабзонспор (Трабзон): 1967
Страна: Турция
Тренер: Садеттин Текелиоглу

Прошедший матч команды Трабзонспор был сыгран против Денизлиспор - 09.02.2022, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Трабзонспор.

Команда гостей

Название: Коньяспор (Конья)
Год основания Коньяспор (Конья): 1922
Страна: Турция
Тренер: Айкут Коджаман

Предыдущий поединок команды Коньяспор был сыгран против Фатих Карагюмрюк - 08.02.2022, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фатих Карагюмрюк.

Следите за результатами матча Трабзонспор - Коньяспор онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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