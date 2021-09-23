Трабзонспор - Коньяспор онлайн трансляция матча

Матч между командой Трабзонспор (Трабзон) и командой Коньяспор (Конья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Medical Park Arena.
Дата проведения матча: 13.02.2022
Время начала матча: 18:00
История противостояний между Трабзонспор (Трабзон) и командой Коньяспор (Конья):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Коньяспор и Трабзонспор в предыдущем футбольном матче 23.09.2021 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Абдулла Авчи и Palut, Ilhan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Трабзонспор (Трабзон)
Год основания Трабзонспор (Трабзон): 1967
Страна: Турция
Тренер: Садеттин Текелиоглу
Прошедший матч команды Трабзонспор был сыгран против Денизлиспор - 09.02.2022, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Трабзонспор.
Название: Коньяспор (Конья)
Год основания Коньяспор (Конья): 1922
Страна: Турция
Тренер: Айкут Коджаман
Предыдущий поединок команды Коньяспор был сыгран против Фатих Карагюмрюк - 08.02.2022, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Фатих Карагюмрюк.
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