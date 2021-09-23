Трабзонспор - Коньяспор онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между ФК Трабзонспор и Коньяспор 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 19 встреч когда команда ФК Трабзонспор играла дома, команда ФК Трабзонспор выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 5 победы команды Коньяспор. Разница голов 30-22 в пользу команды ФК Трабзонспор.

Во время последних 37 встреч, команда ФК Трабзонспор выиграла 14 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Коньяспор выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-43 в пользу команды ФК Трабзонспор

Игры прошлого года: 3-1 (ФК Трабзонспор дома) и 1-1 (Коньяспор дома).

Коньяспор выиграл последние 3 матчи в Суперлига.

Вы знали, что ФК Трабзонспор забил 21% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Коньяспор забил 31% голов между минутами 76-90?

ФК Трабзонспор не проигрывает в последних 10 играх.

ФК Трабзонспор не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Коньяспор имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Коньяспор имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

ФК Трабзонспор не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Суперлига в этом сезоне

Коньяспор не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Суперлига в этом сезоне

Домашняя статистика ФК Трабзонспор в сезоне 8-4-0

Andreas Cornelius лучший бомбардир ФК Трабзонспор с 11 голами. Sokol Cikalleshi забил 5 раз за Коньяспор

Anthony Nnaduzor Nwakaeme отдал больше всего передач в ФК Трабзонспор с 6 передачами. Haubert Sitya Guilherme лучший распасовщик Коньяспор (4 передач)

Huseyin Turkmen получил больше всего желтых карточек (4) в ФК Трабзонспор. Abdulkerim Bardakci получил 6 в Коньяспор.

ФК Трабзонспор забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Коньяспор не пропускает в 3 матчах подряд.

ФК Трабзонспор выигрывает первый тайм в 33% матчей, Коньяспор выигрывает в 18% матчей.

ФК Трабзонспор выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Коньяспор выигрывает в 18%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Когда ФК Трабзонспор лидирует 1-0 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.

Когда Коньяспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.

Когда ФК Трабзонспор проигрывает 0-1 дома, они побеждают в ФК Трабзонспор% своих матчей.

Когда Коньяспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Коньяспор% своих матчей.

Недавнее выступление команды Коньяспор в "Суперлига" лучше, чем у команды ФК Трабзонспор.

Коньяспор's performance of the last 5 matches is better than ФК Трабзонспор's.

Команда ФК Трабзонспор проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Коньяспор (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда ФК Трабзонспор выиграла 2, команда Коньяспор выиграла 1, 2 ничьи.

Команда ФК Трабзонспор проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды Коньяспор.

Команда Коньяспор выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Суперлига" против команды ФК Трабзонспор.

ФК Трабзонспор забивает 2 гола за матч против команды Коньяспор, а Коньяспор забивает 1.6 гола против команды ФК Трабзонспор (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами ФК Трабзонспор и Коньяспор - 3.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между ФК Трабзонспор и Коньяспор - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

ФК Трабзонспор забивает 1.8 гола, играя дома, а Коньяспор забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).

ФК Трабзонспор's performance of the last 5 matches is better than Коньяспор's.