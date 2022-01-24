Шахтер - Вольфсбергер онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Вольфсбергер 24.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбергер (Вольфсберг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 24.01.2022

Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбергер (Вольфсберг):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Вольфсбергер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Вольфсбергер в предыдущем футбольном матче 08.07.2019 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 11.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Вольфсбергер (Вольфсберг)

Страна: Австрия



Прошедший поединок команды Вольфсбергер был сыгран против "Тоттенхэм" - 24.02.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

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