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Шахтер - Вольфсбергер онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 24 января 2022, 15:30
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
Вольфсбергер
Вольфсберг
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
24%
Вольфсбергер
31%
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Вольфсбергер
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2019/2020
08.07.2019 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Вольфсбергер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
11.12.2021 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Вольфсбергер
Лига Европы 2020/2021
24.02.2021 - 19:00 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Вольфсбергер П
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 19:55 Вольфсбергер 1 - 4 Завершен Тоттенхэм П
Лига Европы 2020/2021
10.12.2020 - 22:00 Вольфсбергер 1 - 0 Завершен Фейеноорд В
Лига Европы 2020/2021
03.12.2020 - 19:55 ЦСКА 0 - 1 Завершен Вольфсбергер В
Лига Европы 2020/2021
26.11.2020 - 19:55 Вольфсбергер 0 - 3 Завершен Динамо Загреб П
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
24%
Вольфсбергер
31%
Трансляция
Инфо
Шахтер находится на сборах в Турции с 16 января 2022 года. Предстоящая контрольная игра — первая для дончан в этой части сборов.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча. На поле стадиона "Titanic Sports Complex" (Белек, Турция) сыграют донецкий Шахтер и австрийский Вольфсбергер.
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Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Порту Порту 3 Фамаликан Фамаликан 1 Завершен 22:00 - Вчера Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 Завершен 22:00 - Вчера Алавес Алавес 0 Барселона Барселона 1 Завершен 21:45 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 4 Реймс Реймс 0 Завершен 21:45 - Вчера Милан Милан 0 Ювентус Ювентус 0

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Анонс матча Шахтер - Вольфсбергер 24.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбергер (Вольфсберг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 24.01.2022
Время начала матча: 15:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбергер (Вольфсберг):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Вольфсбергер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Вольфсбергер в предыдущем футбольном матче 08.07.2019 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 11.12.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Вольфсбергер (Вольфсберг)
Страна: Австрия

Прошедший поединок команды Вольфсбергер был сыгран против "Тоттенхэм" - 24.02.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Шахтер - Вольфсбергер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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