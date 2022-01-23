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Шахтер - Вольфсбергер. Анонс и прогноз товарищеского матча на 24 января 2022

Украина
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Первая игра лидера УПЛ в этом году

Шахтер - Вольфсбергер. Анонс и прогноз товарищеского матча на 24 января 2022

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Учебно-тренировочные сборы - ответственная часть подготовки любой команды из любой части мира. Украина здесь не исключение. Учитывая особенности местного чемпионата в виде растянутой зимней паузы, тренерам нужно правильно подготовить своих подопечных, дабы те весной выдали максимум. Впервые в подобной ситуации оказался Роберто де Дзерби. В Италии зимняя пауза минимальная, а потому сборы в январе-феврале для алленаторе - это нечто новое. Посмотрим, как он справиться с такими трудностями, в том числе благодаря матчам на сборах

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"Шахтер" 15:30 "Вольфсбергер"

Контрольный матч, 23 января
УТЗ, Белек, Турция
Трансляция: канал "Shakhtar TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости

"Шахтер":

Позади неоднозначные полгода "горняков". С одной стороны, команда выполнила свою задачу во внутренних турнирах. Отрыв от "Динамо", пускай и равен он двум балам, присутствует, а параллельно с этим имеется также выход в четвертьфинал кубка, где "Шахтер" ожидает не самый сильный оппонент. С другой стороны, рядом стоит европейский провал. Два бала в шести турах Лиги Чемпионов - мизер, особенно когда вспоминаешь о наличии в твоей группе "Шерифа".

Но больше всего болельщиков и экспертов тревожит игра "горняков". Для многих она неидеальна и непонятна. Да, возможно, некоторые аспекты, такие как стерильный контроль или неумение созидать против "автобусов", могут вызывать грусть, стоит понимать, что первые полгода были даны де Дзерби для ознакомления. Настоящий спрос должен начаться с весны.

Теперь к кадровым новостям. Зимой "Шахтер" совершил два интересных трансфера, но если о переходе Винисиуса Тобиаса было известно заранее, то подписание Давида Нереса - это бомба. По крайней мере, в масштабах украинского чемпионата. Оба работают с командой и вполне могут сыграть в понедельник. А вот кто не сможет, так это Ефим Конопля - у фулбека небольшое повреждение и занимается он индивидуально. А потому рискнем предположить следующий состав, который выйдет с первых минут.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Витао, Марлон, Исмаили - Майкон, Бондаренко - Тете, Патрик, Нерес - Мораес

"Вольфсбергер":

Что нужно знать о будущем сопернике "Шахтера"? Во-первых, они не имеют ничего общего с "Вольфсбургом" помимо общего корня в слове. Теперь, во-вторых. Играют "волки" в чемпионате Австрии, где в последнее время частенько борются за медали. Если за золото в Австрии борьбы нет в принципе, поскольку единовластным правителем там считается "РБ Зальцбург", то за места со второго по пятое идут бои. В том числе и с участием "Вольфсбергера", дважды бравшего бронзу.

В этом сезоне команда Робина Дутта идет на третьем месте, имея одинаковое количество очков со "Штурмом". На вторую часть сезона настроены они точно будут серьезно, а потому и на сборах ведут себя ответственно. Два дня назад "волки" провели спарринг с "Лудогорцем", расписав ничью со счетом 3:3. Было весело.

Расписание сборов

"Шахтер" готовится ко второй части сезона по системе двух сборов. Первые идут уже неделю и на них запланировано три спарринга. "Вольфсбергер" станет первым оппонентом. Ниже, для удобства, продублируем расписание команды де Дзерби:

  • 24-е января. "Шахтер" - "Вольфсбергер"
  • 28-е января. "Шахтер" - "Шахтер" (Солигорск)
  • 31-е января. "Шахтер" – "Црвена Звезда"

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Очные встречи

Контрольный матч, 08.07.2019
"Шахтер" - "Вольфсбергер" 2:0
Голы: Мораес 5, Тете 36

"Шахтер" - "Вольфсбергер": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Вольфсбергер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Прогнозы на контрольные матчи - вещь интересная, но часто неблагодарная. Редко можно угадать состав команды или что конкретный тренер будет требовать от своих подопечных. На стороне "волков" будут физические кондиции, поскольку у команды вторая часть сезона стартует раньше. С другой стороны, де Дзерби будет требовать от своих подопечных положительного исхода, а учитывая кадровый потенциал, поставим на минимальную победу украинской команды. Хотя, вряд ли стоит ожидать качества и скоростей на таком раннем отрезке сборов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вольфсбергер Прогнозы
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