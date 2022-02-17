Олимпиакос - Аталанта онлайн трансляция матча

UA-Футбол прекрасно осознает, что Украине в этот черный четверг сейчас не до футбола, но если вы хотите хотя бы на два часа отвлечься от того ужаса, который переживает страна, то присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции ответного матча раунда плей-офф между Олимпиакосом и Аталантой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.