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Олимпиакос - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Европы - 24 февраля 2022, 19:45 - Караискакис
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Олимпиакос
Пирей
0 - 1
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42'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
4' Абу Сиссе, Папе
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Олимпиакос
31%
Ничья
31%
Аталанта
37%
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.50 Х: 2.25 П2: 2.25
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.30 Х: 2.28 П2: 2.65
Интересные факты
  • Олимпиакос выиграл 10 домашних матчей подряд.
  • Аталанта не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Результат первой игры Аталанта - Олимпиакос 2-1.
  • Олимпиакос забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Олимпиакос выигрывает первый тайм в 42% матчей, Аталанта выигрывает в 41% матчей.
  • Олимпиакос выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Аталанта выигрывает в 41%.
  • Когда Олимпиакос лидирует 1-0 дома, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Олимпиакос проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Олимпиакос% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Олимпиакос's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Олимпиакос забивает 1.7 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Олимпиакос
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Аталанта
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос
Последние матчи - Олимпиакос
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Ройял Антверпен 1 - 0 Завершен Олимпиакос П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Олимпиакос 1 - 0 Завершен Фенербахче В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Олимпиакос 1 - 2 Завершен Айнтрахт П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Айнтрахт 3 - 1 Завершен Олимпиакос П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 13:30 Фиорентина 1 - 0 Завершен Аталанта П
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 22:00 Аталанта 2 - 1 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021/2022
10.02.2022 - 19:00 Аталанта 2 - 3 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 13:30 Аталанта 1 - 2 Завершен Кальяри П
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Главные события
Абу Сиссе, Папе
4'
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Олимпиакос
31%
Ничья
31%
Аталанта
37%
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.50 Х: 2.25 П2: 2.25
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.02 Х: 2.36 П2: 2.68
П1: 4.30 Х: 2.28 П2: 2.65
Составы команд
1
Томаш Вацлик
66
Абу Сиссе, Папе
15
Сократис Папастатопулос
40
Манолас, Константинос
45
Рябчук, Олег
6
Жерар М`Вила, Янн
4
Мохамед Мади Камара
27
Кенни Лала
23
Camara, Aguibou
11
Генри Оньекуру
29
Суарес, Франсиско
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
19
Джимшити, Берат
33
Ханс Хатебур
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
5
Мехле, Йоаким
18
Руслан Малиновский
32
Маттео Пессина
88
Марио Пашалич
Стартовый состав
  • 11
    Генри Оньекуру
  • 29
    Суарес, Франсиско
    Нападающий
  • 23
    Camara, Aguibou
    Полузащитник
  • 45
    Рябчук, Олег
    Защитник
  • 6
    Жерар М`Вила, Янн
    Полузащитник
  • 4
    Мохамед Мади Камара
    Полузащитник
  • 27
    Кенни Лала
    Защитник
  • 66
    Абу Сиссе, Папе
    Защитник
    4
  • 15
    Сократис Папастатопулос
    Защитник
  • 40
    Манолас, Константинос
    Защитник
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Педру Мартиньш
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
1
ЖК
11
Штрафные
8
8
Фолы
8
Удары в створ
3
1
Удары мимо
2
Сейвы
1
Угловые
Офсайды
3
54%
Владение мячом
46%
Трансляция
40'
Гоооол!!!
Аталанта забивает! Мехле после передачи Де Рона под углом выскочил на ворота Олимпиакоса и в борьбе с защитником протолкнул мяч в сетку!
36'
Прорвала Аталанта правый фланг обороны Олимпиакоса, однако никто из гостей не откликнулся на силовой прострел Де Рона.
33'
Греки неспешно катают мяч на своей половине поля, а ведь счет первого мяча обязывает их забивать, причем один гол теперь лишь уравняет ситуацию в этой дуэли.
29'
Мехле вышел один на один с вратарем и запустил мяч над перекладиной. Впрочем, в этом моменте был очевидный офсайд.
Инфо
3-1 по ударам по воротам в пользу Аталанты и 1-0 по попаданиям в створ.
24'
Малиновский красиво разобрался с несколькими оппонентами, но с дальней дистанции попал в своего одноклубника – мяч в руках у Вацлика.
20'
9 фолов команды организовали за 20 минут и всего 3 удара по воротам.
12'
Угловой у ворот Аталанты - итальянцы спокойно отработали в обороне.
8'
Олимпиакос здорово огрызнулся! Камара хлестко пробил с дальней дистанции – мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.
5'
Малиновский со штрафного низом пробил в ближний угол - Вацлик без проблем забрал мяч в руки.
4'
Аталанта сразу же закрыла Олимпиакос в обороне. Греки пытаются прессинговать, но получается не особо успешно.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Олимпиакос: Вацлик, Лала, Папастатопулос, Манолас, Сиссе, Рябчук, Мвила, Камара, Камара, Соарес, Оньекуру
Аталанта: Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский, Пессина, Пашалич
Инфо
Первый матч недельной давности Аталанта выиграла в волевом стиле (2:1), а неожиданным героем игры стал центральный защитник Берат Джимсити, который оформил дубль во втором тайме.
UA-Футбол прекрасно осознает, что Украине в этот черный четверг сейчас не до футбола, но если вы хотите хотя бы на два часа отвлечься от того ужаса, который переживает страна, то присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции ответного матча раунда плей-офф между Олимпиакосом и Аталантой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.
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Анонс матча Олимпиакос - "Аталанта" 24.02.2022, Лига Европы

Противостояние между командой Олимпиакос (Пирей) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Караискакис.

Дата проведения матча: 24.02.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпиакос (Пирей) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Олимпиакос осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Олимпиакос в предыдущем футбольном матче 17.02.2022 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Педру Мартиньш и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпиакос - "Аталанта" можно посмотреть 24.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Олимпиакос - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпиакос (Пирей)
Год основания Олимпиакос (Пирей): 1925
Страна: Греция
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команды Олимпиакос был сыгран против "Аталанта" - 17.02.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Фиорентина" - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Фиорентина".

Следите за результатами матча Олимпиакос - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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