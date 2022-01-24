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Металлист - Радомяк онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 26 января 2022, 10:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
Матч перенесен
Радомяк
Радом
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
37%
Ничья
32%
Радомяк
32%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 14:10 Металлист 1 - 0 Завершен Слован В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 14:00 Металлист 5 - 0 Завершен Славия В
Первая лига 2021/2022
29.11.2021 - 17:30 Оболонь 1 - 2 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
20.11.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
13.11.2021 - 17:45 Металлист 4 - 0 Завершен Прикарпатье В
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Последние матчи - Радомяк
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.09.2020 - 18:00 Лодзь 1 - 1 Завершен Радомяк Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.08.2020 - 12:30 Гурник 3 - 3 Завершен Радомяк Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.02.2020 - 14:00 Бельхатов 0 - 0 Завершен Радомяк Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 15:00 Гурник Ленчна 0 - 0 Завершен Радомяк Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.02.2020 - 16:00 Караваджо 2 - 0 Завершен Радомяк П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
37%
Ничья
32%
Радомяк
32%
Трансляция
Инфо
Ориентировочно матч перенесён на 12:00! Но будут смотреть по погоде!
Следите за нашими обновлениями!
Игра должна была стартовать в 10 часов утра по киевскому времени. Но обрушившийся сегодня на турецкую провинцию Анталья снегопад сдвинул начало поединка на неопределенное время.
Инфо
Из-за плохих погодных условий матч перенесен по времени! На какое время - еще неясно! Следите за нашими обновлениями!
Инфо
Матч должен был начаться в 10:00, но в Сиреке сложные погодные условия!
Про Металлист, наверное, упоминать не стоит – команда Ярославского уверенно лидирует в Первой лиге, при этом зимой провернув несколько громких трансферов.
Радомяк по итогам прошлого сезона вышел в элитный польский дивизион и нынешний сезон начал очень успешно – по итогам осенней части команда занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера (Леха) на 6 очков.
Доброе утро всем любителям украинского футбола. Если вы уже проснулись и не можете начать день без футбола, UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн товарищеского матча, в котором харьковский Металлист на сборах в Турции проведет с польским Радомяком.
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Последние матчи
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Анонс матча Металлист - Радомяк 26.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Металлист (Харьков) и командой Радомяк (Радом) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 26.01.2022
Время начала матча: 10:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Радомяк можно посмотреть 26.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Радомяк, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Слован - 24.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Радомяк (Радом)
Страна: Польша

Прошедший матч команды Радомяк был сыгран против Лодзь - 04.09.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Металлист - Радомяк онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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