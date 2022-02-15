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Реал - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 09 марта 2022, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
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42'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
7' Леандро Паредес 39' Килиан Мбаппе
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Реал
41%
Ничья
32%
Пари Сен-Жермен
27%
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 2.88 Х: 2.88 П2: 2.38
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 3.05 Х: 2.95 П2: 2.60
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 10 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-11 в пользу команды Реал Мадрид
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 3 встречах.
  • Результат первой игры Пари Сен-Жермен - Реал Мадрид 1-0.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 51% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 51%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен - 1.
  • Реал Мадрид забивает 2 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
Личные встречи
Реал
3
Побед
7
Игр
2
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.11.2019 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
18.09.2019 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2017/2018
06.03.2018 - 21:45 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершен Алавес В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вильярреал 0 - 0 Завершен Реал Н
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Ницца 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Франции 2021/2022
26.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 1 Завершен Сент-Этьен В
Чемпионат Франции 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Нант 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен П
Лига Чемпионов 2021/2022
15.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Реал В
Чемпионат Франции 2021/2022
11.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Ренн В
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Главные события
39'
Килиан Мбаппе ГООЛ!
7'
Леандро Паредес
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Реал
41%
Ничья
32%
Пари Сен-Жермен
27%
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 2.88 Х: 2.88 П2: 2.38
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 3.41 Х: 2.96 П2: 2.41
П1: 3.05 Х: 2.95 П2: 2.60
Составы команд
1
Тибо Куртуа
6
Начо
8
Давид Алаба
3
Милитан, Эдер
2
Даниэль Карвахаль
15
Федерико Вальверде
8
Тони Кроос
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
50
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
15
Данилу
6
Марко Верратти
8
Леандро Паредес
10
Неймар
30
Лионель Месси
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 15
    Данилу
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
    7
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
1
Блокировано ударов
3
Штрафные
2
1
Фолы
2
ЖК
1
Удары в створ
3
3
Сейвы
40%
Владение мячом
60%
3
Удары мимо
1
1
Угловые
1
1
Офсайды
1
Трансляция
37'
И снова Бензема в центре внимания! Француз получил удобную передачу и без помех наносил удар головой. Не направил Карим мяч в открытый угол.
35'
Мастерски пробивал под перекладину Бензема, но Доннарумма занял хорошую позицию в воротах и зафиксировал мяч в руках.
34'
Офсайд
Мбаппе забил, но гол был отменён в связи с офсайдом у Мендеша. Португальский защитник поторопился и получил пас в неправильном положении.
31'
Отличное взаимодействие продемонстрировали Неймар и Месси в штрафной соперника, но отравить снаряд в ворота с острого угла Лео не смог.
27'
Алаба обокрал соперника и незамедлительно прострелил в штрафную. Никто из одноклубников не был готов замкнуть передачу австрийца.
25'
Опасный момент
Едва не сотворил шедевр Бензема! Мяч после его удара закручивался прямо в угол, но Доннарумма в красивом прыжке парировал удар.
24'
ПСЖ вальяжно перемещает мяч на чужой половине поля, что вызывает недовольство у публики.
21'
Неймар нанёс коварный удар в из-под защитника. Уверенно действовал на линии Куртуа.
15'
Мадрид берёт паузу, поскольку не может поддерживать постоянное давление на соперника. Парижане берут мяч под свой контроль.
12'
Неудержимый Мбаппе снова угрожал воротам Реала. Куртуа выиграл ближний бой у будущего партнёра.
11'
Снова ПСЖ теряет мяч на своей половине поля, что приводит к удару по их воротам. К счастью для Доннаруммы, Карвахаль пробил неточно.
9'
Мбаппе, выскочив на ударную позицию, целил в дальний угол. Куртуа вступил в игру и забрал мяч в руки.
7'
Желтая карточка
Отложенный фол зафиксировал арбитр. Паредес увидел перед собой жёлтый свет.
7'
Реал здорово сработал в прессинге, но не сумел создать угрозу воротам соперника. Неправильное решение принял Асенсио.
4'
Асенсио наносил удар слёта, но угодил мячом в Мендеша.
2'
С первых минут мадридцы бросаются в атаку. Им сегодня необходимо побеждать.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Начо, Алаба, Милитан, Карвахаль – Вальверде, Кроос, Модрич – Винисиус, Бензема (к), Асенсио.
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос (к), Хакими – Паредес, Верратти, Данилу – Мбаппе, Месси, Неймар.
Первый матч завершился минимальной победой Парижа (1:0). Решающий мяч в компенсированное время забил Килиан Мбаппе.
Приветствуем любителей топового европейского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид – Пари Сен-Жермен.
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Анонс матча Реал - "Пари Сен-Жермен" 09.03.2022, Лига Чемпионов

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 09.03.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.02.2022 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 09.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ницца - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ницца.

Следите за результатами матча Реал - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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