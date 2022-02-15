Реал - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 09.03.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.02.2022 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший матч команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 05.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ницца - 05.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Ницца.
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