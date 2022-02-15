Реал - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 10 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-11 в пользу команды Реал Мадрид

Реал Мадрид не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Пари Сен-Жермен в последних 3 встречах.

Результат первой игры Пари Сен-Жермен - Реал Мадрид 1-0.

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 41% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 51% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 51%.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Пари Сен-Жермен.

Команда Пари Сен-Жермен выиграла лишь 1 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен - 1.

Реал Мадрид забивает 2 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.