Пари Сен-Жермен - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Реал 15.02.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 15.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 26.11.2019 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ренн - 11.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

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