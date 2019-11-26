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Пари Сен-Жермен - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 февраля 2022, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
39%
Ничья
25%
Реал
36%
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.50 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.26 Х: 2.75 П2: 3.75
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид 0-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 9 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-10 в пользу команды Реал Мадрид
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 39% матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 39%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Реал Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид - 3.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Реал Мадрид - 1.8.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.13 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
1
Побед
6
Игр
3
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.11.2019 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
18.09.2019 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2017/2018
06.03.2018 - 21:45 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2017/2018
14.02.2018 - 21:45 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
11.02.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен Ренн В
Чемпионат Франции 2021/2022
06.02.2022 - 21:45 Лилль 1 - 5 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2021/2022
31.01.2022 - 22:15 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
Чемпионат Франции 2021/2022
23.01.2022 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Реймс В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.01.2022 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Брест В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вильярреал 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Гранада В
Кубок Испании 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 17:15 Реал 2 - 2 Завершен Эльче Н
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
39%
Ничья
25%
Реал
36%
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.50 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.27 Х: 2.70 П2: 3.78
П1: 2.26 Х: 2.75 П2: 3.75
Трансляция
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос (к), Хакими – Верратти, Паредес, Данилу – Мбаппе, Месси, Ди Мария.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Карвахаль – Модрич (к), Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема, Асенсио.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и мадридским Реалом.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - Реал 15.02.2022, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 15.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 26.11.2019 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Реал можно посмотреть 15.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ренн - 11.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 12.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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